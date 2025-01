Sanjuaninas con esencia nochera Actuarán con el combo en la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana

En su versión sin Kike Teruel, que abandonó el grupo en junio de 2023, Los Nocheros decidieron continuar sus actividades con un espectáculo ampliado en cuanto a lo artístico. Y para eso incorporaron a las sanjuaninas Ania Banchig y Flor Carmona, que integran el conjunto junto a Santino Moreno (nieto de Mario) en calidad de coristas y cada vez están más afianzadas en su rol. Ambas retornarán a San Juan junto a Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel para ser parte de la primera jornada de la 37¦ edición de la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, mañana, en el predio Los Manantiales de Rodeo (Iglesia) desde las 19 hs.

Previo a su llegada a la provincia, donde en agosto de 2024 aterrizaron para presentarse en el Teatro del Bicentenario a sala llena, las artistas dialogaron por primera vez juntas con DIARIO DE CUYO acerca de lo que representa para ellas ser parte de la agenda nochera y cómo se consolidaron en el combo, sin dejar de recordar cómo fue la experiencia de conectar con los creadores de la formación.

Tras la partida de uno de los fundadores luego de 37 años de escenarios compartidos -hoy lleva adelante la peña La nochera de Kike Teruel en Luro y Corrientes de Mar del Plata-, la primera en sumarse al conjunto salteño fue Ania, que si bien nació en Buenos Aires se estableció en la provincia donde es parte de distintas iniciativas musicales e incluso entre 2014 y 2016 se desempeñó junto a la Camerata San Juan.

De izq. a der. Rubén Ehizaguirre, Ania Banchig, Mario Teruel, Flor Carmona y Álvaro Teruel.

“Todo surgió cuando en vez de llamar a un cuarto Nochero decidieron incluir un coro que, originalmente, estuvo integrado por Jimena y Santino, hija y nieto de Mario, y yo. Para la convocatoria se contactaron con la también salteña Patricia Pacheco, para que armara los arreglos de ese coro. Ella es cantante, excorista de Luciano Pereyra que actualmente está con una compañía del Michael Jackson y había sido mi profesora de canto en Buenos Aires. Ella me avisó que estaban buscando gente del palo del pop y el rock para armar esos nuevos arreglos y me preguntó si quería pasarle mi curriculum y material vía online. Ellos se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales y me dijeron que me sumara’, recordó la joven que hace un año y medio se unió al ‘ensamble fusionando las voces foclóricas de Santino y Jimena con la mía, más del estilo pop y rock’, como dijo.

“Los Nocheros siempre tuvieron el sello distintivo de marcar lo nuevo del folclore y Pato hizo los arreglos bien pop y rockeros con la idea de pasar al trío todo eso. Al comienzo, era como un sueño, algo medio raro eso de estar con estos grosos de la música, compartiendo y viendo desde atrás como despliegan su arte. Yo decía ¡Guau! también pertenezco al mismo escenario. La verdad es que agradezco el espacio que nos dan para acompañarlos en cada show’, evocó la artista que en 2022 lanzo su primer EP. Paz de sesiones acústicas.

“Fue una oportunidad impensada porque nunca pertenecí al género del folclore, aunque en mi casa siempre se escuchó, pero cuando se presentó la tomé sin pensar porque significa un gran aprendizaje, un crecimiento para mí aprender de las grandes ligas. La verdad que el grupo, el staff, los artistas son todos muy dispuestos y siempre te hacen sentir parte. Así es que imagino que todo esto va a sumar muchísimo a mi carrera. No pienso en qué puertas se pueden abrir pero creo que todo fluye hacia buenos destinos y espero que se desprendan cosas lindas de todo este camino que voy recorriendo con ellos’, reflexionó Banchig.

En tanto que Flor se sumó en junio del año pasado. Esta cantautora había partido de San Juan rumbo a España donde estaba radicada cuando Ania le hizo llegar la propuesta de incorporarse al coro en abril de 2024.

“Debía enviar material para que ellos escucharan así es que tuve que grabar en España y mandarlo. Al cabo de unas semanas me dieron el Ok y pese a que fue difícil dejar mi vida allá, volví a Argentina en mayo donde estudié durante un mes los coros para comenzar a girar con ellos’, subrayó Carmona quien evocó que cuando era chica “vivía’ escuchando el disco Signos y “justamente el show para el cual me incorporé fue para celebrar los 25 años de este álbum’.

MIRA TAMBIÉN Impulsan un ambicioso proyecto de energía eólica en Argentina

“Fue inevitable pensar en mi yo niña aprendiendo esas canciones para luego, 25 años más tarde, estar cantándolas con ellos. Fue como si todo hubiese estado perfectamente sincronizado. Cuando le llegó la invitación habré estado diez minutos pensando, pero no mucho más. Dentro mío sentía una fuerza vital creciendo que era la respuesta. Tenía que vivir esto’, recalcó Flor.

“Esto es algo que hay que honrar con nuestra voz. Estar en este proyecto que lleva tantísimos años también requiere una gran responsabilidad y lo vivo con mucha alegría. Sin dudas fue un sueño que ahora es realidad. A veces uno no cae, entonces tengo que hacer el ejercicio de mirar con ojos de asombro y decir: “‘mirá dónde estás”, se sinceró Carmona sobre el grato momento que está viviendo.

Al igual que Ania, Flor también mencionó que esta experiencia simboliza una “puerta gigante que se abrió’ en su carrera “porque toda vivencia es info para nuevas composiciones y una motivación para continuar apostando por la música solista’, como expresó en coincidencia con su colega ya que “no todos los días estás tomando mate, tranquila en tu casa, y te llaman para estar con Los Nocheros’, apuntó.

DATO

El show será mañana desde las 19 hs. en la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana en el predio Los Manantiales de Rodeo (Iglesia). Gratis