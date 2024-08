San Martín entra en clima de final El plantel Verdinegro realizará su última práctica en San Juan y a las 21 partirá a Tucumán para el partido del sábado a las 17,30

Será día intenso para el mundo Verdinegro. En la previa del trascendental partido del sábado en La Ciudadela contra los tucumanos, San Martín definirá hoy su modelo para la Final Anticipada y luego, emprenderá el viaje a Tucumán con el multitudinario respaldo de sus hinchas que sobre las 21 realizarán un banderazo despedida para el plantel sabiendo que será mucho más que un partido el que jueguen por la fecha 30 de la Primera Nacional. Pero, primero lo primero para el equipo del Pueblo Viejo y hoy el técnico Raúl Antuña terminará de elegir con cuál modelo encarar en Tucumán. La Opción A es la más arriesgada con tres puntas, mientras que la Opción B es más equilibrada con cuatro volantes y dos puntas.

En la primera opción, San Martín ya mostró sus cualidades como local y en especial, el domingo pasado. Goleó a Chacarita Juniors y se subió a la punta con esa elección táctica de tener menos marca en el medio y más potencia en ataque, con la presencia de Maximiliano Casa en el tridente ofensivo acompañando a Nazareno Funez y a Ezequiel Montagna en la parte decisiva del campo de juego. Con Casa adentro, el mediocampo se reduce a tres con Santiago López García por derecha, Nicolás Pelaitay por el centro y Sebastián González libre, pero recostado a la izquierda. El resto, del medio para atrás, sale de memoria con Borgogno y su registro excepcional como el menos batido de toda la categoría en el arco, más la línea defensiva con Alejandro Molina, Cáseres, Sienra y Dante Alvarez.

Equilibrio. Gino Olguin ofrece más recuperación en el medio y es una opción para Tucumán.

El otro modelo que también rindió y como visitante fue el del rearmado en el mediocampo. Con cuatro volantes, ingresando a Gino Olguín en el centro, sirvió para ganar en Quilmes y para no perder en Caseros. Esos antecedentes tienen su trascendencia y sabiendo que el Santo tucumano es feroz como local, no está descartado que saliera Casa y Olguín tuviera otra vez titularidad. Así, del medio con cuatro volantes con López García por derecha, Pelaitay y Olguín en el medio y Seba González más libre, para adelante habría doble punta con Funez como referencia y orbitando a sus costados, Montagna. Eso si, para atrás, no se toca nada.

Será un jueves más que intenso para el mundo de San Martín. Con mucho por definir en lo futbolístico y metiéndose ya en clima de partidazo, la despedida hacia Tucumán promete ser histórica en Concepción.

la fecha 30

Fernando Rapallini será juez de la final anticipada

Fernando Rapallini será el árbitro del trascendental partido del sábado en Tucumán. Desde AFA se conocieron los jueces de la fecha 30 de la Primera Nacional: Zona A: Sábado 31 de agosto: 15: San Miguel-Patronato // Franco Acita; Estudiantes-Agropecuario // Diego Ceballos y Talleres (Remedios de Escalada)-All Boys // Julio Barraza; 17.30: San Martín (Tucumán)-San Martín (San Juan) (TV) // Fernando Rapallini y 21: Gimnasia y Esgrima (Jujuy)-Güemes (Sgo. Del Estero) // Adrián Franklin. Domingo 1e: 15: Chacarita-Brown (Pto. Madryn) // Daniel Zamora; 15.30: Ferro-Racing // Jorge Broggi; 16: Maipú-Alvarado // Álvaro Carranza y 20.05: Quilmes-Tristán Suárez // Lucas Comesaña (TV – Directv).

Zona B: Viernes 30: 21.10: Rafaela-Chaco For Ever (TV) // Nelson Sosa. Sábado 31: 15: Defensores Unidos- Almagro // Marcos Recalde y 15.30: Almirante Brown-Temperley (TV) // Felipe Violá.

Domingo 1: 14.10: Aldosivi-Gimnasia y Esgrima (Mendoza) (TV) // Andrés Gariano; 15.30: Dep. Madryn-Defensores de Belgrano // Lucas Cavallero; 16: Mitre-Gimnasia y Tiro (Salta) // Maximiliano Macheroni; 18: Estudiantes (Río Cuarto)-Chicago // Yamil Possi y 21: Colón-Morón (TV) // Fabrizio Llobet. Lunes 2: 21.10: Atlanta-Brown (Adrogué) (TV) // Bruno Amiconi.

Interzonal: Lunes 2: 15 San Telmo-Arsenal // Bryan Ferreyra.