Un show para reflexionar, emocionarse y ayudar Ideado por Darío Loinaz, llega a beneficio de Casa Cuna, a través de Cochería San Juan.

La inspiración fue el formato de los Oscar, pero en vez de destacar lo mejor del cine… ¿Por qué no premiar lo mejor que tiene la vida? Y en lugar de hacerlo con una estatuilla, que sea simbólicamente, con maravillosas canciones de todos los tiempos, en distintos idiomas (español, portugués, francés e inglés). De eso se trata, en líneas generales, Metaphora: el Oscar de la vida, un espectáculo “musical con prosa’, que también tiene algo de danza flamenca, de teatro y de humor. Nacido hace varios años en Brasil, creado por Darío Loinaz y conformado por un prestigioso elenco de artistas, luego de transitar escenarios de distintos países llegará por primera vez a San Juan el 9 de octubre, a total beneficio de Casa Cuna, de la mano de Espacio Cultural Cochería San Juan y Felix Brasil (ver aparte).

“Las mejores cosas de la vida, contadas y cantadas a través del alma’, sintetiza la presentación el espíritu del show, donde lo bueno de la vida, eso que premia con música -emociones, sentimientos, valores, vínculos y demás- está plasmado justamente en las canciones que se van interpretando en escena, hilvanadas y contextualizadas por el presentador, rol que asume Loinaz. Así, luego de la apertura con New York, New York -que rompe el hielo y deja en evidencia el talento de los cantantes y pianistas- pueden sucederse por ejemplo títulos como Amiga mía, Ciclo sin fin, She, I will always love You, Shallow, I say a little prayer, La vida en rosa y fragmentos de Rapsodia Bohemia. La amistad, el amor, la paz, la superación, la justicia, la fraternidad, el respeto e incluso el país o personas que cruzaron nuestros caminos merecen El Oscar de la vida, aseguran los organizadores, para quienes esta propuesta artística -que de algún modo siempre se vincula con la comunidad a la que llega- tiene como objetivo, además de brindar un buen momento, “aproximar a los seres humanos, borrar las diferencias y mostrarle a cada comunidad que visitamos algunas de las necesidades que gente o instituciones de la misma comunidad tienen, y que no siempre es dinero, o no solo es eso, a veces es tiempo’.

Renata Loinaz, Rebeca Elts, Alana Loinaz, Jefferson Nogueira y Sandro Soares son algunos de los protagonistas de esta pieza que ya pasó por otras ciudades del país y por Costa Rica, Brasil, México, Portugal, España y Ecuador; que no tarda en derribar “la cuarta pared’, manteniendo una constante interacción con la platea.

“Es un hermoso espectáculo, cantado en vivo por un gran elenco internacional, oriundo de Brasil, son realmente voces de Broadway. Tenemos la voz que cantó el himno para Biden el 4 de julio, la primera voz de Disney para algunos musicales como La Cenicienta… Lo digo porque por ahí se piensa que porque es un espectáculo a beneficio debe ser algo improvisado o menor, y no es así; éste es un espectáculo de la más alta calidad artística posible, que estoy seguro que les va a encantar’, enfatizó en diálogo con DIARIO DE CUYO Loinaz. Escritor y autor de la obra, es un argentino radicado en Brasil hace más de 30 años, empresario y conferencista del sector funerario; pero que -como relató- con una esposa y una hija artistas, terminó involucrándose activamente en este universo, al que ya entregó unas 15 obras propias, con las que ha realizado unas 700 presentaciones, en general a beneficio de diferentes instituciones, por diferentes latitudes. “Y ésta es la parte que más me gusta en verdad, que me da muchas satisfacciones, hacer cosas por los demás’, subrayó, antes de explicar por qué Metáphora, el Oscar de la vida -que dura alrededor de una hora y media, según sea la respuesta de los presentes- “nunca es igual’.

“Trabajamos un repertorio de más de 2000 canciones y las vamos cruzando en relación a la idiosincrasia del lugar al que vamos, a lo que la gente quiere. Cuando el público llega, de una lista que hay, elige a quién le daría un Oscar. Y mientras se acomoda, hay un procedimiento interno del equipo, porque se hace una selección de los más votados y así se completa el espectáculo. Los temas más votados serán los que integren cada bloque musical’, precisó el creador del espectáculo, muy entusiasmado con su estreno en la provincia.

“Es la primera vez que llevo un espectáculo a San Juan, hace mucho que no iba y está tan lindo… Estoy muy feliz de estrenar allá’, declaró el empresario y autor.

DATO

Metaphora: El Oscar de la vida. 9 de octubre, 21 hs, Teatro Sarmiento. Entrada $6.000. Link de compra online en la web de Casa Cuna y página de avantti.io El día de la función en boletería desde las 17.30 hs.

CASA CUNA

“El espacio cultural de Servicios Sociales San Juan nos ofreció este espectáculo a beneficio nuestro y nos viene realmente muy bien’, dijo a DIARIO DE CUYO Lilliana Moreno, presidenta de la institución que alberga a pequeños que por diferentes motivos son separados de sus familias por orden judicial. “Somos un hogar de tránsito, de contención, hacemos todo lo que necesitan hasta que llega la orden del juez para entregarlos a sus familias biológicas o de adopción’, agregó. Actualmente viven allí seis niños, de tres meses a un año y medio.

Según precisaron, no tiene subsidios. “La única ayuda que recibimos es por un convenio con Hospital Rawson, que hizo en 1963 Ana Gualino de Estornell (NdeR, una de sus fundadoras y primera presidente) que nos provee las cuidadoras’, declaró Moreno, quien señaló que todo se financia con el aporte de socios y donaciones. “La solidaridad de la gente es fundamental’, remarcó.

Quien desee colaborar, por ejemplo con pañales, leche, ropa y elementos de higiene para bebé; o con dinero (solo por transferencia), puede acercarse a Casa Cuna, en el Hospital Rawson, por calle Santa Fe.