Teatro con impronta personal Representantes de esta movida relataron a DIARIO DE CUYO sus inicios en la actividad.

Desde hace unos años, nuevas tonalidades surgieron en las carteleras teatrales sanjuaninas plasmadas de expresiones personales sobre el paisaje local, historias propias de la provincia, problemáticas internas y también sociales, con un sello propio e independiente que necesitaba su lugar en los escenarios. Entre los consultados por DIARIO DE CUYO, como representantes de la actual movida de dramaturgos que estrenaron recientemente en distintos géneros y estilos, lo que propiamente se define como obras de autor por su marcada óptica personal, están Eduardo Ávila y Eliana Acosta del grupo La Esquina, Guadalupe Herrera de Las Rococó, Marcelo Olivero de Abisma Teatro y Acantilado Escénico, entre otros; Milenka Rupcic y Paula Martín de Katarsis, quienes dialogaron con DIARIO DE CUYO sobre cómo arrancaron a escribir y qué fue lo que los llevó a continuar en seguir ese camino.

“Con Eliana organizamos nuestro propio taller en 2017 y para la muestra anual escribimos el infantil Un sueño corcho; así como en 2018, fue La Llamada, una obra que también se puso en Buenos Aires con una agrupación de allá que nos pidió los derechos en 2019. De esta manera empezamos a escribir nuestros guiones. Luego al armar el elenco, nos dimos cuenta que no nos satisfacía lo que leíamos y, junto a Eliana, lo primero que hicimos como compañía fue Vestido de verano, sobre el terremoto del ’44’, recordó Ávila sobre las primeras experiencias con Acosta, su pareja abajo de los escenarios y con quien comparte su amor por la escritura. En paralelo a la presentación de Vestido…, fue ella quien empezó a dar forma a Voz en Off, creación que, previo a su debut, se presentó en el concurso San Juan Escribe 2021 ganando en el rubro Farsa y convirtiéndose en lo primero en este formato en ganar en dicho certamen, además de ser reconocida a nivel nacional en los ATINA en el rubro teatro para adolescentes.

“Mis propuestas reflejan mi mirada sobre el mundo interno que nunca se escapa del territorio, del paisaje y de la realidad social’. Marcelo Olivero, autor y director

Con una prolífica actividad, la dupla elaboró Baldosas Rojas -cuyos actores Julieta Stancoff y Enzo Ruarte ganaron como Revelación en una Teatrina y volvió a ganar en los ATINA en dramaturgia- al igual que microobras. Apostando siempre a lo propio, después llegó Piedra para Mario, acerca de la dictadura y los desaparecidos; y Los secretos de mamá “luego de observar la afluencia masiva de público que tienen las comedias comerciales que vienen de afuera’, añadió el autor del drama Quinto C, actualmente en cartelera; e Impro club junto a Acosta.

Otro de los más activos en este terreno es Olivero, que se inició en la narración en 2013 luego de descubrir la actuación cuando era pequeño. A sus 33 años, este director ya tienen una gran cantidad de piezas en su haber, entre ellas, Bye, pedir perdón! junto a Lulo Milán, que ahora repondrá; y Un breve recuerdo de agosto o El cielo de los amantes, todas estas de 2022; además de Monólogos perdidos y Abrazadas al abismo en 2024.

“Nos dimos cuenta que no nos satisfacía lo que leíamos y, junto a Eliana, lo primero que hicimos como compañía fue Vestido de verano’. Eduardo Varela, autor

“Me pasó que quería hacer obras más personales, no me identificaba mucho con otros dramaturgos, no me gustaba ponerle el cuerpo a historias que no me representaban. Mis propuestas reflejan mi mirada sobre el mundo interno que nunca se escapa del territorio, del paisaje y de la realidad social’, reflexionó el creador sobre su visión de la escena y los motivos que lo impulsaron a expresar lo que tiene en su interior para transformarlo en teatro.

En tanto que, para Herrera, el proceso fue diferente. “Escribí mi primera obra en 2020, dentro del marco académico de la carrera de Teatro, fue un infantil que pese a las sugerencias e insistencias, nunca la registré ni la llevé a escena, estaba por cumplir los 19 años y la idea de ser autora me parecía algo muy grande que conllevaba una gran exposición y responsabilidad, no me sentía preparada. Recién el año pasado, cuando me animé a escribir y registrar Las Rococó que estrenamos en abril en tono de comedia y con una fuerte impronta en la imagen como lo anterior’, expresó la joven de 22 años acerca de esta pieza que nació en el ámbito académico, saltó al circuito independiente y sigue estando vigente, además de participar de la Teatrina. Según consideró, su creatividad todavía atraviesa la etapa de “experimentación’, pero que su mayor interés se encuentra “en gran parte, abocado a la imagen’, manifestó.

Y, tras arrancar el taller de teatro El Cubo y poner ¿Quien hay? de Raúl Kreig, a Milenka y Paula les nació “la necesidad de escribir’ -como dijeron- dando origen a La dueña del Santo el grupo de talleristas de Katarsis; y en 2024 PRT Proceso de Reorganización Teatral “en un viaje que tiene que ver con la liberación, siempre desde el despojo y un profundo autodescubrimiento en clave de comedia’, como recalcó Martín quien es una de las autoras de Las Beatrices, un producto colectivo sobre “el dolor de la existencia misma’ y “como parte de esta nueva generación que creció con esta información’, mencionó.

Así es que, resumiendo el sentir de cada uno, Olivero sostuvo que “esta movida empezó de manera mucho más fuerte recientemente’ y que espera que “cada vez seamos más’, como concluyó.