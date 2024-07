¿Se cae un agravante del caso de supuestos tríos sexuales de una pareja con un niño? 'Mi hijo es feliz con un recuerdo feo', dijo la madre. Eso descartaría que sufriera un grave daño en su salud mental.

Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el grave daño en la salud mental y corrupción de menores. Esa es, por ahora, la grave calificación de los delitos que le atribuyen a un electricista de 35 años y a su pareja de 31, porque supuestamente sometieron al pequeño hijo de él (cuando tenía 6 años) a perversas situaciones de tríos sexuales. Sin embargo ayer la madre del niño, pareció descartar que esos graves daños mentales existieran: ‘Mi hijo es feliz, con un recuerdo feo’, declaró la joven ante el juez Miguel Dávila Saffe (Sala I, Cámara Penal) la fiscal Silvina Gerarduzzi, la abogada de la Parte Querellante, María Noriega, la asesora de la Niñez, Laura Romarión, y los defensores Oscar Adárvez y María José Díaz.

Además, la mujer precisó que el rendimiento escolar de su hijo y la relación con sus compañeros es ‘perfecta’, aunque con un problema: ‘Quiere que lo llamen por su nombre, sin el apellido del padre’, dijo.

Según la joven, ella decidió denunciar a su expareja el 30 de enero de 2021, porque ese día su hijo se encerró en el baño con vómitos y diarreas, y a los gritos se resistió a ir con su papá, con quien tenía un régimen de visitas desde que se separaron de manera conflictiva, a mediados de 2018. ‘Yo le pregunté porque no quería ir y me dijo que el padre le tocó el pitito y le hizo doler’, aseguró, y aclaró que no le preguntó más, pero que ese fue el detonante para denunciar, porque el chico ya mostraba comportamientos extraños y se negaba a ir con su papá.

La denunciante también relató que enseguida buscó a la psicóloga que aún trata a su hijo. Y que esa profesional le mostró luego dibujos de su hijo con clara connotación sexual, como su padre desnudo o dos personas, una arriba de otra. También dijo que a ella, después, el menor le contó como eran esas experiencias en la que se simulaba jugar al doctor y lo hacían participar de reuniones sexuales. Que cuando le contaba lloraba, se ponía nervioso, le daba vergüenza y náuseas porque recordaba el olor.

Negó también haber manipulado a su hijo y, al contrario, dijo que lo estimulaba para que fuera a verlo y compartiera momentos con la familia de él.

En la primera audiencia del juicio, ambos imputados negaron haberle hecho algo al chico y lloraron casi toda la audiencia. Ella está excarcelada, él está preso hace más de 2 años.