San Martín y todas sus razones El triunfo ante Quilmes lo dejó arriba una jornada más, estirando una serie que no es casual.

84 días líder de la Zona A, 12 fechas al frente, 11 goles en contra en 26 partidos, 17 partidos sin recibir goles. Una racha demoledora que comenzó el 11 de mayo en Carlos Casares y agregó otra gran victoria en Quilmes este lunes, no hacen más que mostrar las razones de este presente prometedor del Atlético San Martín en la Primera Nacional, en un mano a mano apasionante contra los tucumanos y con 12 jornadas por delante para definir todo. Pero nada es casualidad. Soportar casi por tres meses la presión de ser puntero no es para cualquiera y el Verdinegro ha sabido edificar una estructura que lo tiene más que bien parado en la cima de las posiciones aunque hoy esté por dos goles debajo del San Martín de Tucumán.

El equipo de Concepción hilvanó una serie de 12 partidos que lo llevaron desde aquel 11 de mayo en la jornada 15 a la cima de la Zona A. Fue con aquel triunfo por 1-0 sobre Agropecuario de visitante el que abrió el camino para ir creciendo en todo sentido. Llegó luego la victoria 3-0 sobre All Boys, más tarde otro triunfo de visitante 1-0 sobre Tristán Suarez y más tarde, en la jornada 18 victoria sobre Patronato por 1-0 en el Publo Viejo. Llegarían luego dos empates consecutivos y de visitante: 0-0 con Racing en Córdoba y luego con Alvarado en Mar del Plata. Más acá, triunfo ante Guemes en Concepción hasta llegar al 0-1 en contra en Jujuy contra Gimnasia que no lo sacó de la cima. Se recuperó después con Maipú en San Juan ganando 1-0 y luego, no volvió a perder más. Empate con Ferro en Buenos Aires, victoria ante San Miguel de local y este lunes, triunfo sobre Quilmes de visitante. 12 partidos, 8 victorias, 3 empates y 1 derrota. Un registro imponente en una categoría que no perdona en las localías.

En lo futbolístico, la evolución del modelo que maneja Antuña y que tuvo el interinato de Schiapparelli ha ido en fran evolución. Del modelo más usado que fue el 4-2-3-1 en varios partidos, San Martín plasmó variantes tácticas como el 4-4-2 en Quilmes para terminar siendo equipo versátil que no pierde solidez sea cual sea su sistema. Algo que le permitió adaptarse a todos los planteos rivales.

En lo individual, San Martín terminó de armarse de atrás para adelante como dicen los que saben, para ser un equipo con nombres confiables que rinden en siempre. El arquero Matías Borgogno consolidó su figura desde aquella gran tarde en La Punta ante Godoy Cruz por Copa Argentina. Desde ese día, se hizo clave, con al menos una intervención por partido para ganar. El otro punto fuerte del presente Verdinegro es la consolidación de su defensa. Molina y Alvarez han evolucionado en la doble función de marca y ataque para ser indispensables. Ni hablar de la dupla de centrales: Cáseres-Sienra. Una zaga que rinde cada día más y es vital en la solidez de toda la estructura. En el medio, la dupla Pelaitay-López García combina marca, experiencia y claridad para darle equilibrio al equipo. Desde ahi, del medio para adelante, Sebastián González y su categoría ha mostrado el camino para todos. Luego hubieron combinaciones con Casa, Gutiérrez, ahora Avaro, mientras que en el ataque la llegada de Funez se ha convertido en opción para Fede González, aunque nada parece dicho definitivamente. San Martín tiene sus argumentos, las razones para ser candidato.

El programa de la fecha 27

Zona A

Sábado 10 de agosto: 15: Arsenal-Estudiantes // Julián Jerez; 16: San Martín (San Juan)-Talleres de Remedios de Escalada // Fabrizio Llobet; 19: Tristán Suárez-Dep. Maipú // Pablo Giménez.

Domingo 11 de agosto: 15: Guillermo Brown (Pto. Madryn)-Quilmes // Álvaro Carranza; 16: Patronato-Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Maximiliano Macheroni; 16: Agropecuario-San Miguel // Carlos Córdoba; 17: San Martín (Tucumán)-Chacarita (TV) // Yamil Possi; 17: Racing de Córdoba-Güemes (Sgo. Del Estero) // Bruno Amiconi y 20: All Boys-Ferro (TV) // Sebastián Martínez.

Zona

Sábado 10 de agosto: 15: Morón-Defensores Unidos // Jorge Broggi.

Domingo 11 de agosto: 15: Chicago-Atlanta (TV – Directv) // Felipe Viola; 15: Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Almirante Brown // Lucas Cavallero; 15: Brown (Adrogué)-Atlético de Rafaela // Juan Pafundi; 15: Almagro-San Telmo // Julio Barraza; 15: Defensores de Belgrano-Chaco For Ever // Juan Pablo Loustau y 16: Mitre-Estudiantes (Río Cuarto) // Nahuel Viñas.