San Martín espera sin misterios En Concepción, no habrían cambios para recibir el domingo a All Boys desde las 18,50.

En una semana más que especial, con mucha expectativa en todo el Pueblo Viejo, el Atlético San Martín se prepara con poco misterio para jugar el domingo la revancha de los Cuartos de Final del Reducido contra All Boys buscando las semifinales en el camino largo al segundo ascenso. Es que la semana quedó marcada por la tranquilidad tras la victoria de la semana pasada en Floresta le dio aire al trabajo de todo el cuerpo técnico y del plantel sanjuanino que está terminando de preparar la revancha en el mejor clima. Si bien el entrenador sanjuanino Raúl Antuña no confirmó todavía la formación que recibirá al Albo de Floresta, todo indica que se repetirán los mismos once que en la ida, con las presencias de Julián Marchio y de Tomás Fernández como titulares en defensa y en el ataque, respectivamente. Además, en los nombres de alternativa se confirmó la recuperación total de Ezequiel Montagna quien estaría otra vez disponible. Así, hoy será día de fútbol otra vez para el plantel Verdinegro y de no mediar imprevistos o lesiones, la probable sería con Borgogno en el arco; Molina, Cáseres, Marchio y Alvarez en la defensa; Escalante, Pelaitay, López García y Seba González en el mediocampo y la dupla Fernández-Funez en el ataque.

En tanto que en Concepción es grande la expectativa para tener cancha llena y el marco que se merece esta campaña en la Primera Nacional y apuntando a eso, la dirigencia decidió rebajas en el precio de las entradas. La venta online está a pleno accediendo al portal http://sanmartinsj.accessfan.ar/eventos, mientras que la venta presencial será el mismo domingo, desde las 10 y hasta el inicio del partido. La galería de precios se ajusta al siguiente detalle: Popular, 12 mil pesos, Platea Este y Platea Oeste Baja, 16 mil pesos, Platea Alta Oeste, 25 mil pesos, Damas y Menores, 10 mil pesos y Jubilados, 12 mil pesos. En simultáneo, todas las agrupaciones de hinchas se están organizando para darle el color y el ambiente que San Martín merece en este momento decisivo de la temporada, buscando meterse entre los cuatro mejores, sabiendo que el premio mayor está a tres partidos.

> Los árbitros de las revanchas

Sábado 16: Nueva Chicago-Quilmes. a las 17 (TV), Árbitro: Juan Pablo Loustau. Domingo 17: Dep. Madryn-Gimnasia (M), a las 17 (TV), Árbitro: Julio Barraza. San Martin (SJ)-All Boys, a las 18.50 (TV), Arbitro: Fabrizio Llobet. San Martin (T)-San Telmo, a las 21.10 (TV), Árbitro: Andrés Gariano.