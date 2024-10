Ruido en el Villicum Hoy entrenan y clasifican para las carreras de mañana de las camionetas y la Copa Bora

Con el joven piloto sanjuanino, Tobías Martínez, entre quienes competirán en la actividad prevista para hoy de TC Pick Up, se iniciará hoy otro fin de semana “tuerca” en el Autódromo San Juan- Villicum. Después de dos fines de semana consecutivos, con el motociclismo y luego con el Turismo Nacional, entre hoy y mañana se cerrará el círculo con la presentación de una categoría que se fue imponiendo en la consideración popular por la incorporación que tuvieron en el parque automotor nacional.

La TC Pick Up saldrá en su novena fecha anual del autódromo Roberto Mouras, de La Plata, y lo hará en plena lucha por el título anual donde tres pilotos se han “escapado” del resto. Juan Carlos Gianini, ganador de tres carreras lidera el campeonato con 76 puntos, seguido por Gastón Mazzacane (48 puntos /2) y Valentín Aguirre (39/1).

Tobías Martínez entró a competir recién en la quinta fecha, y su mejor colocación fue un octavo puesto, logrado en la sexta competencia de este año. En las otras terminó en las posiciones 12, 19, 9 y 18.

La que se inicia hoy es la segunda vez que el TC Pick Up corre en la pista albardonera, que será sede de la segunda fecha del mini torneo donde se conocerán a los últimos clasificados a través del sistema de los “tres de último minuto” para disputar la Copa de Plata.

La actividad prevista para hoy es la siguiente: 08:00 a 08:15 Hs. 1° Entrenamiento Copa Bora, (Todos Juntos) 15 minutos. 08.20 a 09.25, 1er. Entrenamiento TC Pick UP; 09.30 a 10.35, 1er. Entrenamiento TC Pista Pick Up. 10.:0 a 10.55, 2do. Entrenamiento Copa Bora, (Todos Juntos) 15 minutos. 11.00 a 12.05., 2° Entrenamiento TC Pick Up. 12.10 a 13.15s. 2do. Entrenamiento TC Pista Pick Up. 13.20 a 13:.35, 3er. Entrenamiento Copa Bora, (Todos Juntos) 15 minutos. 15.27 a 15.46, clasificación TC Pista Pick Up. 15.49 a 16.19, clasificación TC Pick Up. 16.25 a 16.44, clasificación Copa Bora.

Las entradas se pueden adquirir online en autoentradas.com. El valor para el sector de boxes será de 25.000 pesos, mientras que en el sector general el precio es de 5.000 pesos.