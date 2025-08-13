Un anfitrión a la altura de una visita de lujo Era un deseo expreso de Julio Bocca traer a San Juan a la compañía que actualmente dirige.

FOTOS DANIEL ARIAS

En octubre de 2019 Julio Bocca vino a dar una charla en el Club Sirio Libanés y clases en el instituto Ballerinas. El Teatro del Bicentenario (TB) caminaba su tercer año de vida y, cuentan, aprovechó para recorrerlo. Sin dudas le gustó, porque una vez asumida la dirección del Ballet del Teatro Colón (el año pasado), él mismo expresó su interés en traer a la compañía de danza clásica más importante del país a la provincia. Había, claro, un vínculo ya establecido con el TB, con su directora, Silvana Moreno, y especialmente con Victoria Balanza, cabeza del Programa de formación de Danza del Teatro, quien desde 2001 a 2010 fue parte de la troupe de Bocca -el Ballet Argentino-, donde tuvo roles destacados e incluso fue su partenaire. La idea era estupenda, el principal coliseo local le abrió las puertas y solo quedaba acomodar el cuándo y el cómo. Con las palabras dadas, este año tomaron cuerpo las gestiones para definir esta visita de lujo, que entre otras cosas incluyeron el viaje a Buenos Aires de Moreno junto al Secretario de Cultura local, Eduardo Varela, para entrevistarse con el director general del Colón. Hoy, a punto de concretarse (ver aparte), la actuación del Ballet del Colón en el TB se recorta como un “hito’ en materia cultural en la provincia. Es que si bien no será el debut de esta compañía en el Bicentenario (cosa que sucedió en 2018, cuando con Paloma Herrera a la cabeza y un programa mixto, fue parte del segundo cumpleaños del Teatro), sí es la única provincia que el Ballet visitará este año y nada menos que como parte de las celebraciones por su centenario. Y será, además, la primera vez que realizará una obra de repertorio completa: Carmen, que ofreció con éxito en su casa, en marzo pasado, y que ahora repone especialmente para San Juan.

Los equipos técnicos del TB trabajan codo a codo junto al grupo de especialistas del Colón, que coordinan distintas áreas.

“Desde el primer momento estuvo muy claro que el Maestro Julio Bocca quería que el Ballet celebrara sus 100 años en el Teatro del Bicentenario y así nos lo manifestó. Nosotros también veníamos hablando de que nos interesaba su presencia en San Juan, y bueno, pudimos encontrar la manera de que suceda y por supuesto es un ganar-ganar’, valoró en charla con DIARIO DE CUYO Moreno, que destacó el apoyo de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia para alcanzar este logro.

Ya en la cuenta regresiva, el fin de semana pasado llegó una comitiva técnica del Colón -ocho personas que coordinan distintas áreas- que inmediatamente comenzó a trabajar en esta propuesta mancomunada para poner a punto todo lo necesario. Claramente había requisitos que cumplir, pero el Bicentenario es una sala de envergadura, con dimensiones similares a las del Colón, equipamiento y personal capacitado, por lo que -aseguran- nada hubo que modificar. Más bien se trata de montar como un mecanismo de relojería la que será la cita con el ballet más importante de la temporada en esta tierra, al menos hasta ahora.

“Justamente, otra situación que hizo posible esta vinculación es que el equipo escenotécnico del Teatro Colón también conocía el Teatro, porque ya había venido con el ballet antes, y sabía que era un plan lógico reponer la obra completa acá. El primer punto a favor que el Bicentenario tiene con respecto del Teatro Colón es que las dimensiones del escenario son muy similares. En altura tenemos un par de metros menos, pero en profundidad y ancho es muy similar; esto hace que las obras se puedan reponer tal cual se hacen allá o requieran una mínima adaptación. Y el otro punto es que esta obra tiene muchísimo manejo de utilería, de trastos, etc; entonces se requiere también un equipo técnico que pueda estar a la altura del servicio a las funciones y del montaje, que lo tenemos’, precisó Moreno. “La escenotecnia tiene como áreas troncales montaje, sonido, iluminación, video, escenografía y utilería. Acá se hizo un primer chequeo general, viendo que estábamos en condiciones con estos requerimientos, y desde junio estamos con reuniones de coordinación prácticamente semanales. Es un desafío importante, así que al equipo de Buenos Aires se suma el que tiene el Teatro, unas 11 personas, además de personal eventual que ya estuvo trabajando con Pinocchio’, se explayó.

Así las cosas, a la par de motivador trajín que se respira en el escenario -que va desde colgar lo que va en varas, como telones y estructuras que luego accionará la maquinaria escénica; hasta poner el tapete especial para ballet-, en los talleres también hay mucho movimiento. En cuanto al vestuario por ejemplo, como tras la última función los trajes se lavaron y guardaron, el equipo de sastrería revisa si las costuras están bien, si los cierres funcionan, si están todos los botones, etcétera. También se controla escenografía y utilería; y en este caso puntual hubo que ensamblar una de las estructuras que debió ser cortada en Buenos Aires para poder transportarla.

Otro detalle que tiene que ver con los bailarines -que serán aproximadamente 60- es que solicitaron “camarines rápidos’. “Es muy usual, tanto en ópera como en ballet. Si no están, se arman en los hombros del escenario, dependiendo de qué lado se necesitan y de la cantidad de gente. Y por otro lado, estamos definiendo los camarines que el teatro tiene, generales para hombres y mujeres, y solistas, en función de la necesidad de la obra. Aquí también hay que contemplar la parte de la caracterización, o sea maquillaje y peinado, que como el vestuario, son muy activas al momento de las funciones y requieren mucha rapidez’, sostuvo la directora, pendiente del desarrollo del proceso, que marcha ajustado al plan y sin sobresaltos.

“Venimos muy bien. La carga llegó el día sábado como tenía que llegar, se hizo el desmontaje, llegaron los técnicos coordinadores, se hizo la reunión de coordinación inicial de montaje… Hoy (por ayer) se trabaja en escenario para completar todo lo que tiene que ver con montaje y luego la parte de iluminación’, enumeró Moreno, quien subrayó que si bien es una logística compleja, “estamos bastante aceitados’.

MIRA TAMBIÉN La Casa Natal recoge el guante y arma un plan contra más daños

“Que el Teatro del Bicentenario sea el único lugar de la Argentina adonde el Ballet del Colón viajará este año, en su 100mo. aniversario, creo que no es casual. Creo que se dan una serie de situaciones que tienen que ver con muchas cosas muy buenas que tenemos, desde las características de la sala, de nuestro maravilloso escenario; y también las condiciones a nivel de equipo, de preparación. Y, además, los vínculos que el Teatro del Bicentenario tiene con el Colón desde que se inauguró en el 2016′, resumió la responsable del TB, que no dudó en definir lo que está por venir como “un hito histórico’, del que San Juan se ha hecho eco, apuntó, “porque estamos con las tres funciones ya casi a venta total’.

> DATO

CARMEN. Viernes 15 y sábado 16, 20 hs. Domingo 17,19 hs. Teatro del Bicentenario. Entradas: $25.000, 35.000, 45.000, 55.000, 65.000, en venta en boletería y Tuentrada.com

CUENTA REGRESIVA. Desde los talleres al escenario, todo el Bicentenario está en movimiento de cara a la actuación del prestigioso Ballet .