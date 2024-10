River no sale del punto muerto El Millonario empató sin goles con Platense y cada vez está más lejos del puntero Vélez Sársfield.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un flojo partido en el Estadio Ciudad de Vicente López, Platense y River igualaron sin goles en uno de los duelos de la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol. Con pocas llegadas y escasas emociones, el Calamar estiró su racha sin perder, el Millonario no pudo recuperarse de la derrota ante Talleres.

El duelo se presentó más trabado que jugado desde el primer minuto. Dividieron protagonismo pero sin generar chances de riesgo en los arcos. En el último cuarto de hora de la primera mitad, Santiago Simón y Nacho Fernández tuvieron las chances más claras pero no lograron doblegar a Juan Pablo Cozzani.

Para colmo, el arranque del complemento generó preocupaciones en el Muñeco y también en Lionel Scaloni.En el entretiempo debió ser reemplazado Marcos Acuña por una molestia muscular y a los 6 minutos Germán Pezzella tras recibir un golpe involuntario en la mandíbula. Ambos fueron citados a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La segunda mitad no fue muy distinta a la etapa inicial. Con algún intento aislado, River buscó romper el cero, sin éxito, mientras que Platense intentó lastimar de contragolpe. De todas maneras, no hubo lugar para festejos y fue final 0-0 en Vicente López. El Calamar, que acumula cuatro partidos sin perder, llegó a 21 puntos, mientras que el Millonario suma 25 unidades y no pudo acercarse a los puestos de arriba, y pone en riesgo la clasificación a la Libertadores 2025, porque es el último que está “entrando” y Godoy Cruz se le puso a un punto.