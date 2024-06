Tragedia en fábrica de baterías: a 2 meses no saben la causa de muerte de un operario La autopsia no lo reveló con precisión. Fiscalía prevé analizar sus órganos y para eso pedirá a las demás partes que aporten peritos.

Dos meses después de que Gerardo Marcelo Tobares (34) se descompensara en la fábrica de baterías de Rawson, donde trabajaba, sin que nadie pudiera salvarlo, aún no se sabe si fue algún producto químico de la empresa lo que desencadenó el fatal desenlace, o no. El desconcierto se instaló prácticamente desde el inicio de la investigación, porque el médico que analizó el cadáver no pudo establecer con precisión qué desató el “shock cardiogénico” que terminó con los días de ese hombre, padre de familia. La sospecha para el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, el ayudante fiscal César Recio (UFI de Delitos Especiales) y los pesquisas de Homicidios y peritos policiales, surgió cuando allanaron la fábrica situada en el predio de la firma “Ecobat” (donde también reciclan plásticos) y se toparon con un cuadro alarmante, pues descubrieron que los empleados del lugar trabajaban sin barbijos u otras medidas de protección y seguridad necesarias para manipular sustancias peligrosas. Eso revelaron los testigos y la propia inspección que realizaron el 16 de abril pasado, cuando allanaron el lugar. El día previo, a eso de las 16, Gerardo se había descompensado en la sala donde se cambiaban de ropa ante la sorprendida mirada de sus compañeros de trabajo.

De todos modos Fiscalía ya ordenó múltiples medidas de investigación para esclarecer ese punto, pues cuando se sepa cuál fue realmente la causa de muerte, se podrá determinar si los responsables de esa empresa deben o no enfrentar una investigación penal por un homicidio culposo, es decir por una muerte causada por negligencia, imprudencia, impericia o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Gerardo Tobares, víctima.

Para eso ya se ordenó recabar la historia clínica de Tobares. Y se encargó a expertos de Bomberos y otros peritos el análisis de las sustancias químicas y sus reacciones al contacto con otros químicos en el ambiente laboral de la víctima. Además, se buscará también otra opinión de peritos médicos y bioquímicos para que analicen algunos órganos del operario, reservados para hacer ese análisis. Según fuentes judiciales, para ese examen exhaustivo se convocará a los abogados de la firma y también a la Parte Querellante (representan a la familia del fallecido) para que participen y ofrezcan también sus propios peritos, indicaron fuentes judiciales.