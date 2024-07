San Martín no toca casi nada El plantel Verdinegro repetiría la misma formación para Ferro en la fecha 24 de la Zona A.

Sin misterios, apostando a lo ya conocido y con la confirmación de una nueva oportunidad como titular para Enzo Avaro, el Atlético San Martín emprendió viaje a Capital Federal para esperar el partido del sábado a las 21,05 ante Ferro Carril Oeste por la fecha 24 de la Primera Nacional que tendrá como juez a Pablo Giménez. La ratificación de los mismos once que vencieron a Maipú de Mendoza el domingo pasado no es más que la ratificación del entrenador Antuña a lo que buscó con esa alineación. Con el mismo modelo, con la presencia de Avaro desde el arranque, en el equipo Verdinegro confían en seguir con la racha positiva para encabezar la Zona A. Si bien costó recuperarse de la caída en Jujuy y el triunfo ante el Cruzado fue más que ajustado, para San Martín fue clave demostrarse a si mismo y al resto, que la punta no le queda grande y en la pelea por defenderla dejó un claro mensaje para el resto. Por eso, si bien Raúl Antuña no quiso confirmar la formación, todo indica que serán los mismos nombres.

En el fondo y en la parte defensiva serán los mismos cinco que ya salen de memoria con Matías Borgogno en el arco, mientras que en la defensa Alejandro Molina y Dante Alvarez irán por los laterales, mientras que la zaga central de Cáseres con Sienra. En el medio, la receta parte por la dupla Pelaitay con López García, mientras que más adelantado el trío ofensivo Casa, Sebastián González y Avaro. Quedando como único punta Federico González. Aunque probó otro modelo con dos líneas de cuatro y dos puntas, haciendo ingresar a Gino Olguín por Avaro, armando un mediocampo con López García, Pelaitay, Olguín y Seba González.

Del lado de Ferro, que viene de empatar con Arsenal en Sarandí, su entrenador Jorge Cordón apostaría a la misma alineación, repitiendo el equipo para recibir a San Martín en Caballito. Así, Ferro iría con Lucas Ruíz en el arco; Federico Murillo, Alan Lorenzo, Patricio Boolsen y Martín Rodríguez en la defensa; Nicolás Gómez, Juan Fernandez, Franco Mussis y Ricardo Blanco en el medio; Nicolás Retamar y Mateo Levato en el ataque.

En el análisis previo, Cordón fue más que claro: “Hay que mejorar la eficacia y la solidez en defensa porque San Martin (SJ) es un equipo agresivo que ataca mucho, que pone mucha gente en ataque y va a dejarnos espacios que los vamos a poder aprovechar. Hay que ser certeros en la definición ya que las situaciones las vamos a tener”.

El programa completo de la fecha 24

Zona A: Sábado 20: 15: San Miguel-Arsenal // Juan Pablo Loustau; Güemes-All Boys // Carlos Córdoba: 15.30: Alvarado-Tristán Suárez // Fabrizio Llobet y 21.05: Ferro-San Martín (San Juan) (TV – Directv) // Pablo Giménez.

Domingo 21: 15.30: Dep. Maipú-Guillermo Brown (Pto. Madryn) // Bruno Amiconi: 16: Gimnasia (Jujuy)-Agropecuario // Gastón Monsón Brizuela; 17: Racing de Córdoba-Patronato // Bryan Ferreyra y 17.30: Talleres-Chacarita (TV) // Felipe Viola. Lunes 22: 20.10: Quilmes-San Martín (Tucumán) (TV) // Javier Delbarba.

Zona B: Viernes 19: 15: Chaco For Ever-Temperley (TV) // Daniel Zamora y 18.10: Atlético de Rafaela-Nueva Chicago (TV) // Nelson Sosa. Sábado 20: 15: Defensores de Belgrano-Brown (Adrogué) // Sebastián Martínez y Almirante Brown-Aldosivi // Yamil Possi; 20.10: Colón-Estudiantes (Río Cuarto) (TV) // Lucas Cavallero.

Domingo 21: 12.15: San Telmo-Dep. Morón (TV)// Álvaro Carranza; 15: CADU-Gimnasia y Tiro // Diego Ceballos; 15.30: Madryn-Gimnasia (M) // Gonzalo Pereira. Lunes 22: 17.10: Atlanta-Mitre (TV) // Andrés Gariano.