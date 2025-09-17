Textil y gastronómico, los rubros más elegidos por las candidatas a Emprendedora Casi 450 mujeres se inscribieron para participar del certamen en el marco de la FNS.

La cantidad de inscriptas superó en más del 40% a la de la primera edición, pero la tendencia en los rubros se mantiene. Son algunos de los datos sobre el certamen de la Emprendedora del Sol 2025. La inscripción para la elección departamental cerró con casi 450 mujeres inscriptas en los 19 departamentos, y con emprendimientos gastronómicos y textiles en los primeros lugares del ránking de temática. A partir de ahora, arranca la evaluación municipal de los proyectos para elegir los dos mejores en cada comuna.

En el 2024, 180 mujeres se inscribieron para representar a los departamentos en la elección provincial de la Emprendedora del Sol. Este año fueron 449, es decir un 42% más. Lo que se mantuvo estable son los rubros de los proyectos de las candidatas. Si bien hay una amplia variedad, nuevamente este año las temáticas textil y gastronómica lideran el ranking como sucedió en la primera edición de este certamen. Este dato surge de un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO por los departamentos, aunque sólo Iglesia, Calingasta, Jáchal, Pocito, Valle Fértil, Ullum, Zonda, Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Caucete y Rivadavia brindaron información al respecto.

En Zonda hubo 15 inscriptas de las cuales la mayoría presentó proyectos gastronómicos, desde viandas saludables hasta café en vasos biodegradables cuyos restos se destinan a la elaboración de compost. Mientras que en el rubro textil se destaca la confección de bolsos con materiales reciclables y prendas para mascotas.

Un cátering dulce con todos los productos elaborados en forma casera y artesanal es la temática de uno de los proyectos del rubro gastronómico en Albardón donde hay 14 candidatas. A este se suma otra propuesta inédita, según las autoridades municipales. Se trata de la elaboración de productos de panificación con harina de arveja y algarroba, que pueden consumir tanto las personas sin ningún tipo de enfermedad como quienes padecen celiaquía. Mientras que en rubro textil se desataca la confección de cortinas, entre otras prendas.

En Pocito se inscribieron 26 mujeres para participar del certamen. La mayoría presentó proyectos gastronómicos, desde panificación artesanal hasta de elaboración de productos untables a base de frutos secos. En el rubro textil se destaca el diseño de bolsos con tela reciclada, ropa de trabajo, bolsas de lienzo y tejidos en telar.

Mientras que en Iglesia, con 11 candidatas, predominan los emprendimientos textiles con lavanderías para particulares como para empresas mineras; y la confección de prendas recicladas. En cuanto a la gastronomía hay proyectos de elaboración artesanal de panificación y de conservas.

Si bien, en los 12 departamentos el rubro textil y gastronómico lideran el ránking de rubros, hay proyectos de otras temáticas que se destacan. En Albardón, una de las candidatas presentó la confección de cubiertos realizados en caña; en Pocito una presentó un proyecto saludable que contempla la confección de plantillas ortopédicas y prótesis dentales; mientras que otra participa con una propuesta de couching ontológico para jóvenes y adultos. En Zonda hay un emprendimiento turístico con caminatas y trekking; en Jáchal uno de obra social para el Hogar Animal; y en Calingasta, uno de kiosco saludable, entre otras propuestas.

Desde el Ministerio de Producción informaron que los departamentos con mayor cantidad de inscripciones fueron Capital (64), Rawson (63), Rivadavia (47), Chimbas (32), Pocito (25) y Santa Lucía (21).

El concurso Emprendedora del Sol, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, busca reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, la innovación y el desarrollo social y productivo. Cabe recordar que este año, las participantes accederán a aportes no reembolsables (ANR) destinados a impulsar sus proyectos. Habrá $2.000.000 para el primer puesto en cada municipio, y otro de $1.500.000 para el segundo puesto. Mientras que el premio para la ganadora a nivel provincial será de $7.000.000.

El cronograma del certamen continúa con la evaluación municipal de los proyectos, tarea que finalizará el 30 de septiembre como fecha máxima. A partir del 1 se darán a conocer los proyectos ganadores por municipios, tanto los primeros y segundos puestos. Durante octubre se llevarán a cabo la difusión, capacitación y mentorías a las emprendedoras ganadoras. Mientras que del 1 al 15 de noviembre habrá actividades provinciales de visibilización y formación. Ya en la recta final, el 17, 18 y 19 de noviembre se realizará evaluación de proyectos por el jurado provincial. Y el 22 de noviembre se llevará a cabo la premiación de la Emprendedora del Sol 2025.