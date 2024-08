River no pudo con el alternativo Con muchos suplentes el equipo de Gallardo empató en La Plata con el local Gimnasia.

Le costó y mucho a River hacer pie en el Bosque platense. En un partido que tuvo de todo, desde la Ley del Ex de Nacho Fernández hasta el debut de Maximiliano Meza, fue empate 1-1 contra Gimnasia en la fecha 11 de la Liga Profesional. El ceño fruncido del Muñeco Gallardo al momento de irse a los vestuarios fue la muestra fiel del deslucido primer tiempo que tuvieron sus dirigidos. Lo mejor resultaron fueron las embestidas del Lobo: por izquierda con Benjamín Domínguez, por el medio con Martín Fernández y por derecha con Juan Pintado. Pero siempre respondió bien el arquero Jeremías Ledesma.

Antes de iniciar el complemento, Gallardo sorprendió con un triple cambio con el fin de revitalizar y darle frescura a un equipo que tenía el freno de mano puesto: adentro Franco Mastantuono, Rodrigo Villagra y Maximiliano Meza, quien hizo su debut con la banda roja. Con el medio fortalecido, River rápidamente cambió la imagen y no tardó en reflejarlo en el marcador. A los diez minutos, Meza se sacó de encima a dos rivales, descargó para Felipe Peña Biafore en el círculo central y éste filtró un pase para Mastantuono sobre el andarivel izquierdo. El pibe, lejos de apostar a la jugada personal, vio un hueco en el área grande y tocó al medio para Nacho Fernández, quien definió a la carrera y cumplió con la inexorable Ley del Ex. No hubo festejo por el 1-0, sino pedido de perdón de cara a la tribuna.

Aquella conquista del espigado volante zurdo fue una inmerecida trompada al mentón para Gimnasia, que tuvo que sacudirse el polvo y volver a atacar como en la etapa inicial. Trató de llegar al empate gracias a las estampidas de Domínguez y los buenos ingresos de Abaldo y Primante. La llave del gol, sin embargo, la tuvo cerca del cierre Rodrigo Castillo, quien se frotó las manos tras un centro de Nicolás Colazo y solo debió empujarla a la red.

En otro resultado, Independiente le ganó a Rosario Central 1-0 (gol de Lomónaco) y Lanús con Central Córdoba empataron 1-1. Anoche, al cierre de la edición jugaban Vélez-Instituto y Talleres-Independiente Rivadavia.

Boca recibe a San Lorenzo, a las 14.30

Hoy, Boca Juniors se medirá ante San Lorenzo por la jornada 11 de la Liga Profesional de Fútbol, con la intención de sumar tres puntos en su cancha junto a su multitudinaria hinchada. A su vez, el Ciclón se volverá a cruzar con Agustín Martegani, luego de su reciente salida. El partido comenzará a las 14:30, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será secundado desde el VAR por Héctor Paletta. El mismo será transmitido por TNT Sports. Los Xeneizes llegan a este compromiso luego de vencer 1-0 a Cruzeiro de Brasil en la Bombonera, con gol de Edinson Cavani. En el panorama local, Boca Juniors se encuentra en la posición 15 de la tabla de la LPF con 14 puntos y, ante la atenta mirada de su presidente Juan Román Riquelme, buscará llevarse un buen resultado con la ventaja deportiva a su favor.

El Ciclón llega a este clásico luego de empatar 1-1 con Atlético Mineiro en estadio Pedro Bidegain. En el campeonato local, San Lorenzo se sitúa en la posición 26 de la tabla, en zona de descenso. El Cuervo buscará un buen resultado para aliviar su situación actual, enrarecida por los problemas internos.