Una app sanjuanina finalista para la Startup del año El 28 es el gran día. Es la fecha elegida por la Cámara de Industria del Software de Argentina para entregar el premio Sadosky a la Startup del año. Son sólo cuatro finalistas, entre ellos la plataforma AUPLIT -una herramienta para organizar y optimizar la tarea docente de cualquier nivel-, creada en San Juan por la empresa Gajo S.A.S

Llegó el momento en el que Gabriela Sarmiento, profe de música con alrededor de 300 alumnos -muchos de ellos en zonas alejadas-, no podía más con la cantidad de cuadernos y anotaciones en papel, en la agenda del teléfono y en cuanto sistema analógico o digital pudiera seguir acumulando información sobre sus clases. Amante del orden y de la necesidad de conocer el desarrollo y la evolución de cada uno de sus alumnos, no dudo en imaginar que debía haber alguna forma para almacenar todo en un solo lugar y en perfecto orden. Así llegó hasta Jorge Aguilera -desarrollador con más de 20 años de experiencia en el sector-, para pedirle ayuda, y aunque él había creado muchos programas ninguno estaba vinculado a la educación. Un desafío para ambos, o desde otra perspectiva, el complemento perfecto. Después de pruebas y errores, de pedir dinero para seguir adelante y otros tropiezos no sólo surgió AUPLIT sino que además fueron convocados para formar parte de la cuaterna de los software más novedosos del año.

“Correcciones, asistencia, calificaciones y comportamiento eran gestionados en cuadernos y planillas en papel. La carga administrativa era inmensa, especialmente durante la presentación de notas finales, lo que implicaba semanas de esfuerzo adicional, fuera del horario laboral. Un problema común entre educadores de distintos niveles. Por eso pensé en simplificar y centralizar estas tareas, y busqué soluciones digitales. Sin embargo, herramientas como Google Drive, hojas de cálculo y mensajes en aplicaciones móviles no resolvían la dispersión de la información ni reducían el trabajo manual. Una vez perdí la info de un grupo y hasta que la encontré pasé muchísimo stress y perdí mucho tiempo”, cuenta Gabriela.

Así fue que a principios de 2023, surgió la idea de crear una plataforma centralizada y una aplicación móvil. Si bien ella poseía algunos conocimientos no alcanzaban para empezar, por lo que decidió ponerse en contacto con Jorge, propietario de una empresa de desarrollo de software, para comenzar a trabajar.

“Cuando me contó toda su situación y vi tantos cuadernos tachados, escritos, sobre escritos, me imagine lo difícil que era llevar la trazabilidad de esa tarea. A la par también vi que tenía otras herramientas virtuales pero era un lío por lo que sin duda existía una gran oportunidad para lograr almacenar en un solo lugar toda la información que estaba dispersa en lo que se denomina un modelo de prueba. Decidí sumarme porque su potencial era enorme ya que es muchísima la gente a la que uno le puede resolver un problema. Así también decidimos crear juntos la empresa GAJO S.A.S’, relata Jorge.

Claro que entre los principales obstáculos se encontraba el económico, y es ahí donde tuvieron que apelar a un crédito bancario porque no lograron obtener apoyo de ninguna incubadora ni plan de emprendedores.

Llegó diciembre del 2023 y ya tenían la primera versión de la plataforma lista para testeo y en marzo lanzaron la versión web de AUPLIT. Podría decirse que fue el primer fracaso porque más del 80 por ciento de los usuarios abandonaron la plataforma debido a fallas en la experiencia de cada uno de ellos y en las funcionalidades.

Lejos de dejar el proyecto tomaron esto como un aprendizaje y contactaron a los usuarios para conocer de primera mano cuáles eran las fallas y sobre todo para conocer sus necesidades reales para rediseñar la propuesta. Antes de los tres meses, en mayo de este año relanzaron la plataforma con mejoras basadas en la colaboración directa con los usuarios.

El nombre surgió de la fusión de aula -AU-, sitio que une a todos los docentes cualquiera sea el nivel o ámbito donde dictan clases y PLIT de plataforma.

Fue tan buena la recepción que en julio último AUPLIT presentó su aplicación móvil, integrando funcionalidades offline para docentes en zonas rurales. Esto era fundamental, ya que bien sabía Gabriela que en sitios alejados no hay conectividad, o es mala, y era prioritario que pudiera funcionar sin red.

Todo esto se logró gracias al trabajo de ambos como así también el de Daniela Aguilera y Sebastian Romero. Se sumaron a la partida Samantha y Teo, dos agentes de Inteligencia Artificial entrenados para tareas de administración y desarrollo de software.

A esta altura, Auplit ya comenzó a posicionarse como una herramienta integral para educadores, incorporando parametrización de calificaciones (números, letras, emojis, colores); gestión para múltiples centros educativos y centralización de datos para educadores que trabajan en varias instituciones.

