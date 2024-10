Un alunizaje perfecto Fans argentinos de la banda Coldplay celebraron una experiencia sensorial única en armonía con la naturaleza.

Fotos: Raúl Caliva / Prensa Warner Music

Las expectativas que abrazaban ante la pre-escucha del nuevo disco de Coldplay -que se concretó el martes pasado en el Valle de la Luna- fueron ampliamente superadas. Para las 150 personas provenientes de Tucumán, Córdoba, Río Grande, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y también de la provincia que llegaron a Ischigualasto, esta experiencia inmersiva inédita en San Juan resultó única. Escuchar la voz del propio Chris Martin, el frontman del combo británico dándoles la bienvenida en un claro español, sentir la música de su banda favorita antes que nadie y ver las imágenes proyectadas en la superficie de la geoforma El Hongo fue una vivencia impactante y conmovedora. De hecho, para algunos fue como transitar un viaje imaginario hacia otro estado de conciencia.

La sincronización entre música y naturaleza como idea base de la propuesta artística de Coldplay tuvo allí un sentido especial. Las animaciones iban en sintonía con cada tema, aludiendo a un mundo unido, a la paz, a la inclusión, al respeto por la diversidad y a la armonía con el medio ambiente. Y la puesta en escena dejó visiblemente satisfecho no solo al público, también a quiénes estuvieron detrás del trabajo técnico y logístico que remitió como antecedente a aquel primer mapping que se hizo en 2010 sobre El Submarino, para los festejos del Bicentenario. De hecho, fue la empresa GHM, de Gustavo Muñoz, quien nuevamente lo ejecutó esta vez.

Sentados sobre mantas y almohadones, con auriculares inalámbricos y dispositivos led que se iluminaban al ritmo de las proyecciones y las canciones, cada fan transitó múltiples emociones, pasando desde las lágrimas a la nostalgia, y de repente levantándose del suelo para bailar. Era una experiencia individual, subjetiva, pero al mismo tiempo compartida con sus pares, todos vestidos con los buzos y ruanas obsequiados por la organización.

Al finalizar, el presidente de Warner Music Cono Sur, Guillermo Castellani, brindó unas palabras a DIARIO DE CUYO sobre esta iniciativa. ‘Fueron tres días increíbles de trabajo que son muy difíciles de olvidar. Éste es un lugar increíble. La música es lo que nos une a todos y la banda estuvo desde el primer momento al tanto de todo lo que pasó. Lo que esperamos como compañía es que algún día se haga presente Chris Martin en este lugar, es nuestro deseo y seguramente venga alguna vez. Lo importante es la música y las sensaciones que causa en la gente. Sea un disco físico o digital, sea que lo escuchen en un teléfono o en su casa, lo esencial es que la gente se reúna para que las emociones y experiencias sean compartidas por todos. Eso es un gran valor que compartimos todos los que estuvimos involucrados en esta acción y es un sueño que les pertenece a todos’, concluyó el ejecutivo.

Bajo la planificación de la discográfica Warner Music Cono Sur, que tuvo colaboración y apoyo del Gobierno de San Juan, el encuentro se pensó, organizó y desarrolló en función del público y su experiencia, desde la recepción con obsequios hasta el ágape, todo fue disfrute para este grupo “privilegiado’ que también incluyó a periodistas de medios nacionales, influencers, generadores de contenidos, miembros de empresas locales y nacionales.

Presidente de Warner Music

>>ELLOS DICEN

> Marco Piola – San Juan

“Tuve la suerte de verlos en Buenos Aires y hoy encontrarme con esto es impactante. Me encuentro realizado. Me transmitió alegría, tranquilidad y salto, todo a la vez. Las proyecciones fueron de primer nivel. Me transmitió mucha paz’.

> Julieta Ricaño – Capital Federal

“Una experiencia involvidable e increíble. Jamás esperé vivir algo así. Cada parte integra un combo perfecto en este disco y me dejó un gran mensaje: valorar las oportunidades que te da la vida’.

>Juan José Cardozo – Río Negro

“Resultó todo fantástico. No solo la música, lo visual comunica mucho y la fusión con la naturaleza sumó mucho más. Como obra me transmitió un arte con los valores que siempre transmite Coldplay y que se hicieron presentes otra vez’.

>Renata Blasevich – La Plata

“Superó mis expectativas de lo que imaginaba que podía pasar. Me sirvió para conectarme con el presente. Pasé muchos estados, de felicidad, nostalgia y melancolía. Me gustó el toque instrumental que tenían también las canciones’.

>Florencia Jerez – Tucumán

“Coldplay es amistad también y llevamos 20 años amando su música. No tengo palabras para describir lo que se vivió aquí. El disco es espectacular y la puesta en escena, muy linda. Unión, cuidado, amistad y amor, esto es lo que siento de la mejor experienica de mi vida’.

POSTALES DE UN DÍA DISTINTO

La Pre-Escucha de Moon Music, de Coldplay, en el Parque Provincial Ischigualasto (Valle Fértil) dejó una experiencia imborrable para el público y postales para atesorar. Al ingreso, los guardaparques escoltaron a la comitiva hasta la geoforma de El Hongo, donde todo estaba dispuesto para disfrutar. Sentados sobre mantas y almohadones de cara a la estructura rocosa, los fans -que no podían grabar la música- contemplaron las animaciones y escucharon las canciones del álbum bajo las estrellas, a la luz de las velas y en sintonía con el paisaje natural.

La recepción de los invitados al Parque tuvo obsequios y un ágape.

Antes de comenzar, se repartieron auriculares de alta fidelidad.

Los fans aprovecharon para tomarse fotos de recuerdo en el lugar.

Al atardecer, ya ubicados en sus lugares, los fans esperaban impacientes.

El equipo de proyección y registro audiovisual de GHM listo para arrancar.

Leo Rodríguez, histórico conductor de FM Aspen grabando la cobertura.

Los invitados contemplan El Hongo y el contraste de tonalidades del paisaje.

El comienzo de una noche esperada, con los primeros acordes de Coldplay.

El Hongo iluminado con mapping en todo su esplendor.

Con algunas de las canciones de Moon Music, los fans vivieron momentos intensos.

Hubo también espacios de profunda nostalgia y melancolía para los más sensibles.

El mensaje de Coldplay y Warner agradeciendo la participación en la experiencia.

Matías Alonso Revelli, junto a su creativa imagen que sirvió de portada para Moon Music.

> El autor del arcoíris y la luna

Matías Alonso Revelli, fue el fotógrafo que generó la icónica imagen de portada de Moon Music. El joven proveniente de Bahía Blanca se sintió protagonista también y presenció la pre-escucha. Contó la historia de esta imagen: ‘la foto la saqué en 2020 en el patio de mi casa. Salí vi ese arcoíris, saqué varias fotos con una Nikon D3100, una básica para principiantes. Después saqué otras de la luna y las estrellas, entonces hice una composición y así quedó. Las edité, les hice una composición y la subí a Instagram. Cuando se viralizó años después, recibí un correo del propio Chris Martin, que estaba interesado para la tapa del disco de Coldplay y me hizo una videollamada. Hoy, cuando miro esa imagen en un banner o en una publicidad, y para mí es como un hijo’. Para el joven de 31 años ‘es un antes y un después en mi vida que nunca olvidaré. Esta es una ocasión única y como Coldplay transmite el amor al otro, creo que esta imagen lo representa también’, concluyó.