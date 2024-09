Tres exfuncionarios fueron designados en la Justicia Los legisladores votaron por las 21 ternas para fiscales, jueces de paz y defensores oficiales.

El extenso camino para designar a 21 nuevos funcionarios judiciales en puestos vacantes terminó ayer. La Cámara de Diputados votó entre las ternas que armó el Consejo de la Magistratura para designar jueces, defensores oficiales y fiscales de primera instancia. Tras más de 500 entrevistas en total, hubo 13 hombres y 8 mujeres elegidas. Además, los diputados eligieron a tres exfuncionarios del Gobierno provincial. En dos de estos tuvieron apoyo de todos los bloques y uno compitió por los votos en un resultado ajustado.

El primero en pasar del Poder Ejecutivo al Poder Judicial tras la votación de los diputados fue Carlos Lorenzo, quien fue Asesor Letrado durante el gobierno de Uñac y también compitió en la campaña para ser intendente de Capital. El ex funcionario fue quien tuvo que competir con los votos, ya que mientras el bloque peronista lo propuso a él, desde el interbloque oficialista hicieron su parte con la abogada Gabriela Contegrand. Finalmente, el cargo de Juez de Paz de Capital quedó para el funcionario del peronismo, por 23 a 10 votos. Tuvo el aval de todos los diputados del peronismo, giojistas y uñaquistas, el bloquismo y el Frente Renovador.

En los otros dos casos de ex funcionarios no hubo competencia. El diputado Mario Herrero propuso a Oscar Ghiliardi, quien fue director del Servicio Penitenciario de Chimbas hasta 2017, y no hubo una alternativa del oficialismo. A la hora de la votación, consiguió 34 a favor y ninguno en contra, con apoyo de todos los bloques. De esta manera, se convirtió en fiscal de primera instancia.

Fue similar la mecánica en el caso de Nicolás Alvo, quien se desempeñó como Secretario Legislativo durante la gestión de Sergio Uñac. Es también hijo del ex Fiscal de Estado, quien estuvo en funciones hasta diciembre de 2023, cuando renunció para dejar la posibilidad a la nueva gestión para que elija a alguien para el cargo. Al igual que en el caso de Lorenzo, la vocera del bloque peronista fue Fernanda Paredes, quien señaló las razones que tenían para apoyar al joven abogado. Sin una contrapropuesta del oficialismo u otros bloques, recibió 34 votos positivos y ninguno negativo, con lo que fue designado también como fiscal de primera instancia.

La mayoría de las designaciones se hicieron con acuerdo entre los bloques. Hubo un puñado que tuvieron más de un candidato propuesto por los diputados de distintos colores políticos. Exceptuando la de Carlos Lorenzo, cuando hubo una diferencia amplia de votos (23 – 10), las ternas en las que no hubo acuerdo amplio tuvieron resultados ajustados. En en el caso del cargo de Jueza de Paz Letrado, María Alejandra Conca consiguió 18 votos positivos contra 17. Para fiscal de primera instancia, Leonardo Arancibia fue elegido con 18 contra 17 votos. Guillermo Heredia, ahora fiscal de primera instancia, obtuvo 19 votos positivos y 16 negativos. Finalmente, María Agustina Fernández consiguió 20 votos a favor frente a 14 en contra con los que fue designada defensora oficial.

> Quiénes son los nuevos designados

Durante la Décima sesión, los diputados votaron los nuevos integrantes judiciales que resultaron de las ternas del Consejo de la Magistratura. Estos cargos estaban disponibles por la creación de nuevas áreas o debido a que otros funcionarios dejaron el lugar vacante. Todos los seleccionados debían cumplir con requisitos técnicos y de experiencia previa. Los elegidos fueron:

* Eduardo Oscar Raed – Juez de Cámara del Tribunal de Impugnación

* Andrés Leonidas Troche – Juez de Paz de Calingasta

* Mulleady Luis María José – Juez de Paz de Valle Fértil

* María Alejandra Conca – Jueza de Paz de Ullum

* Carlos Lorenzo – Juez de Paz de Capital

* Fabiana Anzorena – Asesora Oficial

* Leonardo Arancibia – Fiscal de Primera instancia

* Francisco Nicolía – Fiscal de Primera instancia

* María Paula Arredondo – Fiscal de Primera instancia

* Oscar Ghiliardi – Fiscal de Primera instancia

* Sebastián Gómez – Fiscal de Primera instancia

* Leonardo Villalba – Fiscal de Primera instancia

* Nicolás Alvo – Fiscal de Primera instancia

* Atilio Sebastián Yanardi – Fiscal de Primera instancia

* Guillermo Heredia – Fiscal de Primera instancia

* Florencia Pons Belmonte – Fiscal de Primera instancia

* María Paula Carena – Fiscal de Primera instancia

* Fernando Bonomo – Fiscal de Primera instancia

* Emma Carolina Baigorria – Defensora oficial

* Sandra Leveque – Defensora Oficial

* María Agustina Fernández – Defensora Oficial