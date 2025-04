Tristeza y agradecimiento en la despedida sanjuanina a Francisco Referentes católicos dijeron que transformó la Iglesia y esperan que el sucesor siga este cambio.

Ayer, a las 2,35 horas argentinas, murió el papa Francisco a los 88 años, el primer líder argentino (y de afuera de Europa) de la Iglesia Católica. Su fallecimiento se produjo apenas terminadas las Pascuas y luego de que se mostrara por última vez desde la Basílica de San Pedro, conmocionando al mundo. Los sanjuaninos también se conmovieron con su partida, que les generó mucha tristeza, pero también agradecimiento por el legado que dejó. Así lo dijeron distintos referentes católicos que no se animaron a predecir cómo será la nueva gestión papal, aunque coincidieron en que tienen la esperanza de que continúe con los cambios que propuso e inició Francisco.

“Su partida me deja el corazón triste, me va a costar no volver a verlo aparecer en el balcón o en algunas de sus travesías. Hoy -por ayer- es un día de mucho dolor, pero de inmensa gratitud porque nos ayudó a ver el Evangelio en nuestro ambiente cotidiano y a descubrir a Jesús en cada rincón de su existencia’, dijo el párroco Andrés Riveros, de la Iglesia Catedral, al referirse al Papa a quien le atribuyó haberle enseñado a vivir un sacerdocio “desde la misericordia’ y a ser siempre una persona de puertas abiertas para recibir a todos y valorar a cada uno en su singularidad.

Valentía, humildad, humanidad, misericordia, apertura y enseñanzas fueron las palabras que resonaron en el testimonio de cada referente católico que participó de esta nota.

Es el caso de Alejandro Quiroga, director de Cáritas San Juan, quien dijo que a Francisco hay que recordarlo con la simpleza y humildad que mostró desde el primer día de su pontificado. “Quiero agradecerle al Papa su cercanía con los pobres carentes de alimento, de abrigo, de hogar y de afecto. También por su labor incansable por los más desprotegidos, los más débiles y por los descarriados. Él nos enseñó que debemos comprometernos con la causa de los pobres y ser servidores permanente y prontos a servir’, dijo Quiroga.

Por su parte, el sacerdote Jonatan Félix, que lidera el Movimiento Schoenstatt en la provincia, contó que protagonizó en persona los gestos de “humanidad, de humildad y de cercanía’ que caracterizaron a Francisco. El cura recordó que cuando participó de la canonización de Brochero, se acercó al Papa y lo saludó diciéndole que era de San Juan. Él le respondió el saludo con un “¡Y no me trajiste un vino!’. “Tengo mucho para agradecerle al Papa porque mis 10 años de sacerdocio estuvieron marcados por su presencia, por sus enseñanzas y por sus gestos. Nos ha dejado un gran legado de vivir esta Iglesia Sinodal, de caminar juntos y de que todos podamos tener un lugar y participación activa. Nos ha hecho recobrar la pasión por el sacerdocio’, dijo Félix.

“Hagan lío’ es de una de las frases emblemáticas de Francisco. Estuvo dirigida a los jóvenes con la intención de contagiarles el entusiasmo por sumarse a la Iglesia. Y caló hondo en la juventud católica, que también se entristeció con su partida. “Le agradezco la valentía de cambiar la Iglesia y de estar siempre disponible para escuchar a los jóvenes. Soy parte de un blog de evangelización digital con miembros de distintas provincias en donde hablábamos de esto, de que siempre alentaba a los jóvenes a no tener miedo, a valorar la vida propia y a samaritonear al otro. Nos dejó estas enseñanzas para que los jóvenes podamos alzar la voz, nos hagamos escuchar y seamos parte de esta Iglesia que es de todos’, dijo María Isabel Rodríguez, del Movimiento Jóvenes Dominicos.

Por su parte, Mauricio Samper, al frente de la Acción Católica San Juan, también destacó la importancia y participación que durante su gestión el Papa les dio a los laicos, considerándolos una parte fundamental de la Iglesia. “Desde antes de ser pontífice, Jorge Bergoglio les dio mucha importancia a los laicos de la Acción Católica, destinándonos siempre una homilía o una reflexión. Y este protagonismo que nos dio desde que asumió como Papa es un gran legado entendido como que la Iglesia la hacemos entre todos’, sostuvo Samper.

Para José Juan García, sacerdote, Francisco marcó un hito en la historia de la Iglesia contemporánea y no sólo por ser el primer argentino en ocupar la silla de Pedro, sino por hacer “cosas maravillosas’ como darles prioridad a las periferias geográficas y espirituales, convirtiéndose en un ejemplo a seguir. “Francisco no fue a París, prefirió ir a Bolivia o Indonesia en su afán de estar más cerca de los pobres y de las minorías. Usó el término iglesia hospital de campaña para que la diversidad sexual tuviera un espacio de sanidad y ayuda espiritual. Ha hecho cosas maravillosas. Seguramente está en el cielo, recibido en los brazos de San Ignacio, fundador de la compañía de Jesús a la que perteneció’, dijo García.

> CONTINUIDAD DEL LEGADO

Ninguno de los referentes católicos se animó a predecir si la gestión del futuro Papa, a quien la Iglesia aún no elige en cónclave, continuará con los cambios que logró implementar Francisco y que plantearon una Iglesia de puertas abiertas y peregrina, con la inclusión de todos. Aunque coincidieron en que tienen la esperanza de que este legado continúe.

“Este es un camino que ya ha iniciado la Iglesia y creemos que no hay una vuelta atrás. Ojalá que se puedan seguir profundizando todos los cambios que logró Francisco como son la cercanía, la misericordia, el cuidado del medioambiente y el bogar por la paz del mundo’, dijo el sacerdote Andrés Riveros.

Lo mismo opinó Alejandro Quiroga, de Cáritas, quien dijo cree que hasta los mismo fieles se comprometerán a mantener estos cambios, ya que Francisco será recordado como el “Papa de todos’.

Por su parte, el padre Jonatan Félix dijo que tiene la esperanza de la continuidad de la Iglesia que logró Francisco durante los 12 años de pontificado y que está andando sobre estos rieles. “Los cardenales que en estos 12 años el Papa fue eligiendo forman parte ya de este proceso y lo vienen viviendo en sus diócesis. Toda la Iglesia está en esta sintonía y no creo que vaya a cambiar’, dijo el sacerdote.

En tanto que María Isabel Rodríguez, del Movimiento Jóvenes Dominicos, dijo que hay que dejar que el Espíritu Santo obre para la continuidad del legado de Francisco. Sostuvo que sólo hay que “rezar’ para que suceda lo que debe suceder, confiando que será “lo mejor’ para que la Iglesia siga caminando.

Por último, Mauricio Samper, de la Acción Católica San Juan, se mostró más optimista con respecto al futuro de la Iglesia bajo la gestión del sucesor de Francisco. Dijo que la Iglesia estaba “necesitando’ un Papa con el perfil y carisma que mostró Jorge Bergoglio durante su pontificado. “Creo que la Iglesia va a seguir transitando este camino por un tiempo más, un camino de diálogo, de trabajo codo a codo y con un mismo objetivo que es el de crecer como institución’, dijo Samper.