Jorge Rojas en San Juan: “Sigo dando testimonio de la cultura nativa” El cantautor vuelve a la provincia a celebrar 20 años de carrera, con grandes éxitos y nuevas canciones

Jorge Rojas tiene varios motivos para festejar dos décadas de carrera solista y los compartirá en un espectáculo integral de casi dos horas y media, en el que repasará lo mejor de su repertorio y también el estreno en vivo de su nuevo material ‘Voy a abrir mi corazón’ y del sencillo ‘No me quiero ir’. Serán dos funciones en el Teatro del Bicentenario, donde el artista -que dialogó con DIARIO DE CUYO- conducirá un viaje cargado de emociones.

– ¿Qué tiene San Juan que te hace volver con tu música?

– Tiene mucho que ver con los afectos. Cualquiera lo siente a la distancia y no solo me pasa a mí cada vez que estoy por ir. A lo largo de tanto tiempo supe construir lazos importantes, tengo personas muy queridas, ya logré amistades y es lo que valoro mucho cuando me tocar viajar. Volver a encontrarme con familias, comer algo rico, tomar un vinito… esas cosas lindas que la vida puede ofrecer, porque San Juan toca los sentimientos.

– ¿Por eso apostás fuerte a celebrar el fin de semana?

– Claro, y será un show muy bien cuidado desde lo técnico y desde lo visual, más una banda muy bien consolidada, que ya me está acompañando hace años. La idea es volver a conectarnos, a compartir la música desde un lugar profundo. Sé que hay gente que ya vio nuestros conciertos, que conoce nuestras canciones, pero realmente esto será especial.

– ¿Cómo mantenerte fiel a tu propuesta, sin torcer lo que te identifica?

– Bueno, mirá, la verdad lo único que hago es reflejar lo que lo que siento con la canción. Tengo un punto de partida, tengo una raíz y de donde vengo me marca la vida. Pertenezco a la raíz folklórica argentina y eso tiene mucho sentido para mí. El universo de la música es muy variado y está lleno de expresiones y me gusta navegar por otros ríos, de andar mirando, aprendiendo de otras corrientes; de hecho, hay una cosa que a mí siempre me gustó de la música latinoamericana. Viajé muchos kilómetros para conocerla, para involucrarme, para entender y a partir de ahí se empieza a querer. Todo eso hizo que mis melodías tengan variantes y me hagan crecer como compositor. Esa raíz profunda que tengo logró que pueda estar saltando a otras escenas musicales. Puedo cantarte tango, puedo hacerte una balada, una guajira y hasta una cumbia, porque al final de todo, disfruto hacerlo ya que me da la libertad de expresarme sin temor a alejarme nada.

– Tener tu propio sello discográfico, tu estudio y hasta un auditorio teatral facilita eso y, además, le das las oportunidades a nuevos músicos…

– Conseguir las herramientas para desarrollarse ha sido uno de mis grandes objetivos. Sabía que mi vida iba a pasar por un estudio de grabación. No todos tienen esa misma posibilidad y se hizo muy fuerte en mi pensamiento. Con los años que me quedan de vida, estaré siempre ahí, produciendo, componiendo. El estudio nació como consecuencia de una necesidad, de poder brindar un espacio de trabajo cómodo para muchos. Cada una de estas cosas que vengo reuniendo hace fluir todo más fácil y fueron consolidando a muchos artistas que voy conociendo en el camino, que necesitan de esa mano para poder grabar sus obras, que es algo que cuesta muchísimo dinero hacer hoy. Se necesita esa oportunidad de aprender y desarrollarse.

– Las giras y el trabajo de estudio van a la par…

– Sí, porque para mí es un trabajo cotidiano. Activo en la composición, en la producción, en crear nuevas líneas, todo eso me motiva para desarrollar mi pasión por esto.

– Por otro lado, tenés una labor social presidiendo la Fundación Cultura Nativa ¿Por qué es tan importante esa cercanía con las comunidades del Chaco Salteño?

– Porque es el punto de partida de todo lo que ha tenido sentido mi vida. Allí están mis raíces, mi crianza y mis ancestros, desde mi tatarabuelo. Nacieron, se criaron en contacto espiritual con la naturaleza. Vivir allí es una experiencia hermosa que me da sentimiento de pertenencia. Además, la cultura originaria me abrió el corazón y la mente, otra forma de entender la vida. Realmente es transformadora. Así que tengo lazos afectivos muy grandes en aquella región, que es de difícil acceso, donde la escasez material es dura, alejada de cualquier centro urbano y de servicios esenciales. Por eso trabajamos desde la fundación en la parte de salud, de educación y gracias a Dios que puedo contar con gente para crear las cadenas solidarias.

– ¿En qué te transformó, en lo personal?

– Lo primero es el amor y el respeto a la naturaleza. Son comunidades que corresponden a las siete etnias (chorotes, wichis, matacos, tobas, quom, chulupíes y tapietes) y muestran su gran vínculo con la tierra. Estamos en un mundo donde todo se contamina, se deteriora y nos enseñan que nuestras acciones deben dar paso a un cambio profundo para el planeta. Lo viví desde adentro con una gran conciencia. Por eso es culturalmente, una región muy rica, donde hay siete dialectos distintos y con tradiciones ancestrales muy interesantes. Estoy muy agradecido del origen de mis abuelos, de haber interactuado con ellos todo el tiempo y así está reflejado en mi música y en mi forma de ser. Así en este disco nuevo, el mensaje está en la primera canción, donde justamente hablo de ser conscientes en cuidar el mundo que habitamos. Todo está arraigado a ese principio, en mis 53 años, está presente como en el primer día y sigo dando testimonio de la cultura nativa.

– De hecho hiciste un clip interpretando a un maestro rural de esa región ¿Cómo resultó la experiencia?

– Tiene que ver, lógicamente, con lo que venimos hablando. El maestro rural de allá, como en todos los lugares del país, hace un esfuerzo enorme por cumplir con su tarea, su trabajo y sus múltiples roles. A través de la música y de las imágenes, traté de retratar esa labor enorme que hacen los maestros, todos los días conteniendo a los chicos que tienen problemáticas muy complejas de resolver. El maestro es más que eso en el pueblo, donde la única institución es la escuela y se vuelve una figura fundamental para la comunidad.

> EL DATO

Jorge Rojas. Viernes 8 y sábado 9 de agosto. 22 hs. Teatro del Bicentenario (España y Santa Fe). Platea: $55.000. Palco bajo central: $65.000. Palco Alto Central: $45. 000. Palco Alto Lateral: $40.000. Palco Medio: $65.000. Disponibles en Tuentrada.com