Un dato que parece curioso pero a la vez habla de la idiosincrasia de los sanjuaninos es que en la actualidad tienen dos mil usuarios de todo el país, Chile, Uruguay, República Dominicana, y sólo dos son de la provincia. Para el 2025 la proyección es de un millón de usuarios.

> Con Inteligencia artificial

Por supuesto que el desarrollo de AUPLIT continúa y para el 2025 incorporarán funcionalidades de Inteligencia Artificial, que permitirán a los educadores interactuar mediante comandos de voz. En otras palabras no será necesario ni siquiera escribir porque con solo dictar lo necesario quedará agendado. Estas herramientas simplifican tareas como registrar asistencia, cargar calificaciones y generar reportes. La plataforma convierte las órdenes simples en acciones complejas gracias a redes neuronales avanzadas, sin requerir conocimientos técnicos por parte del usuario.

* EL PREMIO

Fue a principios de este mes cuando se produjo otro momento más que importante para Gabriela, Jorge y su equipo de trabajo. Desde la Cámara de Industria del Software de Argentina los llamaron para comunicarles que eran finalistas para la Startup del Año.

Sólo con esta nominación a los Premios Sadosky, este proyecto se consolida como una de los startups más innovadores de Argentina. Un claro reconocimiento para sus creadores y desarrolladores, y también una gran oportunidad para llegar a rondas de inversión enfocadas en EdTech (tecnología educativa) y tecnologías emergentes.

Para llegar a esta instancia, la Cámara citada los invitó a presentar todo el detalle del trabajo que estaban realizando para luego auditarlo, testearlo y así verificar la viabilidad técnica de la plataforma. Allí analizaron el plan de negocios, el plan de escala a nivel nacional e internacional, entre otros aspectos que luego determinarían quienes serían ternados y premiados.

Con una meta ambiciosa para el 2025 de alcanzar un millón de usuarios activos, Auplit planea expandir su equipo, perfeccionar su tecnología y continuar escalando a nivel nacional y de Latinoamérica; incluso crear la plataforma en Ingles y arribar a otros mercados como Estados Unidos. Todo esto apoyado por los fondos de inversión que permitan acelerar este crecimiento.

> Funcionalidades

Esta innovadora plataforma fue creada para simplificar la vida de los educadores con herramientas que organizan y optimizan las tareas diarias. Ayuda a que los docentes de todos los niveles – desde inicial hasta universitario, e incluso aquellos que dictan cursos particulares – puedan gestionar sus actividades de manera más eficiente.

Está disponible, tanto en versión web como en una práctica app móvil que permite centralizar todo tipo de tareas como tomar aisstencia, calificar tareas, hacer seguimiento personalizado de cada estudiante, y llevar un control de pagos si es el caso de docentes que dictan cursos particulares, registrar calificaciones y calcular los promedios de cada estudiante.

“Esta funcionalidad no solo ahorra tiempo, sino que permite llevar un seguimiento ordenado del rendimiento académico. Así,cada docente puede enfocarse más en el progreso de los alumnos y menos en la administración de datos. Permite realizar anotaciones personalizadas, como por ejemplo si mostró un gran avance en una materia, o necesita apoyo adicional en algún tema específico, entre otros”, dice Gabriela.

En esta fase su uso es gratuito pero en algunos meses habrá un modelo básico con funcionalidad limitada que no tendrá costo, otro plan estándar con abono mínimo y un tercer plan Premium con funcionalidades de Inteligencia Artificial.

EL EQUIPO

– Gabriela Sarmiento, docente de música, CEO & Cofounder de AUPLIT

– Jorge Aguilera, programador, CTO & Co-Founder de Auplit

– Daniela Aguilera, administración

– Sebastian Romero, desarrollador

– Agentes de Inteligencia Artificial entrenados para todas las tareas y supervisados por el equipo técnico.

– Samantha (ChatGPT – Open IA): colabora en tareas de administración y organización interna.

– Teo (Claude – Antropic): colabora en desarrollo de software y despliegue de infraestructura

– Web: www.auplit.com

* ¿Qué es una Startup?

Una startup es una empresa joven o recién creada y que tiene gran posibilidad de crecimiento. Generalmente, las startups ofrecen productos o servicios de base tecnológica y se caracterizan por utilizan la innovación tecnológica constantemente y de manera intensiva y progresiva. Asimismo, en las startups predomina el trabajo en equipo y la colaboración, también la autonomía, ya que cada trabajador se encarga de buscar soluciones a las eventualidades que surgen. Además, en las startups se trabaja por resultado, no por horas, es decir, la idea es que se cumplan objetivos y el ambiente de trabajo sea más flexible.

Las tres empresas nominadas, además de la sanjuanina Gajo (con la plataforma AUPLIT), para el premio Sadosky a la Startup del Año son: Pala Blockchain (Tokeniza tus activos); Zafirus Technologies y Vortex (Quick pass)