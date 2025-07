Una amistad que nació en la Boero en 1973 y planean sellar con una travesía por la Cordillera Los años pasan y este equipo la tiene clara: "El secreto es que ninguno perdió su esencia", aseguran.

Chistes, frases que empiezan algunos y terminan otros, apodos, anécdotas y un sinfín de descripciones envuelven a esta amistad que lleva exactamente 52 años. Arrancaron en el ’73, en la histórica Escuela Boero y culminaron en el ’78, con el título de Maestro Mayor de Obras, pero durante ese lapso vivieron un terremoto, el inicio de una dictadura y un mundial de fútbol; ni hablar de los intercolegiales que recuerdan, los exámenes rendidos, las chupinas que hicieron y las interminables maquetas que presentaron. Las reuniones de esta generación de amigos siempre están marcadas por cómo está uno, qué hace otro y qué saben de “fulano”; ahora con un condimento especial, preparar una travesía que realizará uno de ellos pero que todos van a disfrutar de acompañarlo: se trata del 4to Cruce de los Andes en patines, que llevará a cabo Oscar Contrera, el reconocido deportista sanjuanino, quien tiene en su palmarés títulos provinciales, nacionales y mundiales.

En el grupo lo tildan del eterno deportista y han acompañado en silencio pero muy presentes cada una de sus locuras, desde el 1er Campeonato Argentino Juvenil que ganó en 1975 hasta el último Mundial Máster 2024, en Italia. Y es que eso ha demostrado este grupo, una fidelidad incondicional a ese sentimiento de amistad que los une. “El secreto es que ninguno perdió su esencia”, deslizó Antonio “Chivato” Romero, quien es el más tranquilo del team y expresa con claridad lo que quiere comunicar, ya que supo desenvolverse en el ambiente radial en un tiempo. Pero ante ese momento cultural nunca falta el remate cómico o algún comentario gracioso de Daniel Norberto Godoy, el integrante que casi nunca habla en serio.

Es ley primera en este grupo que “de política y religión se habla lo justo y lo necesario, entendiendo la postura de cada uno”. El deporte es un ítem central que debe estar en el orden del día de la asamblea que tienen al menos dos o tres veces al año. Un tema al que no escapa la ingeniera Zulma Ledesma, y futura abogada, como para variar a sus 65 años, quién fue una de las 3 mujeres que integraba el curso de 33 alumnos. Fanática de River, no pierde la oportunidad de enfrentarse a sus pares todos de Boca. Es la más estudiosa y la que escribirá un libro sobre el “cóndor en patines” como lo ha tildado a Contrera.

Los demás no son del montón. Se nombran como si fuese ayer que recibieron el diploma de egresados y nunca faltan las anécdotas. “Cuando fue el acto por el 25to aniversario de egresados me escondieron el discurso y hasta me lo quisieron romper”, recuerda entre risas Luis Ortiz, que es el que vivía -aún sigue- más cerca de la Boero. Su casa era el búnker para las juntadas, tal como ocurrió este viernes en la antesala del Día del Amigo.

Carlos Quesada, Daniel Marcelo Godoy, Roberto Pihuala, Liliana Rivero, Daniel Castro, Osvaldo Carrascosa, Carlos Celedón Pérez, Daniel Más, Ricardo Zapata, Ricardo Zapata, Orlando Mulet, Graciela Graziani, Ricardo García y Daniel Ponis son algunos de los nombres que flotaron en la nostálgica mesa que hasta revivió el viaje de egresados a Monte Hermoso que hicieron en el ’78 y que lo organizaron en 6 meses. “Logramos viajar 20 compañeros. Fue histórico para nosotros y a pulmón”, expresaron. Si bien notan diferencias entre épocas de estudiantes, no reparan en comparar generaciones y sólo se limitan a pensar en que es importante estar activos y tener planes en conjunto. “La pasión se lleva en la sangre”, sentenció Oscar “Cachi” Gómez, quien siempre se destacó por ser un excelente futbolista, clave en el equipo que representaba a la Boero en los intercolegiales.

> Un deporte poco común y la idea de atravesar la Cordillera

En una de las tantas reuniones, más precisamente en el recibimiento de Contrera del Mundial de patín en Italia (2024), el artista del grupo Daniel “Bacha” Godoy le entregó un cuadro que pintó con sus propias manos y que actualizó de una obra de arte que le obsequió en 1986 cuando hizo el 1er Cruce de los Andes. “Mientras él patinaba y nos contaba los paisajes que veía, yo pintaba”, destacó Bacha, a quien sus amigos le han quitado de las manos los cuadros que hacía porque destacaban su gran creatividad y porque fue quien más cerca estuvo de Malvinas, ya que lo llevaron a la Marina y aguardaba por el llamado en aquella época.

“Y ahora qué sigue”, le consultaron a Contrera, sabiendo que las competencias del patinador no culminaban en el Mundial. “Quiero hacer el 4to Cruce”, dijo Oscar y agregó que quería hacerlo por el Paso de Agua Negra y en homenaje a un compañero, el Comandante General de Gendarmería Nacional, Orlando Libio Caballero, a quien perdieron por Covid en el 2020. “Fue la primera pérdida en el grupo y se merece este homenaje”, destacaron y Contrera -agregó- que agradece tenerlos de amigos, ya que es una bendición que puedan acompañarlos. “Mi homenaje es para ellos”, resaltó.

Alejando Solimano no sólo es amante del enduro sino que conoce más el camino de Agua Negra que la palma de su mano. Sabe qué tramos son complicados, dónde hay más viento, menos oxígeno y en qué zonas no podrá patinar: a él le consultaron sobre el itinerario que deberán hacer durante los cuatro días que dure la travesía. Por ahora, la fecha prevista es para fines de noviembre o principios de diciembre, aguardando que habiliten el paso.