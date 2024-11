“San Juan está en mi corazón siempre” ALFONS REVERTÉ CASAS / El director español dirigirá esta noche la Sinfónica de la UNSJ, ahora como invitado

Oriundo de Barcelona y de ganado prestigio internacional, el músico y director Alfons Reverté Casas está de regreso en San Juan para ponerse al frente de la Sinfónica de la UNSJ, esta vez en carácter de invitado, luego de haberla dirigido como titular entre 2022 y 2023. Entusiasmado con el reencuentro, el artista, que en este tiempo -contó- ha estado como mucha actividad en Europa, ofrecerá esta noche dos obras de autores franceses, en un programa que calificó como muy atractivo para todo público (ver aparte). Encantado con el regreso, feliz de sumarse con un concierto a las celebraciones por las Bodas de Oro de la formación -a la que, confirmó, tiene planes de llevar a Asia-, Reverté Casas hizo una pausa en los ensayos para dialogar con DIARIO DE CUYO.

– ¿Cómo ha sido el reencuentro con la Orquesta?

– Muy bonito, estoy muy contento de encontrarme con muchas personas a las que tengo grandísimo afecto. Cuando estuve aquí fue un tiempo precioso, maravilloso. Por circunstancias familiares tuve que acortarlo más de lo que hubiese querido, pero volver era uno de los objetivos que tenía, porque quedamos con relación muy bonita y ganas de seguir haciendo música juntos.

– Entonces había sido dirigida varios años por Emmanuel Siffert. Ahora lleva un tiempo con directores invitados. ¿Cómo la notó?

– Las orquestas tienen una vida propia por encima de quienes las dirigen, adquieren una personalidad propia matizada por las personas que están al frente de ellas, por tanto el sello de un director marca a la orquesta, pero también sus propios músicos le dan un perfil que hace que todo este tiempo haya trabajado con mucho rigor y plasmando su propia personalidad. Ha sido un período diferente que también ha sido enriquecedor.

– ¿Es usual que las orquestas se sostengan con directores invitados?

– Bueno, no, normalmente hay un director titular, pero no es extraño que haya períodos de uno o dos años en momentos de transición donde suceda lo que pasa aquí. Creo que todas las formas, en su justa medida, son buenas.

– Dice que los directores imprimen un sello. ¿Reconoció alguno propio a su vuelta, más allá de que estuvo solo un año?

– Noto una manera de afrontar la partitura y de iniciar los ensayos desde el primer día que creo que cuando trabajábamos de manera más asidua lo fuimos implementando y que, por tanto, ya todo mundo conoce mi manera de enfocar mi trabajo. Nos conocemos muy bien, compartimos un gusto musical y muchas ganas de hacer música. Ha sido un reencuentro muy fácil, la verdad…

– ¿Y usted qué se llevó de la Sinfónica de la UNSJ? Seguramente hay un ida y vuelta…

– Claro, muchísimas cosas, una gran experiencia profesional, una gran experiencia humana. Y además la posibilidad de conocer un país y una provincia con una vida cultural muy potente. Y sentirme como en casa, eso fue muy bonito también, hacerme sentir como uno más. Fue una experiencia vital y musical inolvidable.

– ¿Le gustaría volver como titular?

– Pues nunca digas nunca jamás… Me siento como en casa. Claro que las circunstancias mías y de la Orquesta pueden conducir a situaciones diferentes que escapan de los deseos de unos y otros, pero no lo descarto. Si en un futuro fuesen óptimas y queridas por todo mundo, sería venir a mi segunda casa. San Juan está en mi corazón siempre.

– ¿Ha tenido alguna propuesta al respecto?

– No, no creo que sea el momento. Después de mi paso pusieron el foco en una renovación lógica, pasando por un período de directores invitados y yo les acompaño en eso estando cerca, como aquí ahora, y desde la distancia, siguiendo su actividad. La Orquesta tiene que seguir sus procesos, su camino y no me parece que sea ahora ese momento.

– Aunque tiene planes de llevarla a Asia ¿Es así?

– Estamos tratando de organizar un proyecto de proyección internacional que pueda dar visibilidad a su alto nivel y a la función de representatividad que puede tener para San Juan y Argentina en el exterior.

– ¿A corto o a largo plazo?

– Estamos mirando que sea en un plazo de no mucho tiempo, pasa que es ahí donde no me quisiera comprometer todavía, porque hay muchos elementos que tienen que cuajar para definirlo con seguridad, pero estamos tratando de hacerlo el próximo año. Sería una gira larga y lejana, pasa que no quiero estropearlo por anticipar cosas cuando no es el momento. Por ahora estamos cocinando para que pueda ser una gran noticia para la vida cultural de la ciudad.

– ¿Cómo se gesta este proyecto?

– Es fruto del interés hacia la Orquesta, no es que la Orquesta ha ido a venderse, es que la han venido a buscar y ya solo esto es importante. Hay que ver cómo sigue, pero que alguien de afuera considere artísticamente como un elemento de interés poder hacer un proyecto de este tipo, es muy importante. El mundo está complicado, hay muchas circunstancias que pueden condicionarlo, por eso hay que esperar. Pero como digo, haber puesto en línea este proyecto, fruto del trabajo artístico de la Orquesta, ya es un éxito.

– O sea que seguirá vinculado a San Juan…

– Por supuesto. A pesar de que fui yo quien en un momento planteé que no podía seguir con la responsabilidad tan intensa que comporta la dirección titular, obviamente con hechos se demuestra mi implicación con la Orquesta, viniendo y pensando en proyectos de este calado. Eso no impide que la Orquesta siga su camino, una cosa no quita la otra. Hay que entender que todos estamos de paso, lo que queda es la Orquesta al servicio de la comunidad, de las personas, ese es el binomio más importante y lo que hace que a pesar de todas las circunstancias, esté celebrando 50 años. Y todos debemos poner nuestro granito de arena para ayudar a que eso siga sucediendo. El foco es ese y pensando en que llegue a todos los sectores de la comunidad, que todo mundo la sienta suya.

– Es una reflexión que ha sostenido desde su última vez aquí…

– Es que es lo que le da sentido y me gusta que acá está bastante claro ese concepto, que la Orquesta es de todos, no en todos lados pasa así. De igual modo hay que ahondar en eso y repetir ese mensaje hasta que la última persona de la comunidad pueda decir “también va para mí’.

* PARA AGENDAR

Bajo la dirección de Reverté Casas, la Sinfónica de la UNSJ se presentará en el Auditorio Juan Victoria hoy a las 21:30 hs, con entrada gratuita. Interpretará Masques et Bergamasques, de Gabriel Faure; y la Sinfonía Fantástica, de Hector Berlioz.

“Con la Orquesta nos ha gustado hacer obras de las monumentales dentro del repertorio. La de Berlioz es un reto para la Orquesta y una gozada para el público, una obra escrita a principios del siglo XIX pero con una visión futurista, por entonces,que la convierte en una obra que hoy tiene rasgos de contemporaneidad. Es espectacular, muy bonita y solo una buena orquesta puede afrontar una sinfonía como ésta. Y de otro francés, una obra de finales de XIX, principios del XX, pero que mira a composiciones musicales anteriores. Tenemos un compositor más próximo que mira al pasado y otro más antiguo mirando al futuro, los dos franceses. Son obras que se complementan mucho y pueden hacer una velada muy atractiva para todos los públicos’, reseñó el director.