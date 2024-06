San Martín repite y viaja Antuña decidió ir a Córdoba con los mismos nombres que vienen de ganarle a Patronato.

Con el regreso de Raúl Antuña para encabezar ahora el grupo que dirige al Atlético San Martín en cancha, en la previa al viaje a Córdoba que será hoy desde las 23 para jugar el domingo ante Racing de Nueva Italia, todo parece definido y sin ningún misterio en el campamento verdinegro. Esperando por la evolución de Tomás Fernández que se perdió el choque del pasado domingo contra Patronato, en San Martín es un hecho que para jugar ante la Academia cordobesa serán los mismos nombres que derrotaron al Patrón de Entre Ríos, con Maximiliano Casa como titular nuevamente en la plaza que Fernández tenía en la zona ofensiva y además Federico González, autor del gol del triunfo, seguirá siendo el punta de arranque.

Así, San Martín irá con Borgogno en el arco; Molina, Cáseres, Sienra y Álvarez en la defensa; Pelaitay y López García en el medio; Maxi Casa, Sebastián González y Gutiérrez más arriba y Fede González como punta. Sin nada que esconder, consolidando una propuesta más allá de los nombres, San Martín repetirá los mismos nombres.

En cuanto a los refuerzos y admitido ya desde la dirigencia que se realizarán incorporaciones, el entrenador Raúl Antuña admitió que por el momento no han definido ni posiciones ni menos nombres.

En la fecha 20, San Martín será otra vez visitante abriendo la segunda rueda en Mar del Plata con Alvarado

Hoy, en la última jornada en San Juan, el plantel de San Martín volverá a entrenar en horario matutino y sobre las 23 viajará a Córdoba para aguardar el partido de la fecha 19 de la Zona A que será el domingo desde las 15 con el arbitraje de Felipe Viola.

Por el lado del local, Racing de Nueva Italia se entrenó en el predio René Gorreta, puliendo detalles rumbo al partido de este domingo a las 15 ante San Martín de San Juan en el Miguel Sancho. El DT Juan Carlos Olave meterá mano entre los con respecto al equipo que ganó el viernes en Sarandí, ya que tiene una baja segura. El delantero Bruno Nasta vio la roja y no podrá estar, mientras que sigue en duda el arquero Joaquín Mattalía por una contractura en el gemelo derecho. Si no llega su lugar será ocupado por Mauricio Maslovski, que ante Arsenal sumó sus primeros minutos. “Estoy feliz por debutar, pero con amargura por la lesión de un compañero. Ojalá que no sea nada grave. Estaba tranquilo cuando me tocó ingresar, estaba esperando mucho ese momento”, contó Maslovski, quien tiene serias opciones de ser el titular.