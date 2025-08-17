River y Boca, ante los mendocinos El Millonario recibe a Godoy Cruz desde las 18.30. El Xeneize visita a Independiente Rivadavia a las 20,30.

River, con una gran mayoría de suplentes, recibirá este domingo a Godoy Cruz de Mendoza en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino. El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

Por su lado, Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Oportunidad. Zenón volvería a la

titularidad en Boca.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20,30. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo. El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

> Platense bajó a San Lorenzo

Platense venció 2-1 a San Lorenzo por la fecha 5 del Clausura. El

“Calamar” concretó los dos tantos gracias a la eficacia del paraguayo

Ronaldo Martínez. Mientras que el único gol del “Ciclón” fue realizado

por la lateral Elías Báez.