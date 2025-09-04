El BID otorgó un premio millonario a una empresa de San Juan por el software que creó Los integrantes de una empresa tecnológica generaron un traductor de lenguas originarias.

El femicidio de una mujer de una comunidad de pueblos originarios sufrió demoras en la justicia por la barrera idiomática. A partir de este problema, un equipo de una empresa tecnológica de San Juan creó un software que achica las distancias de entendimiento y permite que la Justicia de Chaco pueda asistir mejor a sus pueblos originarios. Con este proyecto, en el que trabajaron cerca de 6 meses, compitieron a nivel nacional y quedaron entre los 10 mejores. Fueron reconocidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, que les entregará 15.000 dólares para seguir desarrollando la propuesta. El creador de la firma, Federico Fernández, contó cómo fue el proceso y dijo que hay oportunidades de mejora de este servicio usando las herramientas de las nuevas tecnologías.

La empresa liderada por Federico Fernández, que cuenta con oficinas en la capital sanjuanina y en Capital Federal, logró este reconocimiento internacional al crear una plataforma digital que soluciona un problema histórico.

Según explicó, compitieron con iniciativas de todo el país y finalmente eligieron a los mejores 9 proyectos. El criterio tenía que ver con buscar desde la economía del conocimiento mejoras para los servicios judiciales. La idea que generaron los sanjuaninos trabaja tanto superar las barreras idiomáticas como las geográficas en la provincia de Chaco.

El proyecto ganador surgió de un programa de concursos e incentivos lanzado en diciembre de 2024, durante la Semana de la Inteligencia Artificial. El proceso para sumarse al programa implicó una reunión con equipos de diversos poderes judiciales de distintas provincias. Presentaron dos proyectos: uno de ellos, enfocado en la modernización de un área muy específica de la justicia, que finalmente no avanzó y el vinculado a la Justicia chaqueña. El segundo logró superar todas las etapas, defendiéndose desde lo técnico y otros ítems.

Los sanjuaninos trabajaron con el equipo de soporte técnico del Poder Judicial de Chaco. A partir de ahí conocieron la problemática, que tiene que ver con los problemas y demoras que genera para los actores judiciales no conocer el idioma de algunos de los pueblos originarios que están en la zona, como las comunidades Wichi o Quom. Fernández citó el caso del femicidio de una mujer, en el que los organismos judiciales se encontraron con que la barrera idiomática les impedía comunicarse con la familia. Esto es una problemática central en la provincia del norte, donde existen un gran número de comunidades que tienen lenguas distintas al español.

Otra característica de Chaco que debían enfrentar las autoridades a la hora de trabajar con comunidades originarias eran las distancias. ‘Muchas veces había una persona que vivía en una zona selvática y para asistirla o en caso de que fuera necesario que recurra a la Justicia era muy complejo’, explicó Fernández. Para solucionar esto, generaron un programa de geolocalización de cada una de las personas, a las que solo tiene acceso la Justicia, para lo que deberán hacer un relevamiento.Es un tamaño de gran escala, explicó, con el que continuarán los organismos chaqueños.

La idea de los sanjuaninos es ambiciosa: ‘el objetivo es llegar a asistir con estas mejoras a 50.000 personas, para eso no solo está el desarrollo, también la infraestructura que necesita’, detalló el sanjuanino. A partir de ahora, les queda hacer una presentación oficial ante las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Buenos Aires a mediados de noviembre. El objetivo de esta presentación es solicitar más fondos y apoyo tanto para la implementación completa en el poder judicial de Chaco como para la replicación de la solución en otras provincias.

Todo el trabajo surgió de la empresa tecnológica Abstic, que creó Federico junto a otros socios en el año 2015. El sanjuanino empezó a estudiar carreras vinculadas al sector en la UNSJ y luego se mudó a Buenos Aires, para continuar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Simultáneo creó su empresa en 2016, que se enfocó en la generación de soluciones y la modernización o digitalización para proveedores mineros de San Juan.

Con el tiempo, la empresa diversificó sus áreas de especialización, estableciendo tres pilares fundamentales: minería, salud y la digitalización y modernización del Estado. Es en este punto donde se encuadra el trabajo realizado por la pyme para desarrollar la mejora en Chacho. Además, tienen experiencias previas: en el sector salud, la empresa ya cuenta con clientes en clínicas de San Juan y Buenos Aires, mientras que en minería empezaron a trabajar desde 2019, aunque recientemente algunos de sus desarrollos están empezando a ejecutarse.

El equipo de trabajo está compuesto por diez personas: dos socios fundadores y ocho programadores o diseñadores, algunos de los cuales realizan ambas tareas. Los que participaron en el desarrollo que usarán en Chaco son Lucas Troncoso, Federico Fernández, Carlos Acosta, Nicolás Atienza, Eugenia Angillieri, Silvio Chávez, Alejandro Jaled, Luciana Tinto, Agustín Jofré, Roberto Fernández y Leonardo Carosio. Siete de los diez son sanjuaninos.

> Oportunidad para la Justicia

Federico Fernández explicó que hasta el momento no han trabajado con el Poder Judicial de San Juan (en la foto, parte de las tareas que realiza la Corte de Justicia sanjuanina), pero que existen muchas posibilidades de mejora para este sector del Estado a partir de las tecnologías.

El emprendedor, que además es parte de la comisión directiva de Casetic, explicó que del proyecto que ellos crearon un aspecto que se podría usar es ‘geolocalizar personas que están en situación de vulnerabilidad’. Además dijo que existen antecedentes de cómo la tecnología ayudó a este sector y puso de ejemplo al Poder Judicial de Mendoza que es ‘uno de los más avanzados del país’.

En San Juan también se han dado mejoras de este tipo. En los últimos años el Poder Judicial local aplicó cambios en el procesamiento de datos usando IA para los deudores a Rentas, también digitalizó muchos de sus procesos para mejorar los tiempos. Para Fernández, la capacidad que tiene la tecnología de enriquecer el servicio judicial todavía tiene un largo camino por delante.