“Se acercan desafíos pero ya cumplí mi sueño”

Con su versión de Amor, una de las baladas clásicas del mexicano Cristian Castro, William Heredia fue el cuarto sanjuanino en entrar a La Voz Argentina, el domingo pasado. Después de Walter Vilches que escogió a Miranda, Jaime Muñoz Cantos que se puso la camiseta de Lali y Mateo Pintor que se fue al equipo de Luck Ra, este intérprete se sumó al Team Soledad tras deslumbrar a la estrella de Arequito quien en un apasionante debate incluso bloqueó a Lali para quedarse con él.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, ayer, William expresó que “es extraordinario pasar a la siguiente instancia de un programa como es La Voz Argentina aún sorprendido con el giro de La Sole y aún más con la reacción de Lali.

Oriundo de Rawson, el muchacho comentó que se desempeña “dentro del Ministerio de Educación de la Provincia en la modalidad jóvenes y adultos en la institución educativa CENS San Juan de Dios que funciona dentro del Servicio Penitenciario’, como dijo el joven que es uno de los más chicos de 3 hermanos varones de sus “dos pilares fundamentales’, como dijo acerca de sus padres Ernesto Heredia y Eulalia Rojas.

“Si bien, ellos no cantaban, nos supieron transmitir el amor por este arte. Mi papá era bajista de una banda y mi madre se recibió de profesora de Piano y Solfeo. Al ver que a nosotros nos encantaba la música, mi padre armó un trío en el que con dos de mis hermanos cantábamos en escuelas y donde nos invitáramos íbamos’, recordó destacando de qué manera comenzó a transitar el camino del canto desde su infancia hasta que “apenas a los 9 años ganamos el primer puesto del concurso y luego quedamos segundos en otra participación’, mencionó.

Al crecer, Heredia comentó que con el objetivo de progresar decidieron conformar el conjunto de folclore nacional y andino boliviano Renacer Andino, “cuyo nombre hace referencia a mi abuela Mercedes, procedente de Bolivia’, como evocó.

“Con el tiempo, el grupo fue pausando su actividad porque ya teníamos otras prioridades y responsabilidades que afrontar que, al mismo tiempo, nos fueron cortando las posibilidades de continuar. Mis hermanos se convirtieron en padres y yo ya estaba muy enfocado en el trabajo, entonces optamos por abandonar el proyecto’, añadió William aunque en su corazón siempre quedó palpitando el gusto por la disciplina que abrazó de niño.

Cuando llegó la posibilidad de audicionar para el reality, en un principio, William sintió que “no estaba motivado’ para concursar.

“Es un programa al que asisten muchos aspirantes. Pero fue especialmente mi hermano Alexis quien me chichoneó para que me inscribiera. Así decidí ir, pero ser el primero. Y él fue quien se la rebuscó para hacerme llegar ahí el 11 de marzo, fecha en la que quedé en la preselección que se hizo en San Juan, donde traté de demostrar todo lo que sabía’, afirmó el cantante de 29 años.

El pasado 4 de abril recibió la noticia de que era uno de los candidatos para las Audiciones a Ciegas. “No lo podía creer, me puse más que feliz, les conté a mis padres y me dije: “‘que venga el desafío no más”, sostuvo admitiendo que está en busca de un docente de técnica vocal.

“Nunca en mi vida pensé que iba a llegar a una audición en La Voz, es extraordinario. Es maravilloso llegar a este monstruo televisivo. Se acercan desafíos pero ya cumplí mi sueño, voy a disfrutar cada etapa sea cual sea el resultado. Yo estuve en La Voz Argentina y me quedaré con eso para siempre’, reflexionó satisfecho con estar “con una artistaza como es Soledad para la que daré el 100 por ciento en las batallas’.