San Martín vuelve a rearmarse Comenzó la semana en el Verdinegro con novedades y ausencias para Tristán Suárez.

En Concepción, San Martín empezó a desandar la agenda previa al partido del sábado contra Tristán Suárez marcado por las novedades médicas y las probables ausencias para este juego válido por la fecha 36. Es que en el reencuentro del entrenador Raúl Antuña con sus dirigidos, el tema obligado fue la aclaración que se imponía por los rumores de renuncia y desmentidas tras la caída ante All Boys. Superado este momento álgido y en el regreso específico al trabajo, con las condiciones climáticas adversas por la lluvia, el plantel empezó a preparar su penúltimo partido como local de esta fase clasificatoria. El parte médico entregó varias novedades porque del lado de las altas, el delantero Federico González y los laterales Alejandro Molina y Dante Alvarez ya superaron sus molestias físicas y quedaron en condiciones de ser tenidos en cuenta por el técnico Antuña. Claro, la otra cara es la de las bajas. Ahí, la más preocupante de las lesiones es el esguince de rodilla del defensor Agustín Sienra quien salió ante All Boys y tendrá no menos de 25 días de baja, lo que lo sacaría de la primera fase del Reducido al que ya está clasificado San Martín.

En el siguiente escalón de lesionados, la situación del delantero Tomás Fernández también generó inquietud. Es que el ex-Boca tiene un pequeño desgarro en uno de sus aductores y tendrá un par de semanas como mínimo para su recuperación. Finalmente, el otro tocado que dejó como saldo la excursión por Floresta es la sobrecarga muscular de José Luis Gómez quien fue titular en los dos últimos partidos del Verdinegro.

Con este panorama, para Antuña será momento de rearmado y recuperación anímica y futbolística. Frenar la caída que se dio tras la derrota en Tucumán es la prioridad, reencontrando el estilo y la apuesta que puso a este mismo San Martín en la cima de la Zona A por varios meses. Ese es el desafío y la semana estará marcada por trabajo matutino hasta el mismo viernes, ya que luego habrá concentración para esperar a Tristán Suárez, que llegará con Pancho Martínez al frente, en otro de los condimentos que hace especial el partido del sábado.

La chance de tener a los dos laterales titulares de regreso es un punto positivo, pero además la idea táctica y los ejecutores que el entrenador decida serán claves para empezar el rearmado Verdinegro de cara a los tres partidos que restan, pero mirando al Reducido por el segundo ascenso.

> Dirige Giménez contra Tristán

Se designaron los jueces para la fecha 36 de la Primera Nacional y Pablo Giménez será el ártbitro para San Martín-Tristán Suárez que irá este sábado desde las 17 en el Pueblo Viejo en el programa de la Zona A. El detalle de las designaciones son las siguientes: Zona “A”, sábado: San Miguel- Ferro Carril Oeste, a las 15.05 (TV), Diego Ceballos; Arsenal-Patronato, a las 15.30, Julio Barraza; sistente 1: Estudiantes-Güemes (SE), a las 16, Javier Delbarba; San Martin (SJ)-Tristán Suarez, a las 17, Pablo Giménez; Talleres (RE)-G. y Esgrima (J), a las 20, Lucas Cavallero.

Domingo 13: Brown (PM)-All Boys, a las 15, Álvaro Carranza; Quilmes-Dep. Maipú, a las 15, Ariel Penel; Chacarita Juniors-Alvarado, a las 15.30, Felipe Viola; San Martin (T)- Racing (Cba.), a las 20, Maximiliano Macheroni.