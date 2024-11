San Martín con la cancha llena Se agotaron Plateas, no cesa la venta y en Concepción, todos quieren estar ante Chicago.

Será uno de esos partidos históricos, así como aquel del 9 de julio del 1995 o el más recordado del 16 de junio de 2007. Eso se respira en el aire de Concepción y en San Martín saben que el domingo será a cancha llena. Que la revancha contra Nueva Chicago tendrá el escenario que se merece, así como aquella vez contra Cipolletti o como contra Huracán. Será la mejor postal de toda la temporada en el Pueblo Viejo y los datos lo respaldan porque este jueves ya quedaron agotadas las 2.500 localidades de Platea Oeste Baja y se aguarda que lo mismo suceda con la Platea Oeste Alta, de la que quedaban muy pocas disponibles. El ritmo en el costado opuesto, en la Platea Este, también apunta a quedar completa en las próximas horas siendo la de mayor capacidad en todo el Estadio Hilario Sánchez. La venta online camina a todo vapor y la dirigencia anticipa que se agotará casi todo en las próximas horas.

Las entradas

Si bien la venta online avanza en San Martín, mañana sábado se abrirá la venta presencial en la sede del club a partir de las 10 y hasta las 19 del sábado, mientras que el domingo será desde las 10 y hasta el inicio del partido, recordando que solo será con efectivo.

Uno de los puntos salientes de esta previa es la habilitación de la Popular Sur que hacía mucho no se utilizaba. Con un costo de 10.000 pesos -la más barata de todo el estadio- se estima que se agotará en el transcurso de este viernes. Mientras que la Popular Norte, la más imponente de todas, ya también amaga a explotar con el plus que la hinchada oficial prepara un recibimiento muy especial para que el plantel sienta ese respaldo que potencia todo. Será partido a cancha llena, de eso no hay dudas.

Hernán Pascual, uno de los responsables de la prensa en San Martín, admitió que el estadio llegaría a las 18.000 localidades completas, tal lo refleja y anticipa el ritmo de la venta de las entradas: ‘El club decidió sostener los precios del partido contra All Boys y le agregó la Popular Sur que ha sido más que bien recibida por la gente que siente estos colores. Confiamos en tener el marco que se merece un partido de tanta trascendencia para San Martín. Las plateas del Oeste se volaron pero están aseguradas las plazas de los socios, recordando que tendrán que tener pago el mes de diciembre’.

> Sale el equipo

Con todas las miradas puestas en la respuesta física de Sebastián González, que venía haciendo trabajos diferenciados, hoy será el Día D para definir la formación de San Martín que el domingo recibirá a Nueva Chicago desde las 19,15 en la segunda semifinal del Reducido. El cuerpo técnico decidió que la espera por el Pulpito llegará hasta este viernes y existe marcado optimismo en poder tenerlo. En ese caso, la probable formación Verdinegra no cambiaría casi nada respecto a la que paró en la ida, con Borgogno en el arco; Molina, Cáseres, Sienra y Alvarez en la defensa. Escalante, Pelaitay, López García y Sebastián González en el mediocampo, más Ezequiel Montagna y Fede González en el ataque. Si no responde bien el Pulpito, las opciones son varias pero el movimiento de retrasar a Montagna, le daría lugar a Maxi Casa.