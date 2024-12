San Martín busca lo que merece A las 17, en cancha de Belgrano de Córdoba, irá por el ascenso a Primera ante Gimnasia de Mendoza.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Es el premio. La merecida recompensa a un año sensacional que por puntos, funcionamiento y convicciones futbolísticas, lo tuvo entre los mejores de la Primera Nacional. No hay regalo, no hay nada que no se merezca este Atlético San Martín que se fue consolidando y hoy, a las 17, irá por el premio a todo lo que hizo enfrentando a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final por el segundo ascenso a Primera División. Será en cancha de Belgrano, con probable alargue en dos tiempos de 15′ cada uno y penales, en el caso de que se mantuviera la igualdad en los 90′ reglamentarios.

Es el partido que todos querían en el Pueblo Viejo. El que imaginaron cuando comenzó la pretemporada en enero de este 2024 y hoy, está al alcance de la mano. Dependerá de este mismo San Martín que fue perfilando una identidad que lo hizo sólido, con un rendimiento marcado por la regularidad. Llegó a los 70 puntos, con muy pocas derrotas, con muy pocos goles en contra, siendo por más de tres meses líder de la Segunda División de Argentina. Todo mérito, todo esfuerzo. Y hoy es el día para recoger todo lo sembrado.

Claro es una final y de paso, un clásico de Cuyo. Como para entender que a este cierre de año no le faltaba nada. Y contra el Lobo, será mano a mano. Apostando a la liberación futbolística de un plantel que fue simple, ordenado, sencillo. Nunca se entregó, supo rearmarse tras la caída en Tucumán y hoy, va por todo. Desde lo futbolístico y después de la durísima clasificación contra Nueva Chicago, San Martín apuntaba a repetir en gran parte el equipo del domingo pasado pero pasaron cosas y todo varió. En defensa, todo igual. Con Borgogno y su tremendo año en el arco como titular en serio y la línea de fondo estelar con Molina y Alvarez por los costados, más la dupla Cáseres-Sienra que tan bien rindió en toda la temporada.

En el medio aparecen los retoques por Tomás Escalante irá de entrada ante la ausencia de López García, acompañando a Nico Pelaitay en la contención y equilibrio, mientras que Ezequiel Montagna iría más retrasado para asociarlo con Sebastián González que es el distinto en San Martín. Arriba, Maxi Casa sería una de las puntas, mientras que Federico González seguiría como centrodelantero, a pesar de que Funez viajó con el plantel. San Martín pondrá lo que tiene, para llevarse lo que merece.

Del otro lado estará el Gimnasia que sorprendió eliminando a los tucumanos. Ese es su gran cartel de presentación pero tiene además el respaldo de una campaña importante en la Zona B donde terminó apenas un punto abajo de los líderes, sabiendo que puede hacer historia.

López García decidió bajarse

Ese clima de tranquilidad y armonía que había marcado la previa de la final en San Martín quedó colapsado subiendo al colectivo hacia Córdoba. Es que el volante mendocino, Santiago López García, un jugador clave en el equipo de Antuña, decidió no jugar la final y ni siquiera viajó. Una decisión que no gustó para nada en el plantel, cuerpo técnico y dirigencia. López García había sido tema de negociaciones desde el inicio de la semana por la multa que San Martín debía pagar por utilizarlo contra El Lobo pero el tema parecía resuelto. No fue tan así porque el propio futbolista habría insistido en que ese pago se haga antes de jugar. Ese fue el punto de quiebre de todo.

López García decidió bajarse

Ese clima de tranquilidad y armonía que había marcado la previa de la final en San Martín quedó colapsado subiendo al colectivo hacia Córdoba. Es que el volante mendocino, Santiago López García, un jugador clave en el equipo de Antuña, decidió no jugar la final y ni siquiera viajó. Una decisión que no gustó para nada en el plantel, cuerpo técnico y dirigencia. López García había sido tema de negociaciones desde el inicio de la semana por la multa que San Martín debía pagar por utilizarlo contra El Lobo pero el tema parecía resuelto. No fue tan así porque el propio futbolista habría insistido en que ese pago se haga antes de jugar. Ese fue el punto de quiebre de todo.

Los tres ascensos a Primera

El primero: 16 de junio de 2007

Tenía que revertir un 0-1 contra Huracán, en Parque Patricios. Y ganó 3 a 1. Luis Tonelotto de penal a los 27m. abrió la cuenta. Lo empató Joaquín Larrivey a los 48m. Sebastián Brusco, con un tiro libre, a los 41 minutos, y otra vez Tonelotto, a los 52, cerraron el partido. Ese dia, ‘Tete’ Quiroz puso este equipo en cancha: Monasterio; Alejandro Gómez, Brusco, Plaza, Ariel Agüero; Décima, Mario Pacheco, Roth, Torres; Sacripanti y Tonelotto.

El segundo: El 30 de junio de 2011



Le ganó la Promoción a Gimnasia y Esgrima, que por ventaja deportiva definía en La Plata. En San Juan, con gol de Roberval, San Martín ganó 1 a 0. En la vuelta empataron 1 a 1. El verdinegro se puso arriba con gol de Sebastián Penco y lo empató José Vizcarra. Al equipo lo dirigía Daniel Garnero y formó con Pocrnjic; Galarza, Grabinski, Zamponi, Emmanuel Más; Cantero, Alderete; Roberval, Quiroga, Canuto; y Sebastián Penco.

El tercero: 7 de diciembre de 2014



San Martín le ganó 3-0 a Ferro en el Hilario Sánchez y ascendió por tercera vez. A los 6 minutos de comenzado el encuentro, Ramiro López, de cabeza, abrió el marcador y Marcos Figueroa lo amplió a los 22m. Y, finalmente, Mauro Milano, en el complemento, le dio cifras definitivas a la goleada

MIRA TAMBIÉN Cuando los padres se van: el duelo que deben transitar los hijos adultos

El equipo que designó Rubén Forestello fue el siguiente: Ardente; Capelli, Mattia, Vera, Iberbia; López, Bustos, Gelabert, Milano; Figueroa y Alaniz.