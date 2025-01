Sisterna navegó hasta el podio El sanjuanino copiloto del español Pau Navarro, terminó tercero en la categoría Challenger.

Completando una sólida tarea a lo largo de las 12 duras etapas de la edición 2025 del Rally Dakar, el sanjuanino Lisandro Sisterna, que fue el navegante del joven piloto español Pau Navarro, festejó ayer el tercer puesto final de la dupla, en la categoría Challenger, que dominaron de principio a fin Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, un matrimonio argentino que fue hasta Arabia con la convicción de no ser solamente una curiosidad por el vínculo que los une, sino una linda realidad. En la última etapa Navarro y Sisterna fueron terceros y por primera vez un sanjuanino se subió al podio final del Dakar.

Otros argentinos destacados fueron el salteño Luciano Benavides que culminó cuarto en motos; el mendocino Juan Cruz Yacopini, séptimo en autos; y Anuar Osman, noveno en Side by Side.

Luego de 7.000 kilómetros y 12 etapas, la acción del último parcial se realizó en medio del Empty Quarter (Cuarto Vacío), que es el segundo desierto más grande del mundo detrás del Sahara. En medio de una escenografía con dunas que llegan a los 250 metros de altura, el capitulo final fue de apenas 62 kilómetros cronometrados en Shubaytah, epicentro de los últimos tres días.

En motos, Luciano Benavides (KTM) redondeó el cuarto puesto final en la categoría donde el ganador fue su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders (KTM). En tanto que el neuquino Santiago Rostan (KTM) culminó 40º y fue el tercer mejor sudamericano clasificado detrás del chileno Ignacio Cornejo (Hero), que resultó séptimo.

El único argentino en autos fue Juan Cruz Yacopini, quien ganó el último tramo y pudo terminar séptimo e igualó su mejor resultado conseguido también en 2023. El triunfo en la clasificación general lo obtuvo el local Yazeed Al Rajhi (Toyota) y le dio el primer éxito absoluto a Arabia Saudita en el Rally Dakar. Lideró el 1-2 de la marca japonesa delante del sudafricano Henk Lategan. El sueco Mattias Ekström completó el podio y salvó el honor de Ford, en un ingreso como equipo oficial con cuatro prototipos Raptor.

En la Challenger, aparte de la tarea de Navarro-Sisterna y Cavigliaso – Pertegarini; el mendocino Bruno Jacomy, navegante del qatarí Khalifa Al Astilla (Tahuras) fueron 12dos.. El cordobés Ariel Mattarucco y el colombiano Javier Vélez (BRP), terminaron 32dos y el bonaerense Augusto Sanz fue 37 con el qatarí Ahmed Al Kuwari (Taurus).

En Side by Side, entre los navegantes, el rosarino Anuar Osman junto al español Fidel Castillo (BRP) fueron novenos. Fernando Matías Acosta con el ecuatoriano Sebastián Guayasamín (BRP) terminaron decimosegundos. El vencedor fue el estadounidense Brock Heger (Polaris). Manuel Andújar (Can Am) y Bernardo Graue, culminaron 29º y Jeremías González Ferioli (Can Am) y Pedro Gonzalo Rinaldi terminaron 31º.

En Mission 1000, Banjamín Pascual fue tercero con la moto eléctrica Segway, en la categoría de los vehículos propulsados por energías alternativas. Los ganadores fueron la tripulación del camión MAN a hidrógeno y HVO (aceite vegetal hidrotratado), Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas.