Sueños con ritmo de cumbia El joven sanjuanino y su banda participarán en vivo en Pasión de Sábado y se emitirá para todo el país.

Leo Jorquera está enfocado con toda la energía para cumplir un sueño que tanto ansiaba cumplir. Será pocos minutos, pero lo suficientes para tener la exposición necesaria y poder trascender fuera de la provincia. Hace pocos días recibió la noticia que tendrá confirmada su participación en el programa de televisión Pasión de Sábado, que se emite en vivo los sábados por América TV. Será el próximo 3 de mayo y Leo con toda su banda tendrán la oportunidad que tanto anhelan los referentes de la música tropical.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el cantante de 29 años de edad, habló acerca de esta oportunidad que tiene él y su grupo de músicos en uno de los espacios televisivos más vistos en la movida tropical del país. “En parte todo se dio por una invitación y a la vez por una búsqueda. Todo comenzó cuando tomamos las riendas en encarar una gira de difusión por medios y radios en Buenos Aires. Transitamos por febrero pasado unas 40 emisoras por diferentes partidos como La Matanza, Tigre, San Martín y gracias a un intermediario y productor, hizo las gestiones a que pueda ingresar a Pasión de Sábado. Luego de unas semanas, la respuesta del productor llegó y todo quedó concertado para actuar el 3 de mayo’, contó Leo.

“Espero que se abran muchas puertas importantes no solo para mí sino también, para los músicos que están conmigo y sus familias’.

Hasta ahí fue todo alegría, hasta que le informaron del presupuesto que debía aportar como condición para poder actuar en el piso del estudio, el costo es de unos 900 mil pesos en total en concepto de pautas de publicidad comercial para el canal. “Es todo un gran sacrificio para nosotros, tuve que pedir un préstamo para llegar a juntar con el dinero, pero hay que estar de todas formas. Gracias a Dios y al apoyo de la familia, fueron las cosas que me dieron el empuje para continuar en esto y tengo esperanza y mucha ilusión que saldrá todo muy bien’, relató Jorquera quien tendrá unos 3 minutos y medio de intervención en su bloque que le alcanzará para interpretar dos temas: “Ahora te vas’, compuesto por su hermano Cristian y “En la cama contigo’ escrito por Leo.

Además, aprovechando el fin de semana, el cantante y su banda darán un recorrido por varios escenarios en Tigre, en El Talar y en Avellaneda.

“Estar en este programa de música popular es para lo que a los cuyanos admiran de Cosquín. Llegar a Pasión de Sábado es el sueño para todo cantante tropical. Cuando los chicos de la banda se enteraron de la noticia, se pusieron a llorar de emoción porque después de tantos años les produce una infinita felicidad por todo lo que venimos trabajando en estos nueve años y representa una gran satisfacción y orgullo’.

Este 2025, Jorquera lo inició con el pie derecho, no solo pudo hacer por primera vez esta gira por medios bonaerenses, también está actualmente desarrollando un homenaje a Leo Mattioli, un disco con covers y otro material con temas propios. La banda que acompaña a Leo está integrada por Enrique Ruarte en la locución; en el bajo Mariano González; Brian Fernández en timbales; Cristian Día en teclados; Daniel Loyola en acordeón; Federico Umana en octapad, Fernando Cicero es el camarógrafo y Carlos Gallo, el manager general.

A lo largo de 9 años, este será el décimo por cumplirse en la carrera como solista, Leo viene dando sus batallas tanto dentro como fuera de los escenarios. Jorquera viene de una familia de músicos donde en el hogar paterno se consume y se crea música. Su hermano fue una gran guía a seguir. “Cristian se inició en la banda de la gendarmería infantil. Compartió su capacidad con Los iracundos Por Siempre, en otras bandas sanjuaninas como King of Banana y Omega. Ahora, él esta manejando un estudio de grabación donde miles de artistas sanjuaninos trabajan con él. Ese amor por la música, esa pasión que me inculcó me inspiró para hacer un camino parecido’, dijo el cantante de cumbia. Sus primeros pasos los dio como percusionista para bandas de cuarteto, de cumbia y de folklore. Hasta que conoció a Yamila Aldeco y su grupo La Reina.

“Fue la primera banda de cumbia sanjuanina en actuar en el escenario mayor de la Fiesta del Sol. Teníamos un gran momento, porque fuimos teloneros de David Bisbal. Y un día me invitó a cantar, al hacer juntos las canciones, ella tiene una voz privilegiada y a la gente le gustó tanto que dije me animo a más. De la nada me animé a hacerlo. Pero lamentablemente eso duró poco tiempo y el grupo se disolvió. Me quedé sin saber que hacer por un tiempo y para salir de la depresión decidí crear el proyecto propio como solista, como Leo Jorquera’, recordó. “Dije esto funcionaría y tampoco no sé, pero la gente tendrá que conocerme. Y aquí estoy a punto de emprender este viaje a Buenos Aires 9 años después’ y reflexionó: “espero que se abran muchas puertas importantes no solo para mí sino también, para los músicos que están conmigo y sus familias. Creo que hay que remar mucho para llegar a algo importante. Recuerdo que antes nos trasladábamos de los shows con los instrumentos en el brazo y arriba de los colectivos, o cuando teníamos que tomar un remis. Hoy pienso que esos recuerdos estarán siempre con cariño, pero queremos crecer mucho más y seguir trabajando, generar trabajo para los demás. No tanta fama, pero sí hacer que esto merezca un reconocimiento para los artistas sanjuaninos. Detrás de cada recital dejamos muchas cosas, hay mucho sacrificio, cumpleaños de los hijos que no podés asistir, sin embargo, lo damos todo para que a una persona que estaba mal, poder ganarle una sonrisa y alegrarle el día’, manifestó Jorquera.

Y terminó sosteniendo que con lo que pueda generarse a partir de su exposición en la televisión abierta, repercuta en recibir mejor apoyo y recepción por parte de empresarios y sponsors. “Queremos que nos acompañen en el arte que hacemos, en seguir trabajando para cosas grandes. Esto es una industria que moviliza y crea trabajo para muchos y nos permite salir adelante’, concluyó.

Como antecedente, hubo dos grupos de la provincia que tuvieron la suerte de estar en el ciclo histórico de la música popular que transmite América TV. El primero fue Luz de Luna y el otro fue Omega. En el caso de Leo, se trata del primer solista de cumbia local en contar con esa presencia en el canal y poder difundir su mensaje musical a los televidentes argentinos.

> DATO

Leo Jorquera estará el viernes 25 de abril en Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 oeste), el sábado 26 en el Patio de Súper Vea (25 de Mayo y Jujuy) y el domingo 30 de abril en Lo de Juan Lomos (José Dolores 631 este Rawson).