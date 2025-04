“Tratamos de ponernos en la piel de muchos chicos” RUTH HILLAR / De regreso con Canticuénticos a San Juan, la artista dialogó con DIARIO DE CUYO.

En la ruta de sus dos décadas en el ruedo infantil en 2027, Canticuénticos arribará el domingo 13 de abril al Auditorio Juan Victoria. Lo hará luego de consagrarse en los Premios Gardel 2024, con su último álbum “Para saber que te quiero’ y tras su regreso a la plataforma Educ.ar, perteneciente a la Secretaría de Educación, que bajó y luego regresó su canción “Hay secretos’ de esa web.

Previo a la presentación de su última producción “Para saber…’ en la provincia, Ruth Hillar, una de las voces fundadoras del combo santafecino, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre cómo se encuentra la compañía con esta vuelta a San Juan tras el polémico episodio.

– Retornan a San Juan luego de dos años y ya de vuelta en la plataforma Educ.ar.

– En 2024 se nos complicó la agenda y no pudimos hacer la gira cuyana que hacemos anualmente, por eso optamos por volver a comienzos de este año, para llevarles nuestras canciones que incluyen algunas del sexto álbum, “Para saber que te quiero”. Luego volvemos a México, Colombia, Chile, Uruguay y, por primera vez, viajaremos a Ecuador.

– ¿Qué temáticas abarca esta producción que escucharán las familias sanjuaninas?

– Las canciones más fiesteras son El lorito Teté y El pulpo cocinero; además hay otros temas que ponen el acento en contenidos especiales. Está la cueca que le da nombre al álbum, que canta a las mapaternidades no biológicas, que tiene un video animado que ganó premios a nivel internacional. Otra canción es Mainumby, en la que tomando como base la leyenda que dice que en el vuelo del colibrí nos visita el alma de quienes ya no están, se aborda el tema de la muerte; en Como el caracol, aparecen algunos principios del movimiento slow y habla de aprender a desacelerar cuando es necesario, para no vivir en un estado de estrés permanente. Todas adaptadas al universo infantil.

– ¿Cómo fue desplegándose Canticuénticos al exterior?

– Nos iniciamos en 2007 componiendo las primeras canciones y en 2011 comenzamos a salir del país, sumando destinos todos los años. Hace dos años que incorporamos España también. Estamos cercanos a los 20 años de trabajo sostenido, hacemos canciones que no salen así porque sí. Personalmente, en mi rol de compositora, trato de ser muy responsable a la hora de escribir, pensando en qué aporte puede hacer cada nueva canción.

– ¿Como Hay secretos, por ejemplo?

– Así es, sentí que era una canción sumamente necesaria. Para esta canción conté con el apoyo de la licenciada en trabajo social Sabrina Medina, que supervisó la escritura de la letra. Esta vidala aborda el tema del cuidado personal y el no permitir el acceso de otro al propio cuerpo, saber identificar cuando algo no está bien, algo que después puede convertirse en un secreto que hace daño. Para elegir las temáticas creo que es bueno conectarse con el entorno, pero no solamente con el entorno más cercano. No podemos cantarles solo a las nenas y nenes que tenemos más cerca. Tenemos que pensar en todos: En los más desprotegidos, en los que la están pasando mal, tratar de ponernos en la piel de muchos chicos. Cuando uno lo ve en el contexto de lo que está sucediendo en el país y el ataque en contra de la ESI, entiende un poco por qué quisieron bajar materiales como Hay secretos, justamente; y En una cajita de fósforos, la bella poesía de María Elena Walsh.

– ¿Qué sintieron cuándo se enteraron de lo que había sucedido con estas letras en Educ.ar?

– Nunca pensamos que se podía llegar a bajar un material así. Igual, creo que se hizo sin hacer un chequeo exhaustivo, con desconocimiento e irresponsabilidad. Pero manejar las cosas tan mal hizo que hubiera una reacción enorme de parte de los medios de comunicación, de los colegas, del público en general, de muchísima gente. Cuando pasó esto, en enero, habíamos terminado nuestra gira por España, con conciertos en los que cantamos esta canción. Estábamos allá cuando un familiar nos mandó una noticia de Página 12. Pasaron dos días y tuvieron que volver a subirlas al portal y dar marcha atrás.

– ¿Y si fueron eliminadas por error y por eso las reincorporaron?

– No dieron ningún argumento ni para bajarla ni para volver a subirla. Ellos opinan que la educación sexual debería estar a cargo de las familias, pero en realidad se sabe que un porcentaje enorme de casos de abuso sucede en el ámbito familiar. Entonces ¿Cómo vamos a dejar esto solo en manos de las familias? Muchas veces la escuela es el lugar que puede contener y ofrecer ayuda. No se piensa que las familias son todas diferentes, así como tenemos nenas y nenes en entornos protegidos, hay otros que no. El Estado tiene que garantizar ese bienestar.

– ¿Qué responderías a padres y madres que se oponen a la educación sexual?

– Que es una gran posibilidad de aprender formas de cuidarse, de establecer vínculos sanos, de entender cómo deben ser los vínculos, qué cosas no están bien en la niñez.

– En paralelo a la polémica, se consagraron en los Premios Gardel 2024…

– Sí, fue por mejor álbum infantil por Para saber que te quiero, luego de haber conseguido el mismo premio con A cocochito en 2022. Son grandes satisfacciones, estamos sumamente agradecidos porque hemos tenido muchísimos reconocimientos.

– Además te invitaron de la BBC de Londres, justamente por la popularidad de Hay secretos…

– Me hicieron una nota que salió doblada al inglés en un podcast de la BBC que se llama Outlook y después salió en el periódico, en español. Fue sobre Canticuénticos, pero particularmente sobre Hay secretos, sobre el valor de esta canción.

– ¿Creés que esa mirada es una de las claves de su vigencia como grupo?

– Tiene que ver con estar siempre trabajando, pensando que cada vez son más orejas grandes y orejas chiquitas las que nos escuchan. Es parte del estar en movimiento, generando contenido nuevo y no solamente canciones, sino también videos, libros… Tenemos ya tres colecciones, que suman 18 títulos. Todo esto ayuda a estar vigentes, creo.

– ¿Qué representa Canticuénticos para vos?

– Es una elección de vida, es una manera de dialogar con el mundo. Este proyecto intenta hacer algún aporte positivo al prójimo, desde el lugar del arte, ya que el arte nos ofrece la posibilidad de cambiar, aunque sea un poquito, esta realidad injusta y difícil.

