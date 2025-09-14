Habilitarán cuatro puntos de acceso para ingresar a la FestiJoven 2025 Es en el predio del Parque de Mayo donde se llevará a cabo el festejo oficial de la llegada de la primavera.

Se aproxima la llegada de la primavera y Gobierno de la provincia ya comenzó a definir algunos detalles sobre la FestiJoven que se realizará en 21 de septiembre en el predio del Parque de Mayo. En este marco, se dio a conocer que habilitarán 4 puntos de acceso controlados para ingresar al lugar donde se desarrollarán las actividades programadas. Así lo adelantó Tania Villavicencio, al frente de la Dirección de Juventudes, quien agregó que los espectáculos artísticos sobre el escenario arrancarán a partir de las 16.

Lleno total. El año pasado, miles de jóvenes participaron de la FestiJoven que se realizó en el Parque de Mayo que también será escenario de los festejos oficiales este año.

San Juan se prepara para, una vez más, celebrar la llegada de la primavera a lo grande. Tal como lo anunció el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el Parque de Mayo será nuevamente la sede de los festejos oficiales como sucedió en el año 2024. Por su parte, la directora de Juventudes, Tania Villavicencio, adelantó a DIARIO DE CUYO que habilitarán 4 puntos de acceso controlados para ingresar al sector del Monumento al Deporte, donde se concentrarán las actividades y que estará completamente vallado. ‘Se espera que miles de jóvenes y familias participen de la FestiJoven, por eso se habilitarán 4 puntos de acceso. Cada uno contará con presencia de efectivos de la Policía que estarán a cargo de controlar que no se ingrese con bebidas alcohólicas. La idea es que esta fiesta se desarrolle de manera segura y sin inconvenientes’, sostuvo Villavicencio.

Los accesos estarán ubicados en Calle Urquiza, Calle 25 de Mayo, calle interna del Parque de Mayo y en Avenida Libertador. (Ver infografía).

Como en la edición anterior, este año también habrá un único y gran escenario que se ubicará detrás del Estadio Aldo Cantoni. La directora de Juventudes dijo que so volvió a elegir que haya uno solo, ya que habrá suficiente tiempo para que todos los artistas actúen y porque está ubicado estratégicamente para que todos puedan ver los espectáculos cómodamente sentados y desde cualquier sector del paseo. ‘Las actividades generales de la FestiJoven arrancarán las 15, mientras que los espectáculos artísticos sobre el escenario comenzarán a las 16, casi de inmediato, para el desarrollo de todas las propuestas’, sostuvo Villavicencio.

La funcionaria destacó que igual que en la edición 2024, esta vez también se priorizará el talento sanjuanino. Es por este motivo que se contará con la actuación de artistas locales. Dijo que la ‘grilla es bastante extensa’, aunque no quiso difundir los nombres. Sólo agregó que habrá más de 7 bandas destacadas de la provincia a las que se sumarán diversos artistas emergentes. ‘Hay muchos talentos que hasta el momento no tuvieron espacio y la oportunidad de mostrarse y darse a conocer. Por eso la FestiJoven les dará esta posibilidad. Sobre el escenario se desarrollará la kermés urbana con músicos y bailarines de diferentes géneros y estilos. Habrá Dance, Open Style, KPop y Freestyle’, sostuvo la directora.

Todos los festejos por el Día de la Primavera que organizaron los municipios son con entrada gratuita.

Los festejos de la llegada de la primavera también incluirán actividades deportivas e inclusivas con práctica de fútbol, vóley y handball; juegos y actividades recreativas, una feria de emprendedores y food trucks para que toda la familia pueda disfrutar de una jornada al aire libre.

En el predio también se instalarán puestos de hidratación y sanitarios, puntos de encuentro y baños químicos para un mejor servicio y comodidad de los asistentes. ‘Está previsto que la FestiJoven finalice no demasiado tarde porque hay que tener en cuenta que el día siguiente es lunes y muchos jóvenes trabajan. Estará terminando entre las 22 y las 22,30’, dijo la funcionaria.

Mismo lugar. Como el año pasado (foto), Jáchal celebrará la llegada de la primavera en el camping El Vivero.

>Algunos departamentos celebrarán la primavera

Además de la FestiJoven en el Parque de Mayo, también celebrarán la llegada de la primavera en otros departamentos con diferentes propuestas que van desde los espectáculos artísticos hasta la elección de Reina y Rey de la Primavera, y hasta de la Reina de las Personas Mayores.

En al menos 5 ya definieron el cronograma de actividades que, en algunas casos comienzan por adelantado.

Preparativos. En Valle Fértil ya comenzaron los preparativos de la Fiesta de la Primavera con la instalación del escenario donde se desarrollarán los espectáculos artísticos para todas las edades.

Valle Fertil. La Fiesta Departamental de la Primavera se realizará el 20 de septiembre, junto a los estudiantes de todas las escuelas del departamento, que participarán del carrusel. Será en el Polideportivo Municipal donde se elegirá Reina y Rey de la Primavera, y el mejor carruaje. También habrá actividades deportivas, recreativas y espectáculos artísticos. Las actividades arrancarán a partir de las 10.

Jáchal. El departamento continúa con las actividades programadas para el Mes de la Juventud. Hoy se realizará una nueva jornada del ‘Sunset joven’, en la Plaza 25 de Mayo, en la localidad de Niquivil. Desde las 15 y hasta las 19, los jóvenes podrán disfrutar de actividades deportivas y recreativas, DJs en vivo, feria de emprendedores jóvenes, stands de salud y empleo, de espacios de prevención y de talleres culturales. Mientras que el 20 de septiembre, se llevará a cabo la jornada ‘Astroturismo y juventud’. Será en el SUM de Turismo, desde las 10, con disertación de especialistas de la UNSJ. A las 19 arrancarán las actividades nocturnas con observación del cielo con telescopios, música y DJs en vivo, una clase de yoga a la luz de la Luna y una caminata nocturna. El Mes de la Juventud cerrará el domingo 21 de septiembre con el Festival de la Juventud ‘Septiembre vibra joven’ que se desarrollará en el Vivero Municipal, a partir de la 11. Se contará con la actuación de King Of Banana, Oktubre (Tributo a los Redondos), DJ Yoel Berón, Lucas Arroyo, Cladex, Papilo y Zepeda. También se podrá disfrutar de CH Rap y Batalla de Gallos.

9 de Julio. El municipio de esta comuna organizó una agenda especial en el marco del Mes de la juventud y Septiembre Amarillo, mes de prevención del suicidio., con actividades dirigidas especialmente a los jóvenes y a la comunidad en general. El eje principal se desarrollará el miércoles 17 de septiembre en el CIC de Las Chacritas, con una jornada abierta destinada a reflexionar y dialogar sobre la importancia del cuidado de la salud mental. En paralelo, se prevé la inauguración del Gimnasio Municipal Gratuito, un nuevo espacio de promoción de la salud y el deporte, pensado para garantizar el acceso libre y equitativo de todos los jóvenes y vecinos en general.

Finalmente, el domingo 21 de septiembre se realizará una intervención musical en la Plaza Rubén Guerrero, donde jóvenes y familias podrán compartir mates y disfrutar de una tarde de encuentro en comunidad para celebrar la llegada de la primavera.

Ullum. Esta comuna celebrará por adelantado la llegada de la primavera. Las actividades para toda la familia se realizarán el jueves 19 de septiembre, en la Plaza Eva Duarte, desde las 19. Habrá DJ en vivo, cabina fotográfica, feria de emprendedores, comidas y bebidas a cargo de los chicos de la promo 2025, show de Urban Kids y danzas urbanas, juegos y sorteos. Además se hará la elección de la Reina del Adulto Mayor, del Facha y de la Reina de la Primavera. En esta edición, la fiesta volverá a tener un fin solidario, ya que todo lo recaudado será a beneficio de los alumnos del último año de la secundaria del departamento que planean su viaje de egresados.

Iglesia. La Fiesta del Juventud y el Estudiante se realizará el 20 de septiembre, en el Polideportivo Municipal de Rodeo, con juegos, espectáculos y actividades recreativas, a partir de las 20. Mientras que el 21 de septiembre, se realizará el picnic show ‘Fiesta de la primavera’, en el Club Sportivo Iglesia, en Villa Iglesia. Habrá shows, juegos y sorteos, desde las 11. La Fiesta Departamental de la Primavera será el 27 de septiembre, en la plaza del Barrio Real, en Villa Iglesia, con bandas en vivo y diferentes actividades, a partir de las 20.

Zonda. La Plaza Filomeno Atampiz será el escenario donde, el domingo 21 de septiembre, se realizará la Fiesta de la Primavera, desde las 18. Habrá espectáculos artísticos, actividades deportivas y recreativas. A esto se sumará la elección de la Reina y Rey de la Primavera. También se elegirá los mejores talentos locales y la Reina de Personas Mayores que representará al departamento en la elección a nivel provincial.

Sarmiento. Durante 3 días, los jóvenes del departamento podrán disfrutar de la Estudiantina 2025. De 18 al 21 de septiembre, desde el mediodía, los estudiantes mayores de 16 años podrán ingresar al predio Riviello para participar de las actividades programadas que incluyen juegos didácticos, actividades deportivas, bandas en vivo y DJ. El cierre de la Estudiantina se realizar’el domingo 21, en la Plaza Dominguito, de Media Agua, donde se llevará a cabo la elección de la Reina y del Rey de la Primavera.