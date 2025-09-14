Mundial de fútbol 2026 Estados Unidos, México y Canadá Dos eventos deportivos imperdibles, uno para los amantes de la Formula I en Sao Paulo Brasil 2025. El otro el Mundial de Fútbol 2026. Paquetes, alojamientos, entradas es la propuesta para ir pensando en el viaje de tus sueños.

El paquete turístico es del 11 de junio al 19 de julio. La competencia tendrá 16 ciudades anfitriones divididas entre 3 países.

El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificaron para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final tendrán que haber atravesado siete partidos.

El “Estadio Azteca de la Ciudad de México’ ha sido confirmado como sede del partido inaugural del 11 de Junio 2026 convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA y siendo a su vez el primero de los 104 encuentros de esta edición.

• Todos los paquetes incluyen: Entradas categoría 4. Asistencia médica Intermac

• Los paquetes no incluyen: Comidas. Traslados en destino

FASE DE GRUPOS

• 1 Partido: 2 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 1 partido de

Argentina. USD 2.455

• 2 Partidos: 4 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 2 partidos de Argentina. USD 4.890

• 3 Partidos: 6 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 3 partidos

de Argentina. USD 7.130

• 3 Partidos: 12 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 3 partidos

de Argentina. USD 8.285

Fase de grupos con áereo desde Buenos Aires

Incluye:

• Aéreo internacional a Estados Unidos, en clase económica, con 1 pieza de equipaje en bodega • Aéreos internos, sin equipaje en bodega

• 16 noches de alojamiento en hotel 3* sin pensión

• Entrada a 3 partidos de Argentina

• Precio en habitación doble: USD 13.170

Paquetes combinados:

Incluye

• 2 Partidos: 4 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 1 partido de Argentina más 16avos de final. USD 4.950

• 3 Partidos: 6 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 3 partidos de Argentina más 16avos de final. USD 7.215

• 3 Partidos: 6 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 1 partido de Argentina más 16avos de final más 8avos de final. USD 7.340

• 3 Partidos: 12 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 2 partidos de Argentina más 16avos de final. USD 8.500

• 3 Partidos: 12 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 1 partido de Argentina más 16avos de final más 8avos de final. USD 8.700

Paquetes de segunda fase

• 2 Partidos: 4 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 16avos de final. USD 5.085

• 2 Partidos: 4 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 8avos de final más 4tos de final. USD 5.350

• 3 Partidos: 6 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 16avos de final más 8avos de final más 4tos de final. USD 7.610

• 1 Partido: 2 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 16avos de final. USD 2.580.

• 1 Partido: 2 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 8avos de final.

USD 2.720

• 1 Partido: 2 noches de alojamiento en hotel 3*. Entrada a 4tos de final.

USD 2.865

• Consultar por Plan Familiar

• Consultar por Ugrade de categoría

de entradas

NOTAS: Tarifas por persona en base doble, válidas hasta el 03 de octubre o hasta agotar stock en plazas disponibles.

Se seña con el 25% para confirmar la reserva. El saldo puede pagarse en cuotas: 15% en octubre, 20% en diciembre, 20% en febrero y 20% en abril.

A partir del 03 de noviembre, lo abonado no tiene devolución. Las fechas del paquete se comunicarán una vez definidos los grupos y fixture del torneo.

EL DATO

Money Tur – Leg. 9823

Lic. Silvia Yafar – + 54 9 264 5044522

• Dirección:

Edificio Derby – Santa Fe 117 (o) 1° A

• Contactos:

Martín: + 54 9 264 5041388

Micaela: + 54 9 264 4451126

• Web: www.moneytur.com

• E-mail: silvia@moneytur.com