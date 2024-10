San Martín no guardará nada El entrenador Raúl Antuña adelantó que pondrá lo mejor que tiene para cerrar la fase regular contra Racing de Córdoba.

‘Vamos a poner lo mejor que tengamos a disposición’ Con esa frase, el entrenador de San Martín, Raúl Antuña, sintetizó la previa del partido de mañana ante Racing de Córdoba por la fecha 38 de la Primera Nacional. Con todo resuelto en cuanto a tener asegurado el número 2 en la General para el Reducido y confirmada también la novedad disciplinaria que en los play offs no correrán las amonestaciones que se arrastraban, en Concepción se asoma una formación muy parecida a la que goleó en Paraná la semana pasada, tratando de darle continuidad a un modelo que rindió y que al entrenador le sirvió para sacar varias conclusiones. De atrás para adelante, se repetiría la misma línea defensiva con Matías Borgogno en el arco más Ale Molina y Dante Alvarez como laterales y la dupla Cáseres-Marchio como centrales, apuntando a que será los que abran el Reducido en esa zona del equipo. Molina tiene 9 amarillas y eso lo pone en alerta, al igual que Cáseres que arrastra 4 amonestaciones. En el medio, Gino Olguín mantendría su plaza, mientras que podría regresar Santiago López García en el sector derecho. En el costado izquierdo, Lucas Acosta convenció ante Patronato y podría continuar mientras que el otro volante de marca podría ser nuevamente Nico Pelaitay. Mientras que en el ataque, la presencia de Nazareno Funez es fija y Enzo Avaro se asoma como su compañero, aun sabiendo que Maximiliano Casa podría ser nuevamente titular en la ofensiva.

Racing de Córdoba a depende sí misma para meterse en el Reducido. De ganar, sellará el pase. De lo contrario, deberá que Ferro, Agropecuario y Deportivo Maipú no sumen. Para visitar a San Martín, el entrenador Diego Cochas ordenó una práctica formal de fútbol en la cual paró un equipo similar con respecto al que viene de derrotar a Arsenal de Sarandí. De esta manera, la Academia podría formar con Joaquín Mattalia; Arguello o Ghiggia, Facundo Rivero, Gianfranco Ferrero y Fernández; Claudio Monti, Gonzalo Rostagno, Germán Díaz y Alan Olinick; Bruno Nasta y Facundo Curuchet.

ZONA B

Se define el primer rival verdinegro

Clave. Colón recibe a Madryn.

Será un sábado apasionante en la definición de la Zona B de la Primera Nacional y para el Atlético San Martín, se convertirá en el momento para conocer su primer rival en el Reducido. Habrá definiciones en la parte alta, en las posiciones del Reducido y en el descenso. Todo se jugará desde las 15,05 y en el partido saliente, en Santa Fe, Colón será el juez del Deportivo Madryn que está peleando la primera posición con Chicago. El Sabalero está dentro del Reducido pero no puede regalar nada. En esa pelea por el primer lugar, Nueva Chicago será local de Brown de Adrogué, que lucha por escapar del descenso. Abajo, también en esa instancia Atlético Rafaela se jugará todo visitando a Estudiantes de Río Cuarto. Mientras que el actual rival de San Martín, Gimnasia y Tiro de Salta será local ante Defensores de Belgrano que está dentro del Reducido. Otro de los que quiere la final es Aldosivi que en Mar del Plata se jugará todo ante San Telmo. Mitre de Santiago del Estero que quiere meterse entre los ocho del Reducido recibirá a Chaco For Ever mientras que en Mendoza, Gimnasia irá por un milagro ante Almagro. El domingo, en el Interzonal, Atlanta será local de All Boys, mientras que el lunes completarán Almirante Brown contra CADU y quedará para el miércoles, el clásico Morón-Temperley.