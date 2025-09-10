Las flores de la primavera: variedades, requerimientos de cada planta, abonos y precios Es importante dar un foco de color a tu jardín. Estas flores decoran, aportan color y además son muy duraderas. Te mostramos una selección con las mejores plantas con flor para que devuelvas el esplendor a tu espacio exterior y además, donde lo consigues en San Juan.

Si hay algo que nos encanta del buen tiempo es poder disfrutar del aire libre en casa. Eso sí, siempre y cuando estén bien decorados y amueblados. ¿Pero cómo decorar los exteriores para el verano? La clave no solo reside en añadir revestimientos bonitos, muebles con estilo o textiles tendencia. También son clave las plantas que incorpores y den frescura y color al ambiente. Incluso aunque tengas una pequeña terraza de ciudad, necesitas una vegetación alegre y vistosa, con flores que animen y, por supuesto, sean resistentes a la temporada de verano. Te contamos algunas cuestiones que debes tener en cuenta a la hora de elegir estas plantas con flor para nuestros jardines, terrazas y balcones.

Consejos para cuidar las plantas con flor de exterior

Aunque las plantas de exterior suelen ser muy resistentes, es cierto que también necesitan una serie de cuidados. Estos son algunos de los consejos que debes apuntar si quieres lucir un exterior bonito y cuidado:

Conoce las necesidades de tus plantas. Cada planta tiene requisitos específicos de luz, agua, fertilización y temperatura. Investiga y comprende las necesidades individuales de cada planta que tienes en el jardín o la que elijas en el vivero, para poder proporcionarles el cuidado adecuado. Es un asesoramiento fácil que te puede dar la persona del comercio.

Proporciona la cantidad adecuada de luz solar. La mayoría de las plantas de interior y exterior requieren luz solar directa para crecer y florecer correctamente. Asegúrate de ubicar las plantas en áreas donde reciban la cantidad adecuada de luz según sus necesidades.

Riega adecuadamente. Asegúrate de regar las plantas según sus necesidades de agua. Algunas plantas prefieren suelos más secos, mientras que otras necesitan un riego más frecuente. Evita el riego excesivo o insuficiente, ya que ambos pueden causar problemas en las plantas.

Aplícate en la fertilización. Las plantas de exterior generalmente requieren nutrientes adicionales para crecer y florecer de manera óptima. Utiliza un fertilizante adecuado para las necesidades de tus plantas y síguelo según las instrucciones del fabricante.El consejo de Sebastian, de Vivero Las Marías es que cada especie requiere de un determinado fertilizante. (Ver al final de nota).

Mantén el suelo saludable. Asegúrate de que el suelo donde crecen tus plantas esté bien drenado y tenga buenos niveles de nutrientes. Puedes enriquecer el suelo con compost o abono orgánico para mejora su estructura y fertilidad. Los jardines diseñados bajo el feng shui tienen siempre unas condiciones saludables.

Controla las plagas y enfermedades. Inspecciona regularmente las plantas para detectar signos de plagas o enfermedades. Trata cualquier problema de inmediato utilizando métodos orgánicos o productos adecuados. La detección temprana y la acción rápida son clave para prevenir daños significativos en tus plantas.

Protege las plantas de las condiciones extremas. En climas con temperaturas extremas como sucede en la provincia o los vientos Zonda, debes prestar atención cuidando que su suelo este húmedo. También puedes mover las plantas en macetas al interior o a un lugar más protegido durante las condiciones climáticas desfavorables.

En el paisajismo actual

Para crear espacios con encanto, cómo lograr el estilo de los paisajistas en tu propio jardín es necesario saber combinar plantas con flores, texturas, colores, matices y así lograr un gran impacto visual. Un buen jardín nunca es plano ni monótono. Los paisajistas saben que un espacio exitoso tiene que ofrecer diferentes atmósferas.

Si sos de las personas que se emocionan mirando jardines espectaculares en redes sociales, la buena noticia es que no necesitas ser un experto en paisajismo para replicar, al menos en parte, esos espacios que parecen sacados de una película.

Con un toque de creatividad y algunos consejos clave, podes transformar tu jardín en un lugar con encanto, estilo y personalidad. Aquí te recomendamos los plantines con flor:

Dimorfoteca

La dimorfoteca es una planta vivaz perenne, también conocida como margarita africana o caléndula del cabo, cuyo aspecto es muy similar al de las margaritas sin ser una de ellas. Estas plantas, rústicas y muy resistentes, son muy habituales en los jardines y parques, ya que sus cuidados son muy fáciles y su floración, en primavera y verano, es muy vistosa y abundante. Crece muy rápido y algunos expertos en jardinería la consideran una planta invasiva, ya que se reproduce con mucha facilidad. Se puede cultivar tanto en suelo como en maceta. Viven mejor a pleno sol con una temperatura cálida. No requiere de mucho riego. Precio: $3000

Alegrías del hogar

Son plantas de exterior anuales, pueden llegar a alcanzar hasta los 25 cm de altura, se caracteriza por la cantidad de flores que puede llegar a dar. Esta planta sin duda no debería faltar en los jardines de nuestros hogares. Se adaptan de una mejor manera a los cambios climáticos más repentinos, por eso las hace ser el principal atractivo a la hora de pensar en la decoración de nuestras galerías, patios o lugares abiertos. Necesitan de un mayor tiempo a la luz solar y su riego es cada dos o tres días. Precio: $2000

Flor de Azúcar

La Begonia semperflorens, comunmente llamada Flor de azúcar, es originaria de Brasil. Sus tallos carnosos y ramificados le brindan un porte compacto y elegante, que se completa con sus hojas ovales y redondeadas que pueden asumir coloraciones rojizas en múltiples tonalidades. Sus flores reunidas en cimas axilares de color rosa, rojo o blanco, brotan durante todo el año y componen el toque final de la bella presencia a cualquier espacio. Es de media sombra. Requiere de un compost ácido. El riego debe ser frecuente y moderado, evitando los encharcamientos porque se pudre la base de los tallos. No tolera bien el frío y debe resguardarse de los vientos y las heladas. Deben retirarse las flores marchitas y el follaje dañado. Precio: $2000

Rayito de sol

El Lampranthus, también conocido como rayito de sol, mesen o uña de gato, es una planta muy utilizada en jardinería y decoración por sus bonitas flores. Se trata en realidad de todo un género de la familia Aizoaceae, con unas 250 especies, y son plantas suculentas. Son plantas tapizantes. Son plantas de rápido crecimiento, que llegan a alcanzar alturas de unos 45 cm. Se abren y cierran según se alternan el día y la noche, y duran aproximadamente una semana. Esta planta soporta bastante bien las condiciones de calor y sequía. Es mejor buscarles siempre una ubicación donde reciban una gran cantidad de luz a lo largo del día. Precisan de muy poca agua, así que debes asegurarte de que los riegos sean bastantes espaciados. Precio: $1600

Copetes

Científicamente conocido como Tagetes erecta, es una especie de planta que se ha ganado un lugar especial en jardines y paisajes gracias a su distintiva apariencia y sus múltiples usos. Pertenece a la familia Compositae y es conocida por su vibrante colorido y su capacidad para atraer a polinizadores. Una de las características más destacadas del Copete son sus flores, que se presentan en una amplia variedad de colores, incluyendo tonos de naranja, amarillo y rojo. Florece de verano a finales de otoño pero en climas cálidos se alarga durante todo el invierno, brindándole una capacidad casi permanente de florecer. Es de pleno sol. Se adapta a cualquier tipo de suelo. El riego debe ser regular no abundante. Al ser una planta con un largo período de floración, se recomienda eliminar los tallos marchitos y las flores secas para favorecer su crecimiento. Con exceso de sol se puede llenar de arañitas rojas (ácaros). Combata con acaricidas. Precio: $1400

Penacho

La celosía plumosa, también llamada vulgarmente Penacho, es una preciosa planta herbácea de ciclo anual (es decir, que germina, crece, florece y fructifica para luego marchitarse en un año) que se utiliza mucho para decorar jardines, patios y balcones durante unos meses.

Posee inflorescencias de colores muy llamativos: naranjas, fucsias, rojos y amarillos, principalmente. Son plantas de floración estival, ya que requieren climas cálidos, y no toleran el frío ni las corrientes de aire. Las flores pueden llegar a durar varias semanas. Es de pleno sol. Usar sustrato de cultivo universal, a ser posible mezclado con un 30% de perlita o similar para que el drenaje sea bueno. El riego debe ser frecuente, siempre evitando el encharcamiento. Fertilizar con triple 15, muy poca cantidad y renovando mensualmente. Precio: $1400

Portulaca

También llamada Flor de Seda, la Portulaca es una opción perfecta para quienes busquen una planta rastrera y de rápida propagación. Se trata de una consideración curiosa si nos paramos a mirar su singular floración que, lejos de ser en un único color, presenta un buen número de colores, que oscilan desde el blanco a tonos mucho más vivos como el amarillo, el naranja o el fuxia. Sus flores son de larga duración (más si retiramos las que ya estén marchitas) nos acabará de convencer para incluirla en el paisaje de nuestra casa.

Si eres amante de las suculentas y de las flores ¡tienes que descubrir esta planta! Una que, si bien cuenta con una inmensa belleza, es poco conocida y, lo que es mejor todavía, más que sencilla de cultivar. Pero existe una salvedad: en ninguna otra especie de esta inmensa familia botánica encontraremos una floración tan espectacular. Es perfecta para rocallas, macetas y para los maceteros de la terraza o balcón. Precio:$1400

Petunias

Las petunias son una variedad de plantas pertenecientes a la familia de las solanáceas, es originaria de América del Sur. Estas plantas son conocidas por sus flores grandes y vistosas en una gran variedad de colores, incluyendo rosa, rojo, morado, blanco y amarillo. Prefieren climas cálidos y húmedos, pero pueden adaptarse a climas más frescos si se les protege del frío y la helada. Es recomendable plantarlas en un lugar que reciba al menos 6 horas de luz solar directa al día. También pueden prosperar en sombra parcial. Es importante protegerlas del viento.

Necesitan un riego moderado y no deben encharcarse. Es importante mantener el suelo húmedo, por lo que se recomienda el riego de 1 a 2 veces por semana, dependiendo de la humedad y el clima. Precio: petunias dobles $2500 y las simples $1400

Malvones

El malvón, cuyo nombre científico es pelargonium hortorum, forma parte del género pelargonium al igual que el malvón pensamiento y el geranio. Son herbáceas perennes que suelen utilizarse en macetas, aunque en el suelo dan muy buen resultado. Deben estar a pleno sol. Prefieren un sustrato suelto y fértil, con buen drenaje. Su riego debe ser moderado, cuando la tierra este seca. Antes de la brotación conviene podarlos para estimular la floración y brote. Su floración es desde la primavera hasta fines del otoño. Crecen entre 40 a 60 cm. Precio: Malvón enano $8000, malvón común $4000

Gazanias

Pertenece a la familia Asteraceae. Originaria de Sudáfrica, ha ganado popularidad en jardines de todo el mundo debido a su atractiva floración y su resistencia en diversas condiciones ambientales. Son famosas por sus llamativas flores, que exhiben una amplia gama de colores vibrantes, como el naranja brillante, amarillo intenso, rojo fuego y blanco puro. Cada flor consta de pétalos dentados dispuestos en forma de margarita, creando un efecto visual impresionante. Estas flores se abren durante el día y se cierran por la noche, aunque también cuando no tiene luz solar, siguiendo un patrón natural que las hace aún más fascinantes. Su resistencia a condiciones adversas la convierte en una opción versátil para macizos de flores, bordes de jardines y macetas. Además, estas plantas son conocidas por atraer polinizadores, como abejas y mariposas, contribuyendo así al equilibrio ecológico del entorno. Necesita esta en un lugar soleado, si no, las flores no abrirán. Se puede adaptar a cualquier terreno, aunque prefiere un suelo ligero. El riego debe ser frecuente en verano, pero no abundante. Crecen a una altura de 20 cm. Precio: $2500

Fresias

Freesia x hybrida es su nombre científico. Llega su planta a unos 30 cm. Sus flores acampanadas de varios colores, poseen un aroma exquisito. Florece en primavera. Su utilización es para planta de jardín, macetas o rocalla. Como flor cortada dura mucho tiempo, prodigando su delicioso aroma. Es de sol y semisombra. Es mejor ponerlas en semisombra que al sol pleno, puesto que éste puede deteriorar las flores con facilidad, especialmente en climas calurosos. No resiste las heladas. Requieren un suelo ligeramente ácido y con abundante materia orgánica. El riego es cada 2 ó 3 días durante la brotación y la floración, después obligue a la planta a entrar en receso vegetativo, suspendiendo el agua. Aportar un poco de abono complejo algunas semanas antes de la floración. Precio: $1600

Marimonias

Esta planta es una joya floral que trae consigo una explosión de colores y una elegancia exquisita. Pertenece a la familia de las Ranunculáceas y es altamente apreciada por sus flores abundantes y vibrantes que se asemejan a ricas rosas o peonías en miniatura. Sus flores se presentan en una paleta de colores que va desde el blanco puro hasta los tonos más profundos de rosa, rojo, amarillo y naranja. Cada flor está compuesta por capas de delicados pétalos que se pliegan con elegancia, creando una apariencia lujosa y sofisticada. La textura suave y sedosa de los pétalos añade un toque de sensualidad a la planta, invitando a los espectadores a acercarse y apreciar su belleza de cerca. Su ubicación es de exterior y en semisombra. Requiere un suelo suelto y bien drenado. Necesita un riego regular evitando el encharcamiento. Crece a unos 20 cm. Se trata de una planta bulbosa, lo que significa que al finalizar su floración y cuando comienza el calor, sus hojas comienzan a retraerse. Precio: $6000

Otras flores que encontrás son: Ericas $2500, Alisum $1400, Geranios $6000, Kalanchoes $3000, lobelias $1400.

Abonos químicos adecuados para plantas con flor

Nitrofoska el Kg $4000 – Urea (para césped) el Kg $2500 – Triple 15 el Kg $2500 – Hierro (para hortensias, jazmín del cabo y citrus) el Kg $7000.

Abonos foliares

Fertifox $7500 – Huilen orgánico $5500

El Dato:

Vivero Las Marías

Contacto: 264 – 4137586

Dirección: calle 9 de Julio 847 (o)

IG: viverolasmariasssanjuan