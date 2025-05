Suor Angélica sale a escena Primera gran producción de Set Opera San Juan, debutará en Rawson y luego irá a Albardón.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras varios meses de intenso trabajo, finalmente Suor Angelica -la primera gran producción de Set Ópera San Juan- verá la luz: será el próximo jueves en el Teatro Kümmel, de Rawson; y posteriormente llegará al Cine-Teatro Municipal de Albardón. Los destinos no son casuales, puesto que si bien tienen pensado montarla en Capital, cumplen con uno de los objetivos de esta cooperativa local: llevar la ópera a los departamentos, manteniendo la impronta popular que caracterizó al género en sus orígenes. El otro es el solidario y también está contemplado en este debut, puesto que en Rawson la entrada será un alimento no perecedero y en Albardón habrá un ticket de $1.500 (con la recaudación adquirirán alimentos). Todo será donado a la Escuela Hogar y/o a merenderos, según informaron los organizadores. Proyecto seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes y también por la Ley de Mecenazgo (cuenta con el patrocinio de Señor González), será -dato no menor- la primera vez que este título se representará en San Juan.

“Hasta ahora habíamos hecho fragmentos, dúos, arias; pero ésta es la primera vez que hacemos una ópera completa, que es algo muy costoso, y queremos mostrarla en distintos lugares. Nuestra idea no es solo que la gente vaya a la ópera, sino que la ópera vaya a la gente, porque es también una manera de generar público y una buena forma de mostrarle a los jóvenes de distintos lugares las varias opciones u oficios que hay dentro de este arte. La ópera es algo muy completo, que incluye desde canto, música y actuación hasta utilería, vestuario, escenografía, maquillaje, iluminación… Tal vez entre el público haya gente que se interese y por ahí aparece algún talento que estaba oculto’, comentó a DIARIO DE CUYO el director Miguel Ángel Greco. “Por lo general las óperas se han hecho en la ciudad, es la primera vez que estrena en los departamentos y con un título que nunca se había tocado acá’, resaltó, antes de comentar por qué la elección de esta creación de Puccini para inaugurar su nuevo espacio de formación y producción operística, más allá de la atrapante historia que aborda (ver aparte).

“Ésta es una ópera de una duración intermedia -una hora más o menos, en un solo acto- de las que no suelen tocarse. En general, cuando se hace una producción operística se buscan los grandes títulos, como Madama Butterfly o La Bohème. Este tipo de obras se dejan de lado y son hermosas, entonces la forma de que la gente las pueda ver es que haya una agrupación como la nuestra haciéndola. Además, al ser un poco más chica, es más posible trasladarla, muy importante para nosotros porque nuestro foco principal está en los departamentos’, explicó el músico, que está al frente de la orquesta y del elenco de Set Ópera, si bien él prefiere hablar de una “dirección colectiva’ por la cantidad de áreas involucradas. Pero hubo otra razón más en esta selección y tuvo que ver con el elemento humano con el que contaban.

“Teníamos muchas cantantes y en Suor Angelica, que sucede en un convento, todos los personajes son mujeres, así que era ideal. Recién al final hay un coro mixto, pero los hombres están fuera de escena’, apuntó en referencia a las 15 cantantes, una de las cuales es Patricia González (quien encarna a Suor Angelica), soprano sanjuanina radicada en La Rioja.

En la cuenta regresiva, Greco adelantó que este título está bajo el ala del Festival de Ópera, que la cooperativa prepara para la segunda mitad del año, cuando vendrán instrumentistas y cantantes para brindar cursos gratuitos. “Hay muy poca práctica de ópera en San Juan, nuestra intención es que, tanto para profesionales como para estudiantes, aquí se toque ópera, se practique ópera’, concluyó.

DATO

Suor Angelica. Jueves 29 de mayo, 20 hs, Teatro Oscar Kümmel, entrada 1 alimento no perecedero. Sábado 31 de mayo, 20 hs, Cine-Teatro de Albardón, entrada $1.500 (Apta para mayores de 12 años).

* ¿De qué se trata?

Con libreto de Giovacchino Forzano, Suor Angelica es parte del conocido “Il trittico’ (El tríptico) de Giacomo Puccini, una colección de tres óperas de un acto que completan Il tabarro y Gianni Schicchi. Debido a la complejidad que aparejaba el montaje del tríptico y a la dispar aceptación, comenzaron a interpretarlas por separado.

Anclada a fines del siglo XVII, Suor Angelica gira en torno a una mujer noble, huérfana, que queda embarazada sin estar casada. Su tía y tutora decide quitarle al niño y encerrarla en un convento para que expíe su falta. Años después la visita, para pedirle que entregue su parte de la herencia a su hermana, pronta a casarse. Angelica le pregunta por su hijo y se entera que ha muerto, lo que desata el particular desenlace de la obra.