San Martín viajó con cambios El técnico Antuña decidió modificaciones para visitar a All Boys este sábado desde las 20.

El objetivo es volver al triunfo. Recuperar la forma, ser el San Martín de antes. Y para eso, después del cuestionado empate contra Agropecuario, en Concepción pasaron cosas. El primer gran movimiento del cuerpo técnico fue desplazar de la titularidad al delantero Nazareno Funez, quien quedó en el ojo de la tormenta por ese primer penal errado el domingo. Su reemplazo será el juvenil Santiago Barrera quien ya lo suplantó en el entretiempo contra Agropecuario, considerando además que Nico Franco y Federico González no están en condiciones plenas. Pero para el técnico Antuña, la cuestión previa al viaje hacia Buenos Aires para jugar contra All Boys este sábado a las 20 incluyó varios movimientos más. En defensa, José Luis Gómez seguirá siendo titular en el lugar que tenía Alejandro Molina que sigue recuperandose de una molestia, mientras que en el otro lateral, sin Dante Alvarez, la vacante tiene tres candidatos porque Ian Pérez fue considerado nuevamente por el entrenador, pero probó con Masino y con el propio Agustín Sienra abierto sobre ese sector.

En el mediocampo, los tres nombres que arrancaron contra Agropecuario seguirán siendo titulares ya que Nicolás Pelaitay se recuperó totalmente, pero para el cuerpo técnico la idea es sostener a Gino Olguín como volante central pese a que tiene ya cuatro amarillas y además, la continuidad de Santiago López García y Sebastián González para completar el panorama.

Finalmente, en el ataque con Barrera confirmado como delantero central, los costados ofensivos de San Martín serán para Tomás Fernández por la derecha y Maximiliano Casa por la izquierda. Esa fue la propuesta inicial de Antuña previa al viaje pero también existe la chance de un modelo 4-4-2 ingresando Pelaitay por Casa y rearmando el medio con dos volantes centrales.

San Martín sabe que de aca al final de la etapa regular de la Primera Nacional, el objetivo es recuperar confianza y juego. All Boys no es sencillo pero el equipo Verdinegro tiene la necesidad de reencontrarse con ese volumen ofensivo que lo llevó a lo más alto y en Floresta, esa será su apuesta más allá de los cambios. Es el momento para intentar esa reacción y a Antuña no le tembló el pulso. Sacó al más cuestionado y apuesta a la cantera de la casa para recuperarse.

> Dirige Barraza

Julio Barraza será el juez del partido de mañana a las 20 en Floresta entre All Boys y San Martín por la fecha 35 de la Zona A. Lo secundarán Andrés Barbieri y Juan Pablo Millenaar. La fecha comenzará hoy, en Córdoba cuando Racing reciba a Chacarita (20.10).