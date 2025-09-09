Sin Messi, Argentina prueba variantes en su visita a Ecuador El partido tendrá lugar en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil desde las 20 horas.

La Selección argentina, sin su astro y capitán Lionel Messi, visitará hoy a su par de Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil desde las 20 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

Adentro. Nico González y Alexis Mac Allister en el entrenamiento de ayer. Los dos se perfilan para ir desde el arranque contra Ecuador. Todo indica que Scaloni probará con varios cambios en el 11 inicial.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a su par de Venezuela, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificada al Mundial del año siguiente y habiéndose asegurado el primer puesto hace algunas jornadas, la Selección argentina disfrutó de la última función de su capitán Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el país.

Justamente, el astro argentino no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias Sudamericanas donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

El entrenador hará cuatro modificaciones: el defensor central Leonardo Balerdi ingresará por Cristián Romero, el mediocampista Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y el delantero Nicolás González ocupará el lugar de Messi.

Además de estas cuatro variantes, el oriundo de la localidad santafesina de Pujato mantiene algunas dudas: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña en la banda izquierda de la defensa, Rodrigo de Paul o Exequiel Palacios en el mediocampo y, en la delantera, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Por su parte, el equipo del argentino Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con su par de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la anteúltima fecha. La Tri llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificado al Mundial del año que viene.

Para este encuentro ante la Selección argentina, el exdirector técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera. Además, Beccacece mantiene dos dudas: Joel Ordóñez o Preciado en el lateral derecho y Jhon Yeboah o Nilson Ángulo en el mediocampo.

> La 10 y probables formaciones

Messi no viajará con la delegación para descansar luego de la seguidilla de partidos que disputó con Inter Miami y Argentina. En su ausencia, se producirá un hecho especial: Thiago Almada será el encargado de portar la camiseta número 10. El futbolista del Atlético Madrid, habitualmente identificado con el dorsal 16, se convertirá en el cuarto jugador en usar el icónico número bajo el ciclo de Scaloni. Antes lo hicieron Giovanni Lo Celso, Ángel Correa y Paulo Dybala. Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

>Scaloni y la lista para el Mundial: “Tenemos una base, todos lo saben”

Scaloni, activo en la práctica de ayer. El DT licenció a Messi. Nicolás Otamendi, que jugará su último partido de Eliminatorias, será el capitán contra Ecuador.

Scaloni se refirió a la puesta en duda de Messi sobre su participación en la próxima Copa del Mundo y aseguró que el futbolista “se tomará con tranquilidad” su tiempo para decidirlo: “No hablé de esa situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad este tiempo”, declaró ayer el DT argentino.

“El porcentaje, creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores, tomaremos decisiones” agregó sobre la lista mundialista.

“Cuando nos digan cuántos jugadores pueden ir (al Mundial), ahí tomaremosdecisiones”.

Lionel Scaloni – DT Selección Argentina

En cuanto a lo que será el partido ante Ecuador, aseguró que juegan contra “una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con Alfaro y ahora con Sebastián. Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores. Es una de las mejores selecciones del mundo. Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tener un funcionamiento claro y será partido complicado. Es una buena prueba. En cuanto a los cambios, hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver otros jugadores”.

“Pasa en los grandes equipos. En el fútbol seguirá estando la injusticia de aquellos que merecen más minutos. Todos quieren jugar, pero al final lo que el equipo necesita es equilibrio. No se puede contentar a todos. Ellos lo entienden y bueno, con rabia cuando no juegan, pero con el respeto de que está el compañero jugando” añadió el entrenador campeón del mundo.

Además, Scaloni hizo hincapié en que, además de Messi, estos serán los últimos partidos de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección argentina: “Con todo lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club. Y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador”