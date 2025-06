“Siempre sentí la necesidad de contar la historia de mi pueblo” El autor jachallero presenta 'Luna Buena', un relato sobre Huaco, sus costumbres, su historia, su gente.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

FOTOS DANIEL ARIAS

Entre lo sagrado y lo profano, lo tradicional y lo moderno, lo nostálgico y lo testimonial, lo emotivo y lo reflexivo. Con esos parámetros, el exdocente jachallero devenido en escritor autodidacta, Guillermo Andrada, logró darse el gusto que durante mucho tiempo guardó y ahora se hace realidad. Esta tarde en la Dirección de Bibliotecas Populares presentará su ópera prima, ‘Luna Buena: Huaco, su gente y Buenaventura Luna’ bajo el sello de la editorial Abdullah. En tiempos donde la velocidad y la inmaterialidad digital hacen que el pasado sea una huella frágil, este libro propone una manera más amena, natural y espontánea de conocer y ahondar sobre la historia y la cultura de su pueblo natal. Narrado en prosa y en primera persona, impregnado de la voz poética de Buenaventura Luna, este material podría encuadrarse como un híbrido entre el ensayo y el relato autobiográfico. De cualquier modo, Guillermo explicó a DIARIO DE CUYO el propósito de este trabajo. ‘Este libro es mucho más que un homenaje a un poeta, es el retrato entrañable de un pueblo que supo florecer entre tradiciones, personajes inolvidables y la fuerza silenciosa del trabajo cotidiano’, expresó.

Estructurado en distintos capítulos, tiene un trasfondo y contexto histórico como escenario, ambientado entre las décadas del ’60 y ’70. En sus páginas recorre vivencias de infancia y del barrio que le dio crianza: La vida en comunidad, los juegos infantiles, la escuela del pueblo, las celebraciones religiosas y las fiestas populares. El lenguaje local, más el apoyo de datos históricos para ubicarse en tiempo y en espacio, conforman un retrato textual de una época de transición donde hubo una tensión permanente entre las costumbres y la modernidad, según sostuvo el autor. Por ejemplo, del uso del arado al tractor, del candil a la electricidad, del radioteatro a las plataformas digitales. Pero a pesar de pasar por lentas transformaciones, hay valores que todavía no pierden vigencia en el corazón de Huaco: Los lazos de solidaridad vecinal y el arraigo cultural.

“En general, hablo de los cambios, obviamente abordo con una investigación previa y hay datos estadísticos, aunque también viví muchas cosas. En el libro están los personajes del pasado, las costumbres… Recuerdo cuando era niño, los últimos tiempos de la trilla, el trigal, haber vivido cosas que hoy ya no están. El paso del dique Los Cauquenes, la sequía, la migración de los jóvenes del pueblo, los cambios sociales. Siempre sentí la necesidad de contar la historia de mi pueblo, porque gente como yo va quedando poca, varios ya fallecieron y ni siquiera los jóvenes que viven actualmente conocen la historia de su propio lugar, porque el mundo cambió también. No solo Huaco tiene estos problemas que llevan a irse a los grandes centros urbanos, le pasa a la mayoría de los pueblos del interior del país’, señaló Andrada.

Guillermo nació el 20 de diciembre de 1959 en Huaco. Casado y padre de una hija, fue profesor en Psicología y Ciencias de la Educación. Además, se desempeñó como acompañante terapéutico. Hoy, jubilado de su profesión principal, canaliza su gusto por la palabra escrita haciendo su primera experiencia literaria. Y un aspecto importante de esta producción es la figura de Buenaventura Luna, que funciona como eje o hilo conductor que va conectando los pasajes del relato: ‘Comienzo hablando de los primeros años de John Daugherty, o Dojorti, desde las Invasiones Inglesas hasta su arribo a Huaco, y su casamiento con la hermana del Comandante Cabot. Pero trazo también su descendencia y cómo los Dojorti, a través de varias generaciones, fueron partícipes y testigos de momentos históricos importantes del siglo XX. Incluso, Duilio Dojorti, fue un excombatiente de Malvinas y qué paradoja de la vida, su ancestro vino con una bandera inglesa y él peleó contra los británicos’, detalló el escritor.

En clave descriptiva y con tono más poético, Andrada habla también de los paisajes, de las recorridas a caballo, de evocaciones a la música y a la educación del lugar. ‘La escuela primaria tenía un rol fundamental y lo sigue teniendo en el pueblo. Ahí se hacía de todo, te enseñaban a recitar, a bailar, a cantar, no había otro modo. La vida social y cultural, todo pasaba por la escuela. Y así nos criamos, estudiando la obra de Buenaventura. No existía academia, una sola radio que se podía sintonizar y ni teléfono se usaba; por supuesto ni existía Internet. No había luz eléctrica, ni agua potable, solo un cine y la escuela. Y había que trabajar mucho para producir y subsistir de lo que se producía. Por eso los huaqueños sentimos un amor incondicional por Buenaventura Luna, porque él supo representar como nadie los sentimientos que identifican a los hijos de la tierra, su naturaleza, sus costumbres y su cultura’, remarcó el autor.

‘Creo que el legado de Don Buena no se perdió, porque todavía está en nosotros defender nuestras raíces, tener un sentido de patria y de argentinidad. Por eso los jachalleros somos distintos en ese aspecto. Conocemos lo que el paso del tiempo hace con los pueblos como Huaco, los problemas económicos, las crisis, la falta de oportunidades de desarrollo. Hoy sabemos las consecuencias del consumismo, la globalización, de tener que vivir en la inmediatez y la vorágine cotidiana, de las adicciones al alcohol. Por un lado, hemos progresado como sociedad, pero hay cosas en las cuales vamos retrocediendo’, agregó y sostuvo: ‘Creo que al hacer esta obra, aprendí mucho de un proceso que nunca imaginé atravesar. Cada uno que lo lea sacará su conclusión. A mis 65 años es una experiencia enriquecedora’. Después de la presentación de este material, Andrada piensa difundirlo por Huaco y en la Feria Provincial del Libro y la Cultura Popular, en Rawson. Y el año que viene, proyectarse para llegar hasta la Feria del Libro de Buenos Aires.

MIRA TAMBIÉN El cobre de alta pureza del yacimiento Los Azules llegará a escala industrial

Guillermo no solo quiere dejar el testimonio de una época, sino que ofrece un espejo donde el lector se sienta reflejado y recordarle que las raíces no se pueden perder, sino que esperan ser contadas.

DATO

Luna Buena. Huaco, su gente y Buenaventura Luna. Presentación de Guillermo Raúl Andrada. Hoy a las 19 hs, en la Dirección de Bibliotecas Populares (25 de Mayo y Las Heras). Entrada libre.