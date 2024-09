Lady Gaga: Se dice de mí A punto de estrenar Guasón 2, habló de rumores sobre ella.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Y sí, ser famoso también tiene eso… La gente habla sobre los más diversos asuntos de la vida de las estrellas, causándoles no pocos fastidios y obligándoles muchas veces a salir a desmentir tal o cual cosa. No ha sido el caso de ella, pese a que ha tenido motivos. Lady Gaga ha vuelto a ocupar espacio mediático y no solo por el inminente y esperado estreno de Guasón 2, que la ha regresado al tapete. En ese escenario, con notas y promociones de rigor, la famosa cantante y actriz de 38 años abordó dimes y diretes que la tuvieron como blanco, entre ellos uno que se puso pesado en los primeros años de su carrera: que biológicamente era un hombre. ¿Por qué nunca salió al cruce?

“Pensaba en lo que pensaría un chico que está siendo +acusado+ de lo mismo al ver que una figura pública como yo siente vergüenza por ello”, declaró a ‘What’s next? The future with Bill Gates’ la artista, que ha hecho propios varios reclamos de la comunidad LGBTQ+. Pero además de eso, aseguró que en lo personal lejos estaban de afectarla.

“Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí’, lanzó con absoluta naturalidad (¿o resignación?) Stefani Germanotta, a quien no solo le resbala cualquier cosa que digan, sino que a veces hasta se asombra y se ríe de la “creatividad’ de las personas para fabular. “Soy una artista. Me parece divertido’, desdramatizó.

1 de 3 | 2 de 3 | 3 de 3 |

TIPS

Multifacética y talentosa, Lady Gaga comparte cartel con Joaquín Phoenix en Joker 2, que estrenará el 3 de octubre y donde encarna a Harley Quinn, a quien -dijo- le dio un toque muy personal y auténtico.