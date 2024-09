Tiempo de estreno El cantautor radicado en San Juan presentará su primer disco de estudio en el Municipal de Capital.

Con su primer disco de estudio listo, la cosa no podía quedar así. Un objetivo tan trabajado y deseado ameritaba una presentación especial y entonces se puso manos a la obra para que así fuera. El jueves 3 de octubre, en el Cine-Teatro Municipal de Capital, Tomás Giménez lanzará “Tiempo’, un álbum con nueve temas propios, varios autorreferenciales, que habitan el universo del pop. Y lo hará con un espectáculo que promete una “zarpada’ puesta en escena, invitados, sorpresas y mucho ida y vuelta con el público. Y, por supuesto, será junto a su banda, íntegramente sanjuanina, conformada por colegas “de primer nivel’, como destacó: Juanse Arano en guitarra y coros, Juan Ramón Álvarez en batería, Jorge Cordero en bajo, Valentín Cora en guitarra, Coco Ríos en piano y Franco Varela en operación de sonido.

“Musicalmente es lo que siempre hice, lo que mejor me queda, donde mejor me desenvuelvo, el pop tirando al rock y en todas sus variantes. Son temas propios, junto al equipo de compositores y productores, con muchas historias personales. Me gusta contarlas, por ahí hay gente que se puede sentir identificada, porque pasamos las mismas cosas. Yo soy muy romántico, me gustan las canciones de amor y desamor… Me gusta decir lo que otros no se animan, cuento cosas que son tan personales que por ahí son difíciles de decir y creo que estas canciones pueden ayudar un poco a esas personas, como a mí me ayuda escribir’, comentó a DIARIO DE CUYO el artista sobre el alma de este disco producido por Beat House, discográfica con sede en Miami y Buenos Aires, grabado en ambas ciudades y distribuido por ADA, de Warner Music. Pero además de las canciones propias, obsequiará al público un puñado de hits internacionales que lo marcaron.

“Sí, habrá canciones que formaron parte de mi vida y que me hicieron amar la música, muchos artistas que escucho desde chico, mis ídolos, Ed Sheeran, Bon Jovi, Genesis… Es música que me encanta, que sigue trascendiendo y tiro un poquito de eso también. Es un show súper dinámico, me gusta interactuar, hacer cantar a la gente’, agregó el cantautor de 25 años, que hace un par se abocó de lleno a este arte -y a este proyecto en particular- que lo sedujo desde pequeño, que transita desde siempre pero cuya etapa más profesional lo encuentra radicado en San Juan.

Tomás nació y pasó buena parte de su vida en el norte argentino, en Tucumán. También vivió mucho tiempo en el sur, en Santa Cruz. Finalizado el secundario, su horizonte se fijó en un punto medio, San Juan, adonde llegó a estudiar Ingeniería en Agrimensura. “Bueno, estudiar…’, dijo con una sonrisa el joven que a la par empezó a destilar su música en bares, festivales y donde lo llamaran, hasta que finalmente terminó dando el volantazo y se dejó caer en los brazos de su verdadero amor: la música.

“Por ahí cuando salís de la secundaria no sabés qué será de tu vida, probás, qué sé yo, es un proceso… ¿Se entiende? Estudié tres años, se puede decir, hasta que me presenté al casting de La voz argentina en Mendoza y dije “No voy más a la facultad, voy a vivir de la música”. Si bien no quedé, al año siguiente fui a audicionar en Canta Conmigo, de Tinelli, y fui uno de los 20 finalistas. Sentí como que la vida me iba tirando centros, me decía “Es por aquí” y seguí ese camino. Bueno, gracias a lo de Tinelli conocí a mi productor, Sebastián Mellino (NdeR: reconocido músico, productor y coach) y a su discográfica’, relató Tomás, quien por ahora decidió quedarse en la provincia, adonde también se vinieron sus hermanos y donde viven las hermanas de su papá.

“Me gusta San Juan, me gusta la gente. Yo me crié en Concepción, la segunda ciudad más grande de Tucumán, y luego me fui a Puerto San Julián, que es un pueblo. San Juan es pueblo y ciudad, me siento en casa básicamente’, contó el artista, que sí tiene a Buenos Aires como una de sus metas, pero más adelante. “Será cuando se pueda, primero acá y luego veré a qué horizontes me lleva la música’, expresó el sanjuanino por adopción, quien confesó que a veces no se da cuenta de lo que va logrando, “porque siempre quiero más’; pero a quien su entorno le hace ver los frutos de su trabajo.

“Antes del teatro toqué muchísimo, luego tuve que dejar un poco ese ritmo para dedicarme a mis composiciones, a armar la banda, a ensayar y el proyecto cambia porque ya no son solo los bares, es también el teatro y no es fácil esa transición. Yo tocaba cuatro o cinco veces por fin de semana y ahora tengo que pensar en algo más grande y creérmela un poquito para que se cumpla. Compuse un montón, trabajé muchísimo y el feeback con la gente fue muy lindo’, declaró Giménez, que tuvo un tema postulado a los Grammy y a los Gardel, y otro que, versionado a cumbia, forma parte del repertorio de una banda de Bolivia. “Me pone muy contento eso…’, valoró el joven compositor, para quien no fue difícil tomar la decisión de dedicarse de lleno a esto.

“Lo complicado es el no saber qué puede llegar a pasar, porque es una carrera difícil, son muchos aspirantes y muy pocos los que llegan, pero con esfuerzo y dedicación… Los sueños se trabajan, si uno nunca labura por su sueño, nunca lo va a cumplir, como dice mi amigo Andrés Cantos. Esto es trabajar y trabajar, intentar e intentar y bueno, algún día el tren va a pasar y hay que estar atentos’, señaló Tomás, que cuenta con todo el apoyo de los suyos. “Mi familia me bancó en todo sentido desde que tengo memoria, es un pilar fundamental. Sí está la pregunta “Y si no va con la música ¿qué?”, pero para mí es música o música, así que estoy laburando para que sea música’, aseguró. Y concluyó: “Yo aspiro a llegar a más gente, a hacer una gira por Argentina, sueño con llenar estadios con mi música, por qué no… Veremos qué nos depara el futuro’.

DATO

Tiempo. Presentación del disco de Tomás Giménez. Jueves 3 de octubre, 20:30 hs, en el Cine-Teatro Municipal de Capital. Entradas desde $6.000 a 15.000, en boletería y Passline.com