Un puesto ganadero, nuevo lugar turístico en el Valle Quienes lo visiten conocerán la vida y la costumbre de sus habitantes hace un siglo atrás.

Hoy sólo quedan vestigios del lugar. Pero la memoria de quienes lo habitaron permanece intacta. Es por eso que decidieron rescatar el lugar y contar como era la vida, trabajo y costumbres de la gente que lo habitó. Se trata de un puesto ganadero en Balde del Rosario que será un nuevo atractivo en Valle Fértil, gracias a un emprendimiento privado que cuenta con el aval y acompañamiento del municipio de este departamento.

La casa construida en piedra con techo de paja y barro aún esté en pie. Ahí vivieron los tatarabuelos de Melina Villafañe, una de las ideólogos de este emprendimiento turístico a punto de ver la luz. ‘Hace casi 100 años comenzó a funcionar este puesto ganadero de mis tatarabuelos. Allí vivieron mis bisabuelos y mis abuelos que continuaron con la actividad y las costumbres de ese época. Mi padre también creció y mamó toda esta tradición familiar. Incluso hasta hace un poco más de 20 años vivió ahí, pese a lo inhóspito del lugar’, dijo Melina.

PAISAJE. Los cerros enmarcar el paisaje natural del puesto ganadero en Baldes del Rosario que será un nuevo atractivo

turístico en Valle Fértil.

Desde entonces, el puesto quedó deshabitado. Y el paso del tiempo lo fue ‘carcomiendo’. Pero aún así, cuenta una historia. La casa que aún sigue en pie muestra como hace casi 100 años atrás la viviendas se construían en piedra revestida con un revoque preparado a base de barro y estiércol de vaca, y con techo de palo y paja.

Mientras que el tizne en las paredes de la cocina relatan el uso de candiles a base de kerosene por falta de electricidad, servicio que aún hoy no llega al lugar. ‘Este puesto está a 1,5 kilómetros de la Ruta 150, bien adentro de la quebrada, donde no llega la luz ni el agua potable. Pero donde abunda el aroma a yuyos para el mate, el aire puro y el silencio. Estas cualidades es las que también queremos compartir con los turistas’, dijo Melina.

En una de las visitas al puesto que hizo Melina con su familia para llevarles comidas a las vacas que aún hay en la propiedad, la joven y uno de sus hermanos comenzaron a recordar algunas vivencias de cuándo eran chicos y visitaban a sus abuelos. Aún recuerdan cuando la abuela molía maíz en un gran mortero de piedra que aún sobrevive o horneaba el pan casero en el horno de piedra. ‘Sentimos que si nosotros, que aún vivimos en Valle Fértil, nos emocionan e interesan estos recuerdos, a gente que desconoce como era la vida en el puesto hace muchos años le va a interesar conocerla. Por eso decidimos con mi hermano crear un emprendimiento turístico que incluya visitas al puesto al que hemos llamado ‘Huellas del tiempo’. Presentamos el proyecto en el municipio de Valle Fértil y recibimos el aval y asesoramiento para concretarlo’, dijo Melina.

Tras limpiar el camino de acceso a la propiedad y el predio del puesto, pero sin eliminar ningún vestigio de su historia, comenzaron a organizar la actividad en el lugar que le ofrecerán a los turistas. Armaron un circuito de trekking que dura una hora y media aproximadamente y en el que puede participar toda la familia. El recorrido incluye una visita a la casa principal, donde se podrá observar el armazón de madera donde ponían a secar los cueros de vacas y cabras con los que cubrían asientos o fabricaban bolsas para extraer el agua del pozo que aún existe. ‘También van a poder conocer el santuario de San Nicolás donde los puesteros celebraban las Patronales en honor a este santo y otras reliquias que sobrevivieron al paso del tiempo. Más adelante vamos a organizar otro circuito de trekking que se adentrará más a la quebrada para conocer la mina de cuarzo que funcionó allí. Mi padre nos cuenta que cuando era chico, él sacaba el cuarzo en bolsas de arpillera y a lomo de burro para vender en el pueblo. Ese circuito será más largo y dificultoso por lo que será para personas mayores de 12 años’, dijo Melina.

El lugar está listo y las actividades organizadas, sólo falta contar con la cartelería para abrir las puertas de este nuevo emprendimiento. Melina calculó que esto sucederá antes de que finalice septiembre y con una primera visita a prueba en la que participarán autoridades departamentales y prestadores turísticos. Luego, estará habilitado para todo público con reserva previa.

Marcos Carrizo, secretario de Turismo de Valle Fértil, dijo que este emprendimiento servirá para fomentar el turismo en la zona Norte del departamento donde Ischigualasto es el único atractivo turístico que hay hasta el momento.