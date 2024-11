San Martín pasó con sufrimiento Empató 2-2 con All Boys y se metió en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

El trámite para ser semifinalista fue dramático para San Martín. Es que terminó festejando un polémico empate 2-2 ante All Boys, para avanzar en el Reducido de la Primera Nacional. San Martín no tuvo una buena noche en el Pueblo Viejo y tras perderlo por dos goles y estar eliminado, un golazo de Maxi Casa terminó siendo descuento y clasificación, aunque después el descontrol de All Boys -que terminó con tres jugadores menos- le terminó entregando el pasaje a las semifinales, para que el mismo Casa empatara para clasificar.

La primera parte del trámite no fue para nada sencilla para San Martín. Sin poder controlar la pelota y el desarrollo, el Verdinegro no pudo hacerse dueño de todo. All Boys se jugó lo que tenía y con muchísima actitud le fue complicando la tarde al equipo de Antuña. San Martín llegó poco, apenas un tiro libre del Pulpito González que resolvió Mitre con calidad y otro remate muy desviado de Escalante marcaron la escasa producción ofensiva del Verdinegro. Del otro lado, el entusiasmo de All Boys le fue generando chances y en los últimos cinco minutos de la primera parte tuvo las dos opciones más claras en los pies de Toloza. Primero, desde una posición inmejorable, erró un gol increíble rematando por encima del travesaño y después, desde el piso obligando a un atajadón de Borgogno. Si había sido incómodo el primer tiempo, en el complemento todo se complicó peor. Parecía que podía resolverlo San Martín cuando al 1′ Escalante definió afuera una pelota servida por Montagna. Pero a los 3′, Salas ganó por la derecha, metió el centro pasado que Calone bajó para que Toloza definiera y pusiera a All Boys arriba. Un mazazo del que San Martín quiso despertarse. Parecía que venía la reacción cuando Montagna apuró a Coronel y le ganó el mano a mano pero el asistente Ivan Nuñez vio mano, anulando una chance de empate. Y a los 18′, otro golpe de nocaut. Ganó Calone, llegó al fondo y metió el centro para que Assenato definiera raro. Un momento complejo que dejó a San Martín mal parado, pero así nomas no se iba a despedir. Llegó el minuto 32 y con Casa ya en la cancha, San Martín encontró desahogo cuando Seba González metió el centro medido para que el propio Casa definiera de volea marcando el descuento que era clasificación. Fue el minuto negro de All Boys que además de sufrir el descuento, perdió a Toloza por explusión. En el tramo final, todo fue descontrol y perdió a Salas por otra roja tras una agresión a Sienra. Mas tarde se fue Ferrari y en el final accidentado de la serie, San Martín terminó clasificando con el empate de Casa y su segundo gol. En semifinales, otra será la historia.

Clasificó Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza, que perdió 1 a 0 con el Deportivo Madryn, pero hizo pesar el 3-1 de la ida, y consiguió el pase a las semifinales, donde enfrentaría a San Martín de Tucumán, si anoche, al cierre de esta edición, confirmaban su ventaja sobre San Telmo, al que vencieron 1 a 0 en la ida.