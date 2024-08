San Martín cambió a tiempo Con una gran reacción en el complemento, venció Talleres de Remedios de Escalada y sigue arriba.

Un nombre, otro equipo y un triunfo clave para seguir arriba. Así se podría resumir la nueva victoria de Atlético San Martín en la Primera Nacional y es que después de un primer tiempo para el olvido, el Verdinegro recuperó su memoria en el complemento y de la mano de Sebastián González terminó venciendo por 3-1 a Talleres de Remedios de Escalada para ser puntero y dejarle toda la presión de seguirle su paso al San Martín de Tucumán. Fue decididamente malo el primer tiempo del equipo de Antuña. Sin juego, limitado, contenido y hasta impotente, el Verdinegro apenas llevó peligro en el cierre de la primera etapa con un anticipo de Funez que se fue desviado. Antes, nada de nada. Pero en el entretiempo, la decisión del entrenador de darle entrada al Pulpito González fue sustancial para decidir toda la tarde. Con su claridad, San Martín ya no fue el mismo. Tuvo profundidad, llegó con más peligro y a los 3′ ya anticipó que tenía otros argumentos cuando Funez cabeceó al gol pero su remate dio en el palo con el arquero Tello ya vencido. Era más San Martín. Y se le fue encima a Talleres que se limitó a retrasarse y aguantar. A los 10′ Gino Olguín tuvo el primero cuando González le sirvió la pelota en el punto penal pero el pampeano elevó increíblemente su remate.

Festejos. San Martín sigue su paso dulce en la Primera Nacional. Esta vez, hubo reacción para resolver una historia que se complicaba.

Siguió insistiendo San Martín. Fue más preciso, más profundo y a los 15′ armó la jugada del primer gol cuando Alvarez vio a Sebastián González entrando al vértice del área y el Pulpito con la punta de su zapato, habilitó a Funez que aguantó, giró y definió para abrir el marcador. Era otro San Martín y lo tenía merecido. Talleres intentó algo distinto y arriesgó un poco más. Fue a buscar el descuento y a los 34′ casi descuenta con un cabezazo de Rivero que Olguín sacó en la línea iniciando una contra fulminante que terminó en una asistencia exquisita de González para el recién ingresado Nico Franco que definió simple para poner el 2-0 que liquidaba todo. Pero había algo más porque a los 40′ López García manejó una contra exquisita para dejarlo a Maxi Casa solito con Tello. No perdonó y definió para convertir en goleada un partido que en la primera parte se había complicado mal. Alcanzó tiempo para el descuento de Talleres que sigue mirando de reojo el descenso.

Intento. Gino Olguín fue a buscar lo que San Martín no encontraba en el primer tiempo. Luego, González cambió todo.

San Martín sigue con su paso. Esta vez, el olvidable primer tiempo tuvo remedio en un cambio, en un nombre que le dio todo el fútbol que necesitaba para seguir siendo puntero.

> A Caseros

En la fecha 28 de la Zona A, San Martin será visitante de Estudiantes de Caseros. Será el sábado 17 de agosto a partir de las 13. Luego, volverá a la localía para recibir en San Juan a Chacarita Juniors.

Empate de Arsenal y Estudiantes (Bs.As.)

Abriendo la fecha 27 de la Zona A, en Sarandí, Arsenal empató 1-1

con Estudiantes de Caseros. Hoy, la jornada continuará con el siguiente

detalle: a las 15: Brown (Pto. Madryn)-Quilmes // Álvaro Carranza;

16: Patronato-Gimnasia (Jujuy) // Maxi Macheroni; 16:

Agropecuario-San Miguel // Carlos Córdoba; 17: San Martín

(Tucumán)-Chacarita (TV) // Yamil Possi; 17: Racing de Córdoba-

Güemes (Sgo. Del Estero) // Bruno Amiconi y 20: All Boys-Ferro (TV)

// Sebastián Martínez. Zona B: En el anticipo de este grupo, Morón y

Defensores Unidos empataron 1-1. Mientras que hoy domingo se

completará la programación de acuierdo al siguiente detalle: a las 15:

Chicago-Atlanta (TV – Directv) // Felipe Viola; 15: Gimnasia y Esgrima

(Mendoza)-Almirante Brown // Lucas Cavallero; 15: Brown (Adrogué)-

Atlético de Rafaela // Juan Pafundi; 15: Almagro-San Telmo // Julio

Barraza; 15: Defensores de Belgrano-Chaco For Ever // Juan Pablo

Loustau y 16: Mitre-Estudiantes (Río Cuarto) // Nahuel Viñas.