Un camino largamente forjado Radicado hace años en San Juan, el artista colombiano exhibirá unas 30 obras hechas en metal.

FOTOS MARIANO ARIAS

Hace 25 años vive en San Juan y han pasado 10 desde que se dedicó de lleno a producir en su taller de Concepción y en su casa, cerca del Parque de Mayo. Talentoso, creativo, constante, muchas personas han mirado, admirado y adquirido sus obras en distintas ferias o muestras de diseño y artesanías dentro y fuera de la provincia e incluso de forma particular; y aunque profundamente agradecido por eso, en el fondo sentía que faltaba algo. Latía, reconoció, una ilusión desde cuyo regazo continuaba transformando la dureza y densidad del hierro en sutil y ligera belleza, prodigando arte, hasta que un día…

Finalmente hoy miércoles, después de tanto tiempo en esta tierra con la que aprendieron a comprenderse y a quererse, el colombiano Oscar Fontalvo abrirá las puertas de su primera muestra individual, una exposición en el Centro Cultural Estación San Martín (ver aparte) donde ha podido desplegar como quería parte de sus creaciones. Serán unas 30, entre obras cinéticas y estáticas de pequeño, mediano y gran formato, que animan a los espectadores a zambullirse en su mundo de contrastes casi imposibles y de fantasías encantadoras. “Vive el arte’, la bautizó, enfatizando el convite al público a ser parte (en algunos casos literalmente) de su personal propuesta.

En su salsa. Fontalvo posó en el espacio que armó en un rincón de su casa en Capital, donde ultima detalles de las obras que produce en su taller.

“Se llama así porque la idea es que las personas interactúen, de hecho hay un cartel que dice “Permitido Tocar”, porque la mayoría son piezas donde está involucrado el movimiento. Quiero que la gente accione y así es como que completa la obra. También habrá afuera otras movidas por el viento…’, contó entusiasmado. “Además hay obras con iluminación led, como un sol que mide 1.50 mts, una canilla gigante que habla del milagro del agua, un diente de león que mide 2 mts de diámetro por 2 mts de altura y un par de amapolas de 2,10 mts, también iluminadas’, enumeró Fontalvo sobre lo que se verá, un corpus que reúne trabajos que viene preparando hace un año y otros hechos para la ocasión.

“Hay mucho color sugerido, mucha sutileza en el metal, es una invitación a que se den cuenta cómo deja de ser algo lúgubre, pesado, frío, oscuro y se convierte en algo delicado y con movimiento, que es una de las características de mi obra’, se explayó el colombiano, para quien esta exposición tiene un doble significado: Refleja una etapa, hasta hoy; y es una evidencia de su evolución, artística y personal.

“Se nota en la obra que ha madurado. En la obras cinéticas, por ejemplo, haber logrado ese equilibrio para que las puedes mover y se sigan sosteniendo por sí solas sin caerse es una locura. Fue muchísimo trabajo de experimentación, pero a la par hay un trabajo interno impresionante. Es un equilibrio en todo sentido’, confesó con su modo sereno y un acento que no lo ha abandonado. “Esta muestra representa madurez, equilibrio, coherencia, alegría, movimiento, sutileza… Es como mostrar que no hay que llevar cargas pesadas’, observó el papá de Bauti, un adolescente sanjuanino de 15 años, fruto de su amor con Adriana, una porteña fallecida hace seis, a quien conoció (junto a sus hijas, “hoy puntales muy valiosos para Bauti’, dirá) en estas tierras a las que él llegó buscando la paz y la seguridad que entonces no había en su país.

“La inspiración es desde adentro, ahí es donde debes estar equilibrado, coherente y maduro…Fue muy importante para mí estar bien para mostrarlo al afuera’, sumó el escultor que trabaja con materiales “desde cero’ (sin reciclar), como si fueran su hoja en blanco.

¿En qué hace la diferencia esta muestra individual? “En lo estético, poder mostrar como corresponde, que se le de al artista y a su obra la relevancia y el respeto que merecen…’, enumeró antes de deslizar una crítica ante las pocas oportunidades de exhibir. “Hay muchísimos artistas emergentes en San Juan que son maravillosos, pero que no sé si es porque no fueron a la facultad o no son del círculo más tradicional o no tienen curriculum o las razones que sean, pero no tienen cabida. Yo hace tiempo vengo con esta inquietud, comentándole a uno, a otro…’, deslizó Fontalvo, aunque prefirió enfocarse en el ahora. Feliz con el personal de la Estación San Martín que, dijo, lo ha recibido con los brazos abiertos, barajó su propia teoría. Y es que, aunque muy deseada, tal vez esta oportunidad llegó “en el momento que se tenía que dar, en el momento justo’… Quizás como cada creación suya, que después de un proceso necesario, brilla bajo la luz.

MIRA TAMBIÉN Festividad de Cristo Rey en Caucete

DATO

Vive el arte. Exposición de Oscar Fontalvo. Inaugura hoy a las 20 hs en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Se podrá visitar hasta el 13 de diciembre, de 8 a 13:30 y de 16 a 21 hs, gratis.