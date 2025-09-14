Rivadavia: ponen carteles que incluyen hasta Lengua de Señas para fomentar la accesibilidad Estarán en los principales lugares turísticos y en las dependencias municipales.

El municipio de Rivadavia puso en marcha una propuesta inédita que busca fomentar la accesibilidad y la universalidad. Se trata de carteles que contienen información en diferentes formatos a los que se accede a través de un código QR. El objetivo de esta iniciativa es que todas las personas, sin limitaciones, puedan acceder a la misma. Fanny Juárez, secretaria de Gobierno, dijo que estos carteles que contienen hasta Lengua de Señas, se comenzaron a instalar en los principales lugares turístico del departamento y en las dependencias municipales.

Lo novedoso de estos carteles es que al escanear el código QR que contienen se accede a la información a través de un texto escrito, de la narración en audio y a la narración en Lengua de Señas. Por eso que esta iniciativa municipal se presenta como accesible y universal. ‘Buscamos cambiar la palabra inclusión que siempre asociamos a personas con discapacidad, por el término universalidad que incluye a todos por igual. Es por eso que estos carteles contienen información en Lengua de Señas, para las personas con problemas de audición; y también narrada en un audio para quienes tienen problemas de visión, pero además para los niños que aún no saben leer ni escribir como para los abuelos que se olvidaron los anteojos’, explicó Fanny Juárez.

EN MARCHA. El municipio de Rivadavia ya comenzó a instalar los nuevos carteles con QR que fomentan la accesibilidad y la universalidad a la hora de acceder a la información de servicio y turística que aparece escrita, en audio y en Lengua de Señas.

La funcionaria agregó que la información disponible es de servicio y turística, por eso ya se comenzaron a instalarlos en los lugares elegidos por quienes visitan Rivadavia, como en algunas dependencias municipales. Los primeros se colocaron en el Parque Faunístico. En este caso contienen información sobre cada especie, desde sus características y estilo de vida, contada a través de las 3 vías de comunicación mencionadas. ‘Nos llevó bastante tiempo hacer los carteles para el Faunístico porque alberga a 60 especies de animales, entre autóctonas y exóticas. Y cada una tiene su cartel. Ya se instalaron los primeros y se seguirá avanzando rápidamente porque los 60 ya están terminados’, dijo Juárez.

Para elaborar la información contenida en estos carteles se contó con la colaboración de los veterinarios del Faunístico, y con el trabajo del área de prensa del municipio que se encargó de narrar este contenido a través de un audio y de intérpretes de Lengua de Señas que hicieron la versión para personas con problemas de audición.

La funcionaria explicó que una vez que se tuvo todo este material se lo cargó a través de los códigos QR. ‘Ahora todo el mundo anda con el celular en la mano, entonces quisimos brindarles la posibilidad de escanear el código con el teléfono y así acceder la información de forma rápida y directa’, dijo Juárez.

Estos carteles también se instalarán en El Pinar, en el Camping Municipal y en el Parque de Rivadavia. Ofrecerán información sobre los servicios en cada uno de estos lugares y de los sitios más cercanos que se pueden visitar.