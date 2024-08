Mike Amigorena: “Soy un artista performer” Ahora en faceta de músico, el actor llega cantar por primera vez a San Juan. Presentará su trabajo 'El Increíble Cool'.

Aunque en principio pueda pensarse que es un costado nuevo, en realidad Mike Amigorena viene desarrollando su propuesta musical desde hace varios años. Además de las cámaras de la televisión y del cine, el artista mendocino fue sosteniendo de manera metódica un trayecto musical en paralelo con la actuación. Por citar un ejemplo, ya en 2005 integró la agrupación Ambulancia donde mezclaba la música con la interpretación dramática y que logró que el propio Lito Vitale lo produjera. También otra banda llamada MOX, indie dance, que le valió nominaciones a los Premios Gardel en 2014. Además, cruzó colaboraciones con Ale Sergi, Leo García y Los Tipitos. Pero podría decirse que fue recién en 2016 cuando formateó su perfil solista con su álbum primigenio ‘Amántico’, seguido después por ‘Daä’ en 2019. En ese camino, mañana sábado traerá en su disco rígido las canciones de su tercer álbum ‘El Increíble Cool’, con el que por primera vez se parará frente al público sanjuanino en su faceta de cantante y compositor. Será en la sala del Museo Franklin Rawson, donde compartirá la escena con el artista local Seba Garay.

En comunicación con DIARIO DE CUYO, Mike aseguró que está atravesando la mayor etapa de madurez personal y artística. Además reconoció que está más cómodo arriba del escenario actuando y cantando al mismo tiempo.

‘Este proyecto lo encuentro más sólido como sonido multigénero. Tiene una melodía pegadiza, letras surrealistas, autorreferenciales. Entonces el público verá un show moderno, será una verdadera fiesta. Me encantará que vengan los sanjuaninos en familia, con los hijos, porque es una música que no requiere de franja etaria’, anticipó Amigorena sobre su propuesta, con la que ha girado por Rosario, Mendoza, Córdoba, La Plata y Buenos Aires.

En cuanto a la ambientación y estética, el aporte de una puesta de luces, la acústica y la interactividad conformarán esta “fiesta electropop’, como la define él mismo, en la que mezclará lo melódico, el house, lo urbano y música disco. Será una gama amplia de sonidos y a la vez una manera de condensar todas esas expresiones y lenguajes que vienen interpelando la sensibilidad de Mike desde hace tiempo.

‘Propongo un espectro bien lúdico, donde la gente se envolverá con la música y la convertirá en danza. Lo bueno de todo esto es que El Increíble Cool es un disco muy compañero, ideal para escucharlo en un viaje, para prender una fogata, para ir al dique, para ir a un after party, para un predance o para ir en ruta al supermercado, en el auto’, comentó el músico. ‘El escucha será un nexo, un juego sonoro entre el sonido y mi carrera y eso lo hará mantenerlo vivo todo el tiempo’.

En comparación con lo que produjo anteriormente, para Mike ‘El Increíble Cool es una gran plataforma en la cual me paro para estar esta vez más consolidado y concreto en transmitir un sonido y una melodía que me representan y con un estilo propio’. Admitió por otro lado que su espíritu electro pop proviene de fuertes influencias actuales al admirar a las bandas emergentes como Bandalos Chinos o Juan Ingaramo, pero también, tiene conexiones con aquellas notas de Pet Shop Boys, Depeche Mode y David Bowie.

A esa seguridad y placer que siente al tomar el micrófono las demostró también cuando hizo su reciente aparición en el homenaje a Cris Morena, en el Gran Rex, donde cantó el tema de ‘Jugate conmigo’ para la apertura del show; y fue furor. ‘Fui invitado y fue un honor ser parte del evento. Hubo gran emotividad porque conecté de nuevo con toda la gente de aquella época de los ’90. Yo era un joven que tenía la cabeza en otro lado, pero representar eso me llenó de orgullo ante un Rex colmado. No puedo estar más agradecido de esa oportunidad porque fue muy importante lo que hizo Cris, nos dejó un gran tesoro juvenil y e hizo historia en el espectáculo argentino’, comentó Amigorena.

¿Pero qué sucedió con el Mike actor? Bueno, aunque el mundo actoral y el musical tengan en apariencia senderos paralelos, dependiendo de cada proyecto artístico en el cual trabaje considera que en algún punto hay un cruce interesante. ‘En realidad canto y actúo, de la misma manera como cuando voy al gimnasio, son actividades separadas pero al mismo tiempo lo que hago en el escenario es que actúo cantando y canto al actuar. Por lo tanto, soy un artista performer y con la canción me siento más liberado. Es lo que más me gusta hacer y lo que más me representa, muestra al verdadero Mike, al más genuino’, dijo el mendocino. Sin embargo, no descuida ese modo actor, que también se encuentra muy activo. Por ejemplo, en octubre se estrenará por TNT, Flow y Warner una miniserie titulada ‘La mente del poder’, en la que interpretará a un Presidente de la Nación ficticio que tiene un fuerte desequilibrio mental. ‘Es un thriller psicológico que me demandó mucho trabajo, tuve que prepararme muy bien porque componer a un presidente no es fácil. El resultado fue excelente, para mí fue una gran prueba y eso se verá reflejado en pantalla dentro de muy poco’, adelantó entusiasmado por el debut del audiovisual.

DATO

MIKE AMIGORENA. Sábado 31 de agosto. 20 hs. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Libertador 862 oeste). Entradas: $10.000. Anticipadas en Entradaweb.