Tras la vuelta a clases, más de 6.000 alumnos seguirán fortaleciendo su salud mental Es por un proyecto de prevención que realizan los gabinetes en todos los niveles.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación ya no sólo intervienen en casos particulares y ante una situación problemática. Ahora, también trabajan en la prevención de estas situaciones y con todos los estudiantes de todos los niveles. En este marco, y tras el regreso a clase, más de 6.000 alumnos, desde Nivel Inicial hasta los de Educación Especial, seguirán fortaleciendo su salud mental. Así lo dijo Luis Lucero, a cargo de la Dirección de Gabinetes, quien agregó que se está trabajando con los chicos en un proyecto de prevención y promoción de esta temática que incluye 4 etapas, de las cuales ya superaron 2.

‘Desde la gestión de la ministra Silvia Fuentes, los gabinetes zonales, tienen un proyecto de prevención transversal y con acciones a todo el sistema educativo apuntando a que sus acciones no sólo lleguen al estudiante con dificultades sino a toda la comunidad educativa. Es un cambio de paradigma en el rol de los gabinetes que ahora también trabajan con programas de prevención para todos los alumnos en lugar de intervenir ya en un situación problemática instalada y sólo con los chicos afectados. Se paso de un modelo de intervención individual a un modelo institucional y preventivo’, dijo Lucero.

El funcionario sostuvo que con la incorporación de los 36 nuevos profesionales al staff de gabinetes permitió contar con un mayor recurso humano para llegar a más estudiantes con las tareas de abordaje, contención y prevención. Actualmente son 280 los profesionales que trabajan bajo este cambio de paradigma, llegando a miles de estudiantes. ‘El trabajo de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios es vital para llegar a nuestros niños, adolescentes e incluso a docentes. Las comunidades escolares son complejas por ello es tan importante trabajar contratos de convivencia. Desde el inicio de la gestión, fortalecer el trabajo de los Gabinetes con más recursos humanos fue una necesidad y una prioridad más para mí y por ello el Gobernador tampoco dudo en la creación de más cargos para poder llegar a más escuelas, a más niños y adolescentes. Estamos muy felices de haber podido sumar 36 profesionales más a los gabinetes’, dijo Silvia Fuentes, ministra de Educación sobre el rol de estos equipos interdisciplinarios.

Por otra parte, Lucero contó que este año los gabinetistas comenzaron a trabajar en un proyecto de prevención y promoción de salud mental en el que participan 6.500 alumnos de Nivel Inicial; primaria; secundaria orientada, artística, técnica y de adultos; y Educación Especial. ‘Cada gabinetista ha adaptado a esta propuesta a los diferentes niveles de educación. Con los pequeños de Nivel Inicial, por ejemplo, de trabajan los ejes mediante el juego. Se incluyó a los alumnos de este nivel para reforzar su autoestima desde chiquitos y los resultados los vamos a ir viendo con el tiempo, ya que la idea es que este proyecto continúe’, sostuvo Lucero.

Esta proyecto que aborda el tema de la salud mental en las escuelas de toda la provincia se divide en 4 ejes temáticos de los cuáles ya se trabajaron dos, y los restantes se trabajarán tras el receso escolar.

El primero es el ‘Descubrimiento de Fortalezas’, destinado a potenciar el desarrollo personal para aprender a afrontar y a adaptarse a las distintas situaciones de cambio en la vida cotidiana. Los chicos trabajan con temas tales como autoconocimiento y autoestima. Entre abril y mayo pasado, los chicos trabajaron en este eje. Mientras que de mayo a junio, abordaron el segundo eje sobre ‘Tolerancia a la frustración’ que rescata el aprendizaje de la resiliencia y flexibilidad ante diversas situaciones que generan obstáculos en el logro de las metas. ‘Este es un eje primordial para trabajar con los adolescentes en torno a las dificultades que se tienen respecto a la frustración. Tratamos de instalar en ellos la idea de que la frustración es parte del proceso de aprendizaje y de la vida; saber que nos puede pasar y que cuando nos pase cómo vamos a reaccionar. Les brindamos herramientas para preventivas de un desenlace que puede ser fatal’, dijo el funcionario.

Tras la vuelta a clase, los 6.500 estudiantes de todos los niveles continuarán con el 3 eje del proyecto que está referido al ‘Fortalecimiento de vínculos familiares’, etapa que trabajarán junto a sus familias para reforzar el vínculo entre padres e hijos. Será entre lo que resta de julio y septiembre. Luego se trabajará en el último eje, ‘Proyecto de vida’, donde se abordarán temas como la autodeterminación y la construcción de un presente orientado al futuro, basada en la toma de decisiones.

Respecto a este proyecto de prevención y promoción de salud mental, Lucero dijo que ‘lo destacable es que no se trata de una charla, sino de un proceso que se aplica por etapas para que estos estudiantes puedan recibir una trayectoria de herramientas para fortalecer su salud mental’.

MIRA TAMBIÉN Un extraño en el camino

> Los gabinetes y su acción

Los Gabinetes Técnicos Interdiciplinarios están integrados por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, kinesiólogos y terapistas ocupacionales. Están en las escuelas de toda la provincia y se dividen en tres grandes grupos:

-Gabinetes Zonales: son los equipos que trabajan en las escuelas. Están presentes en todos los departamentos de San Juan, y en todas las instituciones educativas de Nivel Inicial, primario, secundario y todas sus modalidades y en Educación Especial. Sus tareas principales son la prevención de situaciones de complejidad como adicciones y violencia escolar; la promoción de la convivencia pacífica, interviniendo en conflictos escolares tanto de estudiantes como también entre los adultos que habitan la escuela; favorecer la cultura de la inclusión en las escuelas; y generar redes con organismos a fines para promover los derechos de los estudiantes. Trabajan con Salud Pública, Dirección de Niñez, adolescencia y Familia, Ministerio Público Fiscal, Copreti, Anivi y Cavic, entre otros. Si bien no hay estadísticas sobre los casos abordados por estos gabinetes, Luis Lucero dijo que los más frecuentes son por bullying, dificultades de aprendizaje y situaciones de ideación e intentos de suicidio. ‘El gabinetista no sólo aborda, sino que trabaja para la protección integral del menor. En caso de ideación e intento de suicido, se comunica inmediatamente con Salud que brinda contención al chico en cuestión. Mientras que del Ministerio Fiscal Público, se le avisa a los gabinetistas sobre alumnos abusados física o sexualmente para que trabajen con ellos de manera especial, y bajo secreto profesional, para que no abandones la escuela’, contó Lucero.

-Gabinete Doctor Carlos Veronelli: institución que se ubica en el 1er piso del edificio ubicado en la calle Tucumán y Alberdi. Se ocupa de los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje, lenguaje y/o conductuales. Los profesionales realizan abordajes individuales, grupales y familiares para brindar estrategias psicoeducativas frente a la realidad del niño. Asisten a esta institución alumnos de nivel inicial y primaria de todas las escuelas de la provincia.

-Gabinete Técnico Central: institución compuesta por profesionales que se encargan de realizar valoraciones en torno a las trayectorias de estudiantes que han presentado dificultades en sus procesos de aprendizaje. Los gabinetistas brindan orientaciones tanto a los padres como a las instituciones respecto a qué sería lo mejor para este alumno desde su realidad. Muchas veces sugieren el ingreso a la modalidad de Educación Especial o la continuidad del estudiante en la escuela de nivel, pero con la asistencia de una DAI.

> Más acciones

Este año los gabinetes realizaron un dispositivo de prevención para preceptores al que asistió más del 70% de los preceptores de toda la provincia, brindándoles herramientas para acompañar a los adolescentes y adultos que cursan la secundaria.