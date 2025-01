San Juan busca volver en 2026 Lejos del medallero, la delegación local va por el puntaje general para mantener la plaza.

Prácticamente sin posibilidades de subir al podio -aunque “la jineteada no tiene lógica’, como dicen-, la delegación que representa a San Juan en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María tiene por delante dos objetivos: El principal, sostienen, volver “sanos y salvos’ a su tierra, con la valiosa experiencia ganada en el campo de doma. El otro, sumar puntaje en las montas que quedan hasta mañana inclusive, para salir de la zona de riesgo (en la que se encontraban hasta ayer al mediodía) y así asegurarse la plaza, para poder volver en la próxima edición del encuentro, que en esta edición reúne bravías tropillas y corajudos jinetes nacionales e internacionales.

“Nuestro balance, y lo hemos charlamos con otras delegaciones, es bueno. Hay provincias que ya están ocupando los suplentes, que tienen jinetes lesionados y nosotros estamos todos sanos, eso es un premio también. Mi mayor premio como delegado es que los chicos vuelvan sanos también’, dijo Jorge Alcaide, agradecido con el apoyo de la Federación Gaucha y del gobierno provincial. No obstante, explicó que en cuanto a puntuación “estamos terceros de abajo hacia arriba (NdeR: sin contar las montas del jueves), no ha sido un buen año para nosotros en ese aspecto, porque además ha sido muy competitivo, muchos jinetes buenos, muchos caballos muy difíciles, eso hace que no hayamos tenido la suerte de otros años de agarrar el campeonato de entrada y sumar un poco más. Pero todavía quedan algunas noches para sumar, por ahí acompaña un poco el factor suerte’.

Alcaide agregó que si bien “ninguno de los tres titulares está ya en condiciones de lograr un campeonato’, los sanjuaninos trabajan con ahinco y esperanza para concretar buenas performances en esta recta final. El objetivo es ascender en la tabla general de posiciones y quedar afuera del grupo (los tres últimos) que el año próximo no podrá estar en el Festival.

“No hay falta de condiciones, para mí es un poco suerte nomás’, expresó con optimismo Alcaide, quien -en paralelo- aplaudió la histórica decisión de la comisión de reemplazar el pasto del campo por arena, con lo que, dijo, se han reducido notablemente las caídas de los caballos y los consecuentes accidentes. “Estamos muy parejos con la provincia que nos antecede, así que no estamos lejos de salir de esa zona de peligro. Son tres montas por noche, una de cada categoría y todas suman a la delegación. Es un grupo unido y muy respetuoso que está concentrado en sumar para defender nuestra plaza’, finalizó el delegado de la embajada local que ayer compartió un almuerzo con sus pares, organizado por el Festival.