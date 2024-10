Talento local con Hugo Lobo El flamante combo actuará junto al ex Dancing Mood esta noche.

La banda sanjuanina Golden Groove será parte del concierto del reconocido músico Hugo Lobo, quien lideró Dancing Mood durante 23 años e integró Los Fabulosos Cadillacs durante una década.

Trompetista, compositor, arreglador y productor, hace 7 años el artista trabaja con su proyecto solista recorriendo el país buscando talentos y armando bandas en cada ciudad a la que arriba con sus recitales, que transitan entre el jazz, el funk, el soul y el reggae, editando en solitario los discos Street Feeling (2014), Stay Rude (2016), Ska Is The Way (EP – 2017), Neighborhood Rules (2018), En Vivo en Finisterre (2019), Hugo Lobo & Friends (2019) y On The Mood (2022).

En esta oportunidad, antes de su presentación en San Juan, Lobo seleccionó a los integrantes de la orquesta Golden Groove. Se trata de un grupo conformado a principios de este año, que hizo su debut oficial el 20 de julio pasado. El combo está integrado por Gustavo Rodríguez en teclado, Manuel Rodríguez en trompeta, Enzo Aballay y Franklin Moreno en trombones, Agustín Pandiella y Fernando Janavel en guitarras, Alejandro Bocelli en saxo tenor, Renzo Páez en percusión, Lucas Gabriel Giménez en batería y Ariel Inglese en bajo.

“Nosotros haremos la backing band que sonorizará a Hugo, un exponente del reggae a nivel internacional. Él será el director de la orquesta en una velada en la que interpretaremos las partituras que él nos pasó y que venimos trabajando hace más de un mes y medio. En esa misma jornada, estarán los Dj’s Nómade y Vagabundo sin guita, en una noche épica en la que podremos interpretar también composiciones propias y reversiones de clásicos latinoamericanos’, destacó Bocelli en diálogo con DIARIO DE CUYO acerca del espectáculo en el que ellos harán la apertura con su cancionero para luego acompañar al músico.

“La expectativa es mostrar nuestra música que fusiona estilos como el jazz, el funky, el ska, el blues, el reggae. Es una orquesta muy exquisita en sonidos y en la calidad de los 11 músicos, con 4 bronces, 4 vientos, guitarras, bajos, percusión y teclados, transmitiendo alegría. Estamos muy agradecidos a Lobo por todo esto’, subrayó Bocelli.

DATO

El show es hoy a las 22 hs. en Mamadera (Lateral de Circunvalación antes de Paula Albarracín. Entrada: $10000 en puerta